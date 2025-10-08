Многодетные семьи из Казани и Челнов смогут получить по 200 тыс. рублей взамен земельного участка
Заявление на выплату должно содержать согласие всех членов многодетной семьи на предоставление денег взамен земли
Минземимущество Татарстана предложило ввести денежную выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Она составит 200 тыс. рублей, следует из проекта постановления кабмина Татарстана, который поступил сегодня на антикоррупционную экспертизу.
— Предоставление денежной выплаты осуществляется однократно в равных долях членам многодетных семей, постоянно проживающим на территории Казани, Набережных Челнах, включенным в списки граждан, имеющих право на получение земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества для собственных нужд, — следует из документа.
Заявление на выплату должно содержать согласиевсех членов многодетной семьи на предоставление денег взамен земельного участка.
— В заявлении указываются все члены многодетной семьи, на лицевые счета которых, открытые в российских кредитных организациях, осуществляется перечисление денежной выплаты. — следует из порядка предоставления денег.
Законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей представил 25 сентября на сессии Госсовета Татарстана министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин. Его приняли сразу в трех чтених. Тогда сумма выплат выплат была неизвестна.
Глава министерства сообщил, что с 2012 года, когда многодетные получили право на бесплатное выделение земельных участков для строительства домов, в Татарстане в списки на их получение было включено 72 289 многодетных семей, а получили землю только 53 205 семей. Несмотря на то, что в прошлом году была расширена география предоставления участков, земли не хватает, констатировал министр, и наиболее сложная ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах, где в совокупности участками не обеспечены 16 тысяч семей.
— В Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрено право регионов установить возможность предоставления взамен земельного участка денежной выплаты, — напомнил Аглиуллин. — Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства в том числе и на улучшение жилищных условий.
