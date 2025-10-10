Как в Татарстане возрождают технологический суверенитет со школьной скамьи

Кадры для экономики будущего: в республике создают физико-математические, вертолетные, нефтехимические и бизнес-классы

Фото: Реальное время

Татарстан поставил амбициозную цель — вернуться на лидирующие позиции в российском технологическом пространстве, воспитывая талантливых инженеров и предпринимателей начиная со школьной скамьи. Сегодня в республике придают большое значение развитию инженерных профессий, в школах открывают профильные классы с участием крупного бизнеса и предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров. Подробнее о том, какие проекты в этом направлении реализуют сейчас в республике, — в материале «Реального времени».

В Татарстане стартовали проекты по развитию физики, химии и математики

В последние годы в республике проводят большую работу для развития инженерных профессий: созданы профильные классы, идут занятия в формате дополнительного образования, сообщили в Министерстве образования и науки РТ. Сейчас набирает обороты новый проект «Физико-математический прорыв» при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова. Проект стартовал в 2024 году и будет действовать три года. В рамках него реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества физико-математического образования, развитие математических способностей у детей и привлечение абитуриентов в вузы.

— На сегодняшний день в рамках проекта открыто 40 физико-математических классов для параллелей 7—8-х классов, где обучаются 984 школьника. Кроме того, создано 200 математических кружков с охватом 2 000 учащихся. Ученики 189 школ участвуют в математических фестивалях и посещают научно-популярные лекции по математике и физике от ведущих популяризаторов науки России. Также 150 молодых учителей математики, физики и информатики получат грантовую поддержку. По итогам первого года проекта мы уже наблюдаем не только рост успеваемости учащихся, но и качественное изменение их интереса к предметам. Уверен, это станет основой для технологического прорыва и позволит обеспечить лидерство региона, — сообщил ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

В рамках проекта открыто 40 физико-математических классов для параллелей 7—8-х классов, где обучаются 984 школьника, сообщил Александр Гасников. предоставлено пресс-службой университета Иннополис

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе вуза, проект включает в себя пять направлений: создание специализированных физико-математических классов для 7—9-х классов, организацию кружков по математике для 5—7-х классов, проведение цикла мероприятий, направленных на популяризацию математики, премии школьникам для их участия в выездных мероприятиях, учреждение грантов для школ и учителей. Для реализации этих целей из бюджета республики выделены 252 млн рублей.

Так, 350 учителей физико-математического профиля, руководители кружков и молодые педагоги получили гранты на общую сумму 155 млн рублей. 200 школьников с 5-го по 11-й класс поощрили по 50 тысяч рублей за высокую успеваемость по математике, физике и информатике и участие в профильных мероприятиях. Проект уже принес первые положительные результаты. Среди достижений первого этапа: повышение успеваемости по математике и физике, организация профильных кружков, повысивших интерес школьников к точным наукам, создание грантовой поддержки для преподавателей и одаренных учеников.

Реализация второго проекта — «Физико-химический прорыв» — запланирована на ближайшее будущее. Его главная цель — пробудить интерес школьников к химии и физике, увеличить число абитуриентов, желающих осваивать инженерные специальности. Общая сумма финансирования составит почти 1,5 млрд рублей, выделяемых на трехлетнюю перспективу. Все это позволит изучать дисциплины на высоком уровне, молодые таланты будут иметь возможность получать глубокие знания в сферах, необходимых для будущего технологического прорыва, поясняют кураторы проекта.



Ученики 189 школ участвуют в математических фестивалях и посещают лекции по математике и физике от ведущих популяризаторов науки России. предоставлено пресс-службой университета Иннополис

«Для школьников это уверенность в завтрашнем дне»

Многие профильные классы в республике открывают с участием крупных промышленных компаний. В Татарстане действуют специализированные нефтехим-классы, в которых ученики углубленно изучают предметы, важные для предприятий химической промышленности. Они позволяют учащимся заранее ознакомиться с производственными процессами, посетить лаборатории и даже пройти стажировки на предприятиях-партнерах. Подобные инициативы способствуют формированию квалифицированных кадров, готовых сразу приступить к работе на крупных промышленных объектах, обеспечивая непрерывность цепочки подготовки специалистов от школьного возраста до взрослого профессионала.

Казанский вертолетный завод совместно с образовательными учреждениями с 2024 года реализует программу обучения школьников рабочим профессиям. В Производственно-учебном центре предприятия подростки осваивают профессии токаря, слесаря механосборочных работ, контролера станочных и слесарных работ. Подобные программы помогают молодым людям выбрать будущую карьеру задолго до завершения обучения в школе, облегчая профессиональное становление.

