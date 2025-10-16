Евгений Ярощук: «Сезон начали 11 команд, а участвовать в нем будут 14»

Стартовал первый сезон Евразийской ватерпольной лиги

Наставники казанских ватерпольных команд Евгений Ярощук (слева) и Николай Шепелев (справа). Фото: предоставлено СК «Синтез»

В Казани прошел первый тур чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. Хозяева бассейна — команды «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» сыграли между собой и с гостями из подмосковного «Штурма-2002». «Реальное время» пообщалось с главным тренером «КОС-Синтеза» Евгением Ярощуком, который ранее выиграл со своими подопечными первый трофей сезона — Суперкубок.

«Нововведением Евразийской ватерпольной лиги будет внедрение в судейство системы видеопросмотра VAR»

— Евгений Александрович, что нового ждет ватерполистов в первом сезоне Евразийской ватерпольной лиги?

— Нововведением Евразийской ватерпольной лиги будет внедрение в судейство системы видеопросмотра VAR. Правда, не все команды успели установить эту систему. Дело в том, что она достаточно дорогостоящая для нашего небогатого вида спорта. Помимо того, многие команды являются бюджетными, и это предполагает, что деньги до окончания сезона уже распределены и вписать в бюджет новые затраты можно будет только в начале нового календарного года. Поэтому в оргкомитете чемпионата пришли к консенсусу, что VAR будет обязателен с начала плей-офф и решающие игры чемпионата страны и Кубка России пройдут с его использованием. А пока VAR будет использоваться только теми, кто успел его установить, включая нашу команду.

— Получается, что внедрение VAR — это наглядная демонстрация разницы между чемпионатом России, который мы разыгрывали в прошлом году, и новым турниром, в котором стартовали сейчас. Плюс возрождение Суперкубка, который в прошлом разыгрывали всего два раза за тридцать с лишним лет.

— Да, Суперкубок — это тоже элемент различия, бросающийся в глаза и направленный на популяризацию нашего вида спорта. Там же в программе Суперкубка было проведение открытых тренировок команд-участниц матча. Демонстрация игры на федеральном канале «Матч ТВ», поскольку предыдущие трансляции велись на второстепенных каналах «Матча». Уже в этом заметна работа представителей новой объединенной Федерации водных видов спорта.

В планах расширить международное представительство за счет команд Азии, того же Китая, Ирана, Саудовской Аравии. Может быть, Грузии, где есть чемпионат страны из шести команд, а сильнейшие участвуют в еврокубках. Но сейчас еврокубковый сезон только стартовал, а «Динамо» и «Спорт Менеджмент» уже успели вылететь из Кубка Европы, и получается, что они будут обделены игровой практикой, которую может предоставить участие в Евразийской ватерпольной лиге.

Артем Одинцов. предоставлено СК «Синтез»

«Благодарен Латыпову, он мужественно продолжил игру»

— Отит остается профессиональной болезнью ватерполистов?

— Я дам расширенный ответ: к сожалению, уши в целом могут страдать у профессиональных ватерполистов, поскольку при игре, где в противоборстве задействована верхняя часть организма, есть риск травмировать в том числе и уши. Даже самые надежные шапочки могут не спасти от случайного удара рукой, после чего страдают барабанные перепонки.

— В матче за Суперкубок похожий удар состоялся на последней минуте, когда Сергей Буланаев, надеюсь, случайно, угодил в лицо Аделю Латыпову.

— Благодарен Аделю, он мужественно продолжил игру, не обращаясь к помощи врача. А отит может угрожать прежде всего на начальной стадии занятий, когда юные спортсмены еще не привыкли следить за своим здоровьем. Что далеко ходить: у меня в детстве отит едва ли не стал причиной, по которой я мог завершить карьеру начинающего ватерполиста. Хотя моей маме было очень удобно, что сын занимается спортом, посещая бассейн, который находится на максимально близком расстоянии от дома, но проблемы с отитом ее беспокоили. Болезнь, прогревание синей лампой, все такое. И вот после второго или третьего подряд заболевания отитом мама поставила условие, что еще один такой случай — и я уйду из секции. К счастью, больше я отитом не болел.

Любопытно было проследить статистику, как подобные проблемы становились препятствием у других занимающихся. Впрочем, там была еще одна — тренировка в шесть утра, что было еще тяжелее для пловцов. У ватерполистов было три подобных тренировки, у пловцов — четыре. Думаю, что и это повышало количество отсеивания из групп на ранней стадии занятий.

Очередная победа ВК «КОС-Синтез». предоставлено СК «Синтез»

«За грузинский «Спорт Менеджмент» с этого сезона выступает Дмитрий Алексеев»

— К Евразийской ватерпольной лиге в будущем подключится и сборная Казахстана, а пока она в экстренном порядке заменила сборную Ирана на международном турнире в Астрахани.

