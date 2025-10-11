Новый лидер сборной, «Локомотив» — базовый клуб: как Россия обыграла Иран в футболе

Историческая победа над иранскими футболистами

Сборная России переиграла команду Ирана в товарищеском матче в Волгограде со счетом 2:1. Победным для россиян стал гол Алексея Батракова, забитый во втором тайме. Каким выдался матч с самым сильным соперником за все время отстранения России — читайте в материале «Реального времени».

Азмун не приехал



В эпоху санкций у сборной России редко случаются матчи с серьезными соперниками. На этот раз россиянам повезло, в гости на товарищеский поединок приехала команда Ирана. Иранцы недавно пробились на свой четвертый подряд чемпионат мира и уже начали готовиться к мундиалю. Персы считаются второй силой в Азии — проигрывают в рейтинге ФИФА только сборной Японии.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Под такого сильного соперника Валерий Карпин не стал изменять своей излюбленной тактике при выборе состава. Капитаном поставил сильнейшего и наиболее опытного — вратаря Матвея Сафонова, приехавшего из стана действующего обладателя трофея Лиги чемпионов французского «ПСЖ». На поле творить чудеса предстояло сильнейшей паре полузащитников Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексею Батракову и Максиму Глушенкову. При этом в запасе остались Алексей Миранчук из чемпионата США и Наиль Умяров из «Спартака».

У Ирана состав был близок к основному. Выделялся нападающий Мехди Тареми, еще в минувшем сезоне выступавший за итальянский «Интер». На краю атаки с первых минут играл Мохебби из «Ростова», а вот Сердар Азмун в Россию не приехал. У экс-форварда «Рубина» и «Зенита» тяжелая травма, которая выбила игрока из строя на пару месяцев. Правда, казанский клуб все равно был представлен в матче с Россией. Принадлежащий «Рубину» нападающий Касра Тахери значился в запасе и, забегая вперед, сыграл последние 15 минут матча.

Первый тайм остался за Россией

На стартовых минутах команды обменялись активностями в атаке. Вначале на правах хозяев россияне забрали инициативу. Подопечные Валерия Карпина подали подряд два угловых, которые ничем примечательным не закончились. Затем активизировались иранцы, где выделялся крайний защитник Али Немати. Иранский латераль пару раз очень опасно вбрасывал аут, превращая их наподобие стандартных положений. Гости свои моменты не реализовали, а точнее даже не довели их до конечного удара.

С 10-й минуты россияне полностью завладели преимуществом, как территориальным, так и игровым. Давление на ворота Алирезы Бейранванда нарастало, несколько раз хозяева поля остро прорывались в штрафную иранцев. Соперник, казалось, не был против такого сценария. Сборная Ирана славится тем, что с сильными командами играет от обороны на контратаках. Но такая тактика работает только до первого пропущенного гола.

Российская команда продолжила раскачивать защиту иранцев и добилась своего. На 22-й минуте Антон Миранчук из глубины вразрез отдал шикарную передачу на Дмитрия Воробьева, которому оставалось лишь переиграть вратаря, с чем нападающий успешно справился — 1:0. Тут же мог отличиться Алексей Батраков, но его удар с ленточки выбил защитник гостей.

Гости постарались добавить скоростей и на некоторое время смогли отодвинуть игру от ворот Бейранванда. Чем-то серьезным отметиться на половине сборной России не получилось, вспомнить можно лишь один невзрачный удар Мехди Тареми. До конца тайма счет так и не изменился.

Тахери вышел, Батраков — забил

В перерыве тренеры не провели ни одной замены, оставив изначальные варианты составов. Россияне продолжили наседать на ворота соперника, сходу проведя две опасные атаки. Реализовать эти моменты не удалось. В ответ Иран выбежал в контратаку и сравнял счет. Саман Годдос ворвался в штрафную Сафонова, прострелил на Амирхоссейна Хоссейнзаде, который отправил мяч в сетку — 1:1.

Следующее включение команд произошло после серии замен. Тренеры значительно обновили составы к середине второго тайма. У сборной России, к примеру, появился Алексей Миранчук, прилетевший из США, а также Наиль Умяров, для которого это был дебют за национальную команду. В составе иранцев на поле вышел Алиреза Джаханбахш, известный своими выступлениями за различные европейские клубы. Нападающий сразу получил капитанскую повязку, но кроме удара шипами в голову Виктору Мелехину он не запомнился.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Замены сработали в пользу российской команды. Подопечные Карпина устроили навал на штрафную гостей и в одном из моментов забили второй гол. Алексей Батраков подкараулил отскок и дальним ударом отправил мяч в сетку ворот Бейранванда — 2:1. Вот так, два игрока московского «Локомотива» сделали все возможное, чтобы Россия одержала победу. А сам Батраков отныне претендует на роль лидера сборной. Для этого у полузащитника есть все предпосылки.

Оставшееся время запомнилось разве что выходом на замену Тахери. Игрок «Рубина» находится сейчас в аренде в иранском «Пайкане» и является лучшим бомбардиром местного чемпионата. В отведенные ему 12—15 минут, форвард один раз бил по воротам и однажды попал в офсайд. В целом Тахери выглядел активно, хотя особых дивидендов команде не принес.

«Игра понравилась отрезками»

Сборная России продолжает свое беспроигрышное шествие в период отстранения от официальных международных турниров. Россияне не проигрывают уже 16 матчей подряд. И очень жаль, что такая серия пришлась на эпоху санкций.

При этом национальная команда имеет грандиозный успех среди российских болельщиков. В Волгограде на игру сборных России и Ирана пришли 42 387 зрителей — рекорд для волгоградского стадиона, в 2018 году принимавшего матчи чемпионата мира по футболу. Тем приятнее, что на этой арене состоялась историческая победа, ведь россияне еще ни разу не побеждали иранцев.

Подводя итоги матча, Валерий Карпин в привычной для себя манере говорил скомкано, но четко. Тренер считает, что игра сборной понравилась лишь отрезками, а Иран выглядел сильнее других соперников, в частности Иордании. Не согласиться с такой «аналитикой» сложно.

— Понравилась ли игра? Отрезками скорее. Больше чем с Иорданией? Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась. И уровень сопротивления другой, не Иордания. Второй тайм — начало не понравилась, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало, — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России — Сборная Ирана — 2:1 (1:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 22, Воробьев (Миранчук Ан.);

1:1 — 49, Хоссейнзаде (Годдос);

2:1 — 70, Батраков.

Следующий матч сборная России проведет 14 октября в Москве с Боливией в 20:00 по московскому времени. Есть большая вероятность, что россияне продолжат свою беспроигрышную серию. Интересно, продлится ли она до возвращения сборной на международные турниры?