Олеся Караганова: «Следующий год будет действительно тяжелым для МСП»

Директор Рыбно-Слободского рыбозавода — об особенностях добычи татарстанской рыбы, нестабильности, повышении налогов и конкуренции с мужчинами

Фото: Артем Дергунов

Потребление рыбы в России, по предварительным оценкам аналитиков, выросло на 18% и составило порядка 22,7 кг на человека в год. Это данные на 2024 год. В Татарстане же среднедушевой показатель не превышает 17 кг и в большей степени приходится на морскую рыбу. Есть ли спрос на речную рыбу, каковы тенденции рынка и с какими трудностями сталкиваются его участники, в интервью «Реальному времени» рассказала руководитель ООО «Круг» — «Рыбно-Слободский рыбозавод» Олеся Караганова.

Семейный бизнес во втором поколении

— Олеся Юрьевна, ваша компания входит в пятерку крупнейших рыбодобытчиков РТ и имеет большую историю. Расскажите, с чего все начиналось.

— Мы — семейное предприятие, занимаемся добычей рыбы с 1995 года. Наша семья — коренные жители Рыбной Слободы. Предприятию в этом году исполнилось уже 30 лет, основали его мои родители. Папа — потомственный профессиональный рыбак Юрий Караганов, и мама Татьяна Караганова, которая до сих пор работает главным бухгалтером. Мало того, многие наши бригады состоят из потомственных рыбаков, которые ведут свой промысел целыми поколениями.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Папа 40 лет проработал на рыбном заводе. Сначала рыбаком, когда Рыбно-Слободский рыбозавод являлся филиалом Чистопольского рыбозавода и принадлежал государству. Тогда они назывались рыбаками Гослова. Потом, в годы перестройки, когда завод находился на стадии банкротства и ликвидации, мои родители выкупили его. Переработка начиналась с маленького цеха прямо у нас дома. Я помню, как мы с братом помогали родителям вялить и солить нашу рыбу.



— С детства знали, что будете продолжать дело родителей?

— Сейчас мне 37 лет, и 30 из них — это мой трудовой стаж в рыбной отрасли. Я не думала, что буду заниматься семейным бизнесом. Зато с 8-го класса была уверена, что стану экономистом и целенаправленно шла к этому. К 11-му классу я поставила цель получить серебряную медаль и с одним экзаменом поступить в финансовый институт на бюджет. Так и получилось. Учиться в финансовом — это тоже семейное. Среди его основателей был наш прадедушка по маминой линии — Андрей Порфирьевич Харитонов. Практически все члены нашей семьи окончили этот вуз. Поэтому любовь к счетоводству у нас в крови.

Когда я оканчивала институт, мы с мужем поженились и еще год жили на два дома. На тот момент он работал на крупном предприятии Казани, а я уже начала свой трудовой путь у родителей в качестве бухгалтера. Потом муж поставил вопрос ребром, и мы решили переезжать в Рыбную Слободу. 3 года я являюсь директором предприятия. У нас в полной мере семейный бизнес уже во втором поколении, так как мы с мужем сейчас продолжаем дело, начатое моими родителями.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Мы не ловим что хотим и сколько хотим»

— Каковы сегодня сферы деятельности вашего предприятия?

— В 1995 году мы добывали крайне мало, тогда объемы добычи были порядка 16 тонн рыбы в год. Сейчас они достигают 260 тонн. Мы далеко не самые крупные по Татарстану. Территориально у нас остался практически тот же участок, что и 30 лет назад, — это 24 тысячи гектаров воды, который простирается примерно от Мамадыша до Сорочьих Гор. Наша продукция пользуется спросом не только в республике, но и за ее пределами. Ключевое направление — это оптовые продажи. Также имеется завод по переработке рыбы с объемом хранения до 100 тонн. Переработку рыбы начинали с вяленой продукции. Сейчас же наш завод выпускает не только вяленую рыбу, но и, например, холодного и горячего копчения. Наладили производство полуфабрикатов и очищенной охлажденной рыбы (филе, стейки). В компании работают 19 сотрудников вместе с рыбаками. Также у нас есть свой магазин в Рыбной Слободе, которому около 25 лет.

Добываем порядка 15 наименований рыб, но надо понимать, что мы не ловим просто то, что хотим и сколько хотим. На каждый вид существует определенная квота, которая устанавливается государством. В частности, общедопустимый улов рассчитывается на более ценные виды рыбы — лещ, судак, щука, сазан, сом. Федеральные квоты мы получаем ежегодно в ноябре-декабре и в течение следующего года работаем по ним. И больше вылавливать нельзя, и меньше. У нас есть четкие границы, в которые мы должны уложиться. Например, нам нельзя добывать меньше 70% от квоты. Это тоже установлено договором аренды участка. В противном случае мы можем остаться без участка. Этим летом состоялось переоформление договоров на следующие 20 лет.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Пробиться в торговые сети очень сложно»

— Насколько сложно налаживать каналы сбыта?