— Да, в этом плане стоит высказать благодарность друзьям-казахам и отметить, что они стартовали на этом турнире без участия нескольких ведущих игроков, выступающих в европейских чемпионатах. Сейчас у казахстанцев произошла смена поколений, и необходимо признать, что пока у них нет такого талантливого подбора игроков, какими были Манафов, Рудай, Укуманов, Шакенов, Шмидер и Ко, массово игравшие в европейских чемпионатах. Надеемся, что участие в Евразийской ватерпольной лиге позволит поднять уровень молодежи, которая закончила карьеру на юношеском и юниорском уровнях и теперь будет сосредоточена на соревнованиях национальных сборных. Тем более что казахстанцы вернули в тренерский штаб Неманью Кнежевича, который работал со сборной вплоть до Олимпиады в Токио. В свое время был исторический опыт, как раз связанный с советским водным поло, когда тренерский штаб Бориса Попова обновил сборную, оставив трех ветеранов и подключив представителей молодежной сборной, и это поколение последовательно выиграло и Олимпиаду в Москве, и чемпионат мира 1982 года в Гуаякиле.

Кстати, за грузинский «Спорт Менеджмент» с этого сезона выступает Дмитрий Алексеев, россиянин, который ранее прошел стажировку в чемпионате Венгрии.

— Так у Алексеева же какая-то травма случилась нынешним летом во время финала Спартакиады молодежи.

— Ему нос сломали в заключительном матче группового этапа со сборной Астраханской области. В итоге плей-офф для команды Алексеева получился скомканным, и подмосковная команда, один из фаворитов соревнований, не смогла побороться за призовые места. А ведь у нее в составе было множество игроков-участников чемпионата России из команд Чехова и Рузы. В итоге их неудача обернулась большой турнирной победой для команды Ростовской области, занявшей по итогу пятое место. Это позволит ростовчанам получить звания кандидатов в мастера спорта, а команде в целом получить достойное финансирование на следующий сезон, чтобы снова стартовать в чемпионате теперь уже Евразийской ватерпольной лиги на уровне команд Высшего дивизиона. Собственно, как было и в прошлом сезоне. В итоге сезон у нас начали 11 команд, а участвовать в нем будут 14.



Адель Латыпов. предоставлено СК «Синтез»

«Сейчас очень выросла роль вратарей»

— Как вы для себя объясняете минорное начало Суперкубка, когда уступали со счетом 0:3?

— Как говорил Зоран Ивановски, член нашего с Иреком Зиннуровым тренерского штаба: мелочей не бывает. В этих 0:3 скрыт и тот фактор, что мы должны были прилететь на Суперкубок на самолете, но рейс отменили, и мы приехали на поезде. И тот факт, что игра была назначена на 12 часов, хотя организм наших ватерполистов настроен на то, что мы играем в 18 часов по Москве. Хотя мы уже несколько лет практикуем в тренировочном процессе переход на время матча, когда за определенный срок до игры начинаем тренироваться по времени, в которое должны будем проводить официальный матч. Но допускаю, что в данный конкретный день организмы игроков элементарно не «проснулись». Скомканной получилась предыгровая разминка. Немного не пошла сначала игра у нашего голкипера Евгения Кострова, которого пришлось менять с началом второго периода, хотя изначально у нас предполагалось, что оба голкипера сыграют по два периода. А роль вратарей сейчас, после изменения правил, и с сокращением размеров ватерпольной площадки, и сокращением времени на проведение атаки, вырастает на десяток процентов, если не больше. Очень много сейчас от них зависит.

— На исходе игры было уже понятно, что команда побеждает и вам предстоит принять ванну, прыгнуть в бассейн в одежде. Тем не менее в очередной раз это выглядело спонтанным событием, поскольку Никита Деревянкин сбросил вас, стоявшего с бутылкой воды в руках. Во-первых, на ком из игроков лежит ответственность сбрасывать тренера в воду? Во-вторых, почему тренер не может прыгнуть туда самостоятельно?

— Начну с того, что сбрасывать в воду не могут игроки, находящиеся на тот момент в бассейне, — это понятно. А из тех, кто на скамейке, это делает, наверное, самый опытный игрок, либо один из самых опытных, кто ближе всего находится к наставнику. Плюс соразмерный по весовой категории, поскольку худощавым ребятам будет тяжеловато скинуть меня в воду.



Роман Шепелев. предоставлено СК «Синтез»

А насчет бутылки воды в руке, здесь ответ из разряда стандартного, что я всеми мыслями находился в игре. Там основная проблема была в том, что я забыл дома сменную обувь и прыгал в бассейн в кроссовках, которые были у меня единственными. В итоге передвигаться по Москве до вокзала пришлось в шлепанцах. И тут, наверное, надо найти преимущество в том, что обратно мы должны были лететь самолетом, который заменили на поезд, но там в купе мы с моим помощником Артуром Фатахутдиновым смогли за ночь высушить мокрую одежду.