В июне этого года состоялся первый выпуск школьников, которые освоили рабочие профессии без отрыва от учебы. Ученики школы №54 Авиастроительного района Казани получили свидетельства о присвоении квалификации контролера станочных и слесарных работ.

В июне этого года состоялся первый выпуск школьников, которые освоили рабочие профессии без отрыва от учебы. предоставлено пресс-службой КВЗ

— После окончания школы ребята при желании смогут трудоустроиться по той рабочей профессии, которую они получили в нашем центре. Данный опыт сейчас транслируется и на другие школы. Мы подписали более 20 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между ПУЦ КВЗ и общеобразовательными организациями. Для школьников это уверенность в завтрашнем дне, ведь вне зависимости от баллов ЕГЭ и их дальнейшего пути у ребят будет в руках востребованная профессия. А для предприятия это большая профориентационная работа и опыт подготовки кадров со школьной скамьи, — рассказала руководитель Производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода Марина Финохина.

Кроме того, восьмиклассники и девятиклассники дополнительно изучают в центре полезные прикладные предметы: черчение, 3D-моделирование и аддитивные технологии, готовят проектные работы по направлениям, связанным со спецификой вертолетостроения.

Еще одно направление работы со школами — совместное участие во Всероссийском конкурсе «Кибердром». Команда КВЗ из учеников школы №179, студентов КАТК им. П.В. Дементьева и работников предприятия завоевала первое место на престижных соревнованиях, достойно представив Татарстан. Участники продемонстрировали высокие навыки программирования и работы с беспилотниками.

Кадры для экономики будущего — школьников научат технологическому предпринимательству



Еще одним важным направлением становится развитие предпринимательской культуры среди школьников. Проект «Школьный бизнес-старт» реализуется в республике четвертый год. Участвуя в нем, ребята приобретают навыки командной работы, презентации идей, планирования и аргументации, столь необходимые будущим предпринимателям. Через игру и практические занятия они учатся формировать и развивать собственные проекты, защищая их перед реальной аудиторией.

Еще одним важным направлением становится развитие предпринимательской культуры среди школьников. предоставлено пресс-службой университета Иннополис

В новом учебном году кураторы проекта сфокусировались на углубленном практико-ориентированном обучении, обеспечив прямой диалог с бизнес-сообществом. Конечная задача — чтобы выпускники профильных классов, особенно из IT— и инженерных школ, могли стать не просто высококлассными специалистами, а создателями собственных технологических стартапов.

— Для этого мы перезагрузили программу, добавив практические блоки по кибербезопасности и цифровой финансовой грамотности, зная основы которых, предприниматель сможет создавать более надежные и востребованные продукты и избежать проблем в будущем. Развитие бизнес-навыков со школьной скамьи — это фундамент для будущего малого и среднего бизнеса в высокотехнологичных секторах. Именно такие инициативные люди, способные коммерциализировать идеи, становятся драйверами диверсификации и устойчивого роста экономики всего региона. Всего в новом сезоне проектом будет охвачено 11 100 татарстанских школьников, — сообщила первый заместитель министра экономики Татарстана и директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Профильные классы для будущих педагогов

Активно развивается в Татарстане и сеть профильных классов психолого-педагогической направленности. Сейчас в республике открыто 180 педклассов в 150 школах, где учится более 3,5 тыс. ребят, планирующих связать свою жизнь с педагогикой. «В этих классах трудятся более 200 классных руководителей. Классы педагогического профиля распределены следующим образом: 30% составляют 6—9-е классы (предпрофильная подготовка), 70% составляют 10—11-е классы (профильное обучение)», — сообщили в Минобрнауки РТ.

Сейчас в республике открыто 180 педклассов в 150 школах, где учится более 3,5 тыс. ребят, планирующих связать свою жизнь с педагогикой. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интерес учеников педклассов вызывают занятия и по основам психологии. Курс помогает школьникам использовать психологические знания в решении жизненных задач, развивать коммуникативные навыки, добавили в министерстве. Более 7 лет реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей. В настоящее время в проекте участвуют 745 студентов, половина из них обучается по программе для работы в многоязычной образовательной среде.

В КФУ на педагогов обучается 631 студент, НГПУ — 75 человек, Елабужском институте КФУ — 39 человек. Все участники проекта после успешной сдачи сессии получают ежемесячную стипендию в размере 15 тыс. рублей в период обучения. Студенты обязаны по окончании вуза отработать в школе в течение пяти лет.