— По крупным оптовым продажам есть постоянные покупатели, с многими из которых мы работаем уже около 30 лет. Это крупные переработчики по всей России. В том числе есть мелкий опт и прямые продажи через магазин и сайт с доставкой. Пробовали пробиться и в торговые сети, но это очень сложно. Когда «Метро» только заходило в Казань, мы начинали сотрудничать, но в данный момент прекратили, так как возникли проблемы с оплатой. Кроме того, лет 10 работали с «Челны-Холодом» в Закамье. 2 года назад мы выходили на Ozon Fresh, потом перестали сотрудничать и вот сейчас снова возобновляем договорные отношения. Ушли, потому что им нужна была оптовая цена, но объемы реализации были маленькие, то есть нам приходилось работать практически в ноль, просто чтобы быть представленными на платформе. Хотя, как современный человек, я понимаю, что за интернет-платформами будущее.

Работа с торговыми сетями требует большой концентрации как в технологическом, так и логистическом процессе. Конечно, хотелось бы работать с ними, но зайти туда очень трудно. Мы сейчас готовимся к международной рыбной выставке Seafood Expo Russia & Global Fishery Forum, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Там будут представлены крупные торговые сети.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Работаете ли вы на экспорт?

— Только планируем. Я хочу заняться этим вплотную в следующем году. Ближнее зарубежье очень любит нашего леща. Европа — филе судака. Параллельный импорт никто не отменял. Не секрет, что многие перестроились. Возят товар через Казахстан, например.

Единственная проблема — у нас пока нет таких объемов. Экспорт — это как минимум 16 тонн одной позиции. Пока у нас нет столько рыбы. Мы должны уложиться и в цену, и объемы, а для этого необходимо выстроить систему. Сейчас мы ищем партнеров в соседних республиках, у которых можно было бы докупать рыбу, чтобы работа шла бесперебойно.

«В кооперации много плюсов»

— Объемы можно было бы обеспечить путем объединения в кооперативы, к чему сейчас активно призывает Минсельхозпрод. Обсуждается ли этот вопрос среди рыбодобытчиков?

— К сожалению, в нашей сфере нет кооперативов и, наверное, не будет. Каждый собственник — серьезный предприниматель, руководящий много лет стабильной компанией. Чаще всего это мужчины старше 60 лет, те, кто пережил 90-е годы. Они вряд ли будут кооперироваться, боятся, что конкурент может подвести. А я вижу большой потенциал в кооперативах. Кооперация дает очень хороший сбыт. Как экономист я вижу много плюсов в кооперации, это и экономия в переменных издержках, таких как электроэнергия. Вместе было бы легче зайти даже в сети. Мы обговаривали этот вопрос с коллегами, но он так и остался открытым.



Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Какие проблемы вы считаете самыми актуальными для сферы рыболовства?

— Для нас один из самых актуальных вопросов — это уровень воды в наших водоемах. Но тут мы ничего сделать не можем, потому что в масштабах страны экономически выгодны другие регионы, где добыча в разы выше, чем в нашем регионе, например в Астрахани.

Очень актуальны вопросы нерестового периода. Правила рыболовства поменялись. Запретный период с апреля по июнь раньше был плавающий и зависел от уровня воды, погодных условий. Каждый вид рыбы выходит на нерест при определенных условиях, а не по графику, установленному в Правилах рыболовства. Сейчас такого нет. С 25 апреля по 6 июня мы не имеем права рыбачить совсем, ни при каких условиях.

В последние годы уровень воды играет намного сильнее: температура воды то холоднее, то теплее, чем обычно. Сейчас случается так: запрет заканчивается, а рыба только выходит на нерест.



«Повышение НДС — очень большая нагрузка»

— Что думаете об изменении законодательства в части НДС? Насколько ощутимо это будет для вас?

— Мы все готовимся к следующему году и понимаем, что это будет очень большая нагрузка. Я даже не знаю, что из этого получится. Пока я еще не просчитала все риски, но точно знаю, что с нового года мы точно подпадем под НДС, потому что наш оборот уже сейчас составляет порядка 14 млн. Сейчас мы ждем выхода всех этих законов, чтобы точно просчитать налоговую нагрузку на следующий год.

