Александр Гусев: «Наиболее памятными стали сезоны, когда играл Виктор Колотов»

Вспоминаем последний официальный матч легендарного татарстанского футболиста

Татарстанские ветераны футбола у памятника Виктору Колотову в Зеленодольске. Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

Четверть века назад историческое развитие казанского «Рубина» могло пойти совсем по другому пути. Руководство республики и мэрии делало ставку на воспитанника татарстанского футбола Виктора Колотова, руководившего молодежной сборной Украины. Подопечные Виктора Михайловича должны были сыграть официальный матч против российской сборной в Москве. Он состоялся в тот же день, что и поединок национальных сборных России и Украины. «Реальное время» рассказывает о том, какие исторические события не позволили Колотову приехать в Россию и вернуться в Казань.

В один день в Москве состоялись два матча сборных России и Украины

Завтра, 10 октября, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Ирана. Тем самым Российский футбольный союз продолжит серию международных матчей, в которых участвуют национальные сборные различных возрастов.

Серия началась участием российских сборных, включая футбольную, в столице Азербайджана Баку, на Третьих играх стран СНГ. Сейчас юношеская сборная России (до 16 лет) сыграет в Сербии с ровесниками. Далее национальная сборная примет сборную Боливии, а сборная по футзалу (мини-футбол) проведет два товарищеских матча с Ираном в формате мужских и женских сборных. Можно вспомнить товарищеский матч женских сборных России и Ирана, проходивший в 2023 году в Казани и прорвавший международную блокаду.

Вспомним и последний официальный матч лучшего футболиста в истории Татарстана Виктора Колотова, перелистнув календарь на 26 лет назад. 9 октября 1999 года прошел матч между сборными России и Украины в «Лужниках» с трагической ошибкой Александра Филимонова. Но в этой истории есть деталь — в этот же день состоялась еще одна встреча России с Украиной. Изначально тренировал украинцев Виктор Колотов, воспитанник татарстанского футбола.



предоставлено федерацией футбола Татарстана

— Наиболее памятными стали сезоны, когда играл Виктор Колотов. Когда Колотов ушел, «Рубин» стал падать вниз и на какое-то время выпал из поля зрения, — отметил Александр Гусев, в прошлом президент ФК «Рубин».

Это была отборочная группа молодежного чемпионата Европы 2000 года, одновременно разыгрывавшая путевку на Олимпиаду в Сидней. На 80 процентов состав группы повторял состав отбора национальных сборных на Евро: Франция, Россия, Украина, Армения и «примкнувший к ним» Израиль.



Снова не обошлось без Грозного

Весной 1999-го сборную Украины, которую тренировал Колотов, покинул игрок луганской «Зари» Эдуард Мор, выбравший «Спартак» и принявший российское гражданство. К этому он пришел после разговора с Вячеславом Грозным, который переубедил Мора. Таким образом, Грозный снова встал на пути казанца.

Поражение от россиян подорвало здоровье Колотова, но Виктора Михайловича добили и собственные подопечные. В предпоследнем туре, 7 сентября, они были разгромлены сверстниками в Исландии — 1:4. В итоге Колотова сняли без объяснения причин, хотя сам он их видел в том, что матч сдавала группа донецких игроков в молодежной сборной (Воробей, Дранов, Зубов, Яксманицкий). Предположение спорное, поскольку журналист, писавший репортаж, посчитал, что лучшим у Украины был Воробей, а вот днепропетровец Перхун и киевлянин Балицкий допускали результативные ошибки.

Матч в рамках ветеранского Мемориала Виктора Колотова. предоставлено федерацией футбола Татарстана

В Москву украинцы приехали под руководством Владимира Онищенко. 9 октября Россия обыграла Украину — 2:0 — за счет дубля Ролана Гусева, нынешнего тренера московского «Динамо». За победой сборной России на стадионе «Динамо» наблюдало 4,5 тысячи человек. А уже вечером состоялся тот самый матч национальных сборных России с Украиной, который запомнится голом Андрея Шевченко в качестве ответа на трагическую ошибку вратаря российской сборной Филимонова.



Виктор Колотов мог возглавить «Рубин»

В тот же временной отрезок Виктора Колотова приглашали вернуться на родину, чтобы возглавить казанский «Рубин», чему мешала его работа с молодежкой Украