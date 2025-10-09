«Особенные возможности» Казани и Челнов: почему в них введут выплаты вместо земельных участков?

Размер выплаты — 200 тыс. рублей — в Общественной палате Татарстана комментировать не стали

Фото: Реальное время

Большая часть многодетных семей, получивших полагающиеся им по закону земельные участки, перепродает их, говорит отец Роман, управляющий делами Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви и член Общественной палаты Татарстана. Жителям Казани и Набережных Челнов хотят предоставить возможность вместо этого выбрать денежную компенсацию. Речь идет о 200 тыс. рублей. Сегодня в Общественной палате Татарстана дали разъяснения о новой инициативе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Не все по разным причинам готовы использовать земельные участки»

— На наш взгляд, это хорошая инициатива, потому что многие семьи вынуждены ждать подолгу и не все по разным причинам готовы использовать земельные участки. Кто-то желает использовать это под строительство, кто-то просто продает. Мы видим, что статистика такова: все-таки большинство людей, получивших земельные участки, потом перепродают их другим лицам и используют эти средства согласно нуждам своей семьи, — рассказал отец Роман, управляющий делами Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви и член Общественной палаты Татарстана.

Он подчеркнул: в любом случае только сама семья будет решать, что хочет получить — землю или выплату.

— Они могут ждать очереди и получить эту землю, положенную от государства, если есть намерение строить дом или заводить огороды. Или, если человек не готов [ждать] или у него вообще нет планов строить дом, он городской житель и не собирается переезжать, то он вполне может воспользоваться этой инициативой и получить компенсацию, — добавил отец Роман.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На вопрос о том, как он оценивает размер выплат — 200 тыс. рублей — он ответил: «Трудно оценить. Для этого есть эксперты, которые работают в этой области. Они формируют все эти цифры». Не стала комментировать его и глава Общественной палаты Зиля Валеева.

— Я не могу говорить о сумме, пока не увижу документ, — сказала она в ответ на вопрос «Реального времени».

Многодетных семей много, а земли мало

У Казани и Набережных Челнов «на самом деле есть определенные сложности» с выдачей участков, признал отец Роман. По его словам, многодетные семьи из столицы получали землю, например, в Константиновке и Сокурах. «Теперь появляются новые наделы, и они, конечно, дальше от Казани», — отметил он. Но необходимость введения выплат он все же больше связывает с длительным ожиданием, с которым сталкиваются заявители.

— [А так] человек уже сам определяется, что ему интереснее: или ждать очередь, или воспользоваться компенсацией здесь и сейчас, потратить средства так, как он считает нужным, — резюмировал он.



Новые правила было решено ввести именно в Казани и Набережных Челнах неслучайно, добавила и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мера появилась именно в двух крупных городах, потому что в них и большее количество [многодетных] семей, и меньшее количество земельных участков. Или их вообще недостаточно, — пояснила она.

По ее словам, оба города активно занимаются поиском участков, имеют договоры с близлежащими районами. Причем необходимы территории, где готова инфраструктура: электричество, газ, водоснабжение. «Поиск этих участков, их соответствующее межевание и прочее — все это требует времени», — говорит Зиля Валеева.

Что касается Татарстана в целом, почти на 100% обеспечены участками многодетные в 17 районах, более чем на 90% — в 21, менее — в пяти. В числе последних — Нижнекамск и Альметьевск.

Не обеспечены землей 16 тыс. семей

Напомним, Минземимущество Татарстана предложило ввести денежные выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Семье будет полагаться 200 тыс. рублей, говорится в проекте соответствующего постановления кабмина республики.

— Предоставление денежной выплаты осуществляется однократно в равных долях членам многодетных семей, постоянно проживающим на территории Казани, Набережных Челнов, включенным в списки граждан, имеющих право на получение земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества для собственных нужд, — следует из документа.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заявление на выплату должно содержать согласие всех членов многодетной семьи на предоставление денег взамен земельного участка.

— В заявлении указываются все члены многодетной семьи, на лицевые счета которых, открытые в российских кредитных организациях, осуществляется перечисление денежной выплаты, — следует из правил, определяющих порядок предоставления денег.

Изначально с инициативой выступил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на сессии Госсовета 25 сентября. Проект приняли сразу в трех чтениях. Сумма выплат тогда не уточнялась.

По словам Аглиуллина, с 2012 года, когда многодетным предоставили право на бесплатное получение земельных участков для строительства домов, в Татарстане в списки было включено 72 289 многодетных семей, а получили землю только 53 205 из них. Несмотря на то, что в прошлом году была расширена география предоставления участков, земли не хватает, констатировал министр, и наиболее сложная ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах — там в совокупности участками не обеспечены 16 тыс. семей.

— В Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрено право регионов установить возможность предоставления взамен земельного участка денежной выплаты, — напомнил министр. — Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства в том числе и на улучшение жилищных условий.