Мы ничего здесь сделать не можем. Многие выбирают уход в «серый» рынок, и это логично. Большое количество маленьких предприятий вообще закрылось. Так как у нас есть розница, я параллельно анализирую и этот рынок. Так вот, за последние годы закрываются даже те, кто работал 20—30 лет. Например, приходится работать и в «Честном знаке», и в «Меркурии», и параллельно еще в чем-то, хотя это по сути одно и то же. И для того чтобы соблюсти все необходимые требования, нужно содержать как минимум отдельного человека или нагружать кого-то дополнительной работой. Я уже молчу о затратах на использование программ, которые хоть как-то помогают работать во всем этом. Как-то я проводила опрос среди клиентов в магазине, кто знает об этих системах контроля, кто регистрировался в них, кто хоть раз проверял этот QR-код. И главное, спрашивала, что для них важнее: то, что товар легально произведен, или его низкая цена. Что ни говори, очевидно, что в районе первоочередной будет цена. Я, безусловно, не конкурентоспособна по этому параметру, ведь мне приходится содержать коллектив, сам рыбозавод, магазин, мне надо сохранять качество. Конечно, моя наценка будет выше.

Я 88-го года рождения, в 90-е была совсем маленькой. Но я считаю, что мы семимильными шагами возвращаемся в 90-е. Сейчас выживут те предприниматели, кто обладает гибкостью, умеет быстро принимать решения и перестраиваться.



Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Есть ли у вас возможность пользоваться программами государственной поддержки?

— В нашей сфере не так много мер поддержки. У государства есть приоритетные отрасли, и рыба не стоит в верхних позициях. В сельском хозяйстве существуют субсидии, но мы подпадаем сейчас только под компенсацию затрат на ГСМ за участие в сельскохозяйственных ярмарках.

На развитие нужны деньги. Этот год объявлен годом переработки, и как раз можно было бы взять льготные кредиты на оборудование. Но, ввиду очень быстрых изменений в стране, сейчас я не готова брать даже льготный кредит, хоть его и предлагают под 9—10% годовых, потому что, к сожалению, не могу с уверенностью сказать, что будет с нами завтра или послезавтра.



«У всех беда с кадрами»

— Насколько сейчас проблематично обновлять оборудование?

— Я бы не сказала, что с оборудованием есть проблема. Я бы сказала, что цена оборудования стала неподъемной. Многие переходят на белорусское, я сама еще не рассматривала его. Китай привозит достаточно хорошее оборудование, тем более если речь идет не о крупных линиях переработки. У нас переработки не так много, порядка 200—300 кг в неделю, если говорить про разделку. Наше оборудование не самое дорогое и не самое автоматизированное. Но даже в таком случае в цене все очень сильно выросло. Даже китайское. За последние 3 года стоимость подскочила в 2—3 раза. Но все равно мы стараемся автоматизироваться. За 2 года было потрачено порядка 2—2,5 миллиона на новое оборудование.

Кроме того, как и у всех, у нас беда с кадрами. Мы сейчас планируем наращивать переработку. Экономика строится так, что ты должен окупить работника, а рабочая сила достаточно дорогая. То есть сейчас ты должен наращивать зарплату, чтобы сохранить коллектив, и на развитие зачастую средств не остается.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Сейчас время быстрых аналитиков»

— Какие тенденции рынка вы могли бы выделить?

— Сейчас становится очень популярной очищенная и разделанная рыба, а также рыбные полуфабрикаты. По всей России эта продукция бьет рекорды. Это направление растет в разы даже больше, чем полюбившиеся многим консервы. Прирост за прошлый год составил порядка 30%.

И это очень объяснимо с точки зрения человека рабочего, и в особенности с точки зрения женщины, которой надо после работы быстро, вкусно и желательно полезно приготовить ужин для всей семьи. В рознице женщины — наш основной клиент. Они составляют 80% наших покупателей.

По статистике, в Татарстане один из самых низких уровней потребления рыбы. У нас на каждого жителя приходится не больше 17 килограммов в год. И что интересно, потребление рыбы в Татарстане практически не растет. Лет пять назад были такие же показатели. Это очень мало. И, скорее всего, 90% будет составлять морская рыба. А речная остается в меньшинстве. В Казани практически не представлена охлажденная речная рыба. Даже в рыбных магазинах речной рыбы практически нет. А мы стараемся ее популяризировать. С речной рыбой не все знакомы. Многие ее боятся, считают, что она костлявая. А мы показываем, объясняем, даем рецепты, подсказываем, как правильно и вкусно ее приготовить.



— Какие планы строите на будущее?

— Я считаю, что любой кризис — это большая точка роста. Для меня отправные точки на ближайшие 2—3 года — выйти на экспорт по опту и открыть четыре точки в Казани по рознице. Кроме того, хотелось бы нарастить переработку.

Сейчас все очень быстро меняется. Если не отработал заявку, клиент тут же находит другого поставщика или просто отказывается от заказа. Нет такого, как раньше, когда мы все планировали на длительную перспективу. Сегодня все покупки происходят в моменте. Сейчас время быстрых аналитиков, тех, кто быстро может выхватить информацию и быстро ее применить. Следующий год будет действительно тяжелым для МСП. Поэтому остаток года нужно посвятить грамотному взвешиванию своих управленческих решений. Именно здесь и пригодится умение мыслить системно и уходить от очевидных решений, которые срабатывали несколько лет назад.

