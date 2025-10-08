Многодетные семьи из Казани и Челнов смогут получить по 200 тыс. рублей взамен земельного участка

Заявление на выплату должно содержать согласие всех членов многодетной семьи на предоставление денег взамен земли

Фото: Мария Зверева

Минземимущество Татарстана предложило ввести денежную выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Она составит 200 тыс. рублей, следует из проекта постановления кабмина Татарстана, который поступил сегодня на антикоррупционную экспертизу.

— Предоставление денежной выплаты осуществляется однократно в равных долях членам многодетных семей, постоянно проживающим на территории Казани, Набережных Челнах, включенным в списки граждан, имеющих право на получение земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества для собственных нужд, — следует из документа.

Заявление на выплату должно содержать согласиевсех членов многодетной семьи на предоставление денег взамен земельного участка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В заявлении указываются все члены многодетной семьи, на лицевые счета которых, открытые в российских кредитных организациях, осуществляется перечисление денежной выплаты. — следует из порядка предоставления денег.

Законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей представил 25 сентября на сессии Госсовета Татарстана министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин. Его приняли сразу в трех чтених. Тогда сумма выплат выплат была неизвестна.

Глава министерства сообщил, что с 2012 года, когда многодетные получили право на бесплатное выделение земельных участков для строительства домов, в Татарстане в списки на их получение было включено 72 289 многодетных семей, а получили землю только 53 205 семей. Несмотря на то, что в прошлом году была расширена география предоставления участков, земли не хватает, констатировал министр, и наиболее сложная ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах, где в совокупности участками не обеспечены 16 тысяч семей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— В Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрено право регионов установить возможность предоставления взамен земельного участка денежной выплаты, — напомнил Аглиуллин. — Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства в том числе и на улучшение жилищных условий.

Дарья Пинегина