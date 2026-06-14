Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Утром в отдельных районах туман, днем и вечером местами гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем и вечером кратковременные дожди, локально сильные, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман, днем и вечером местами гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 6—11 м/с, днем и вечером местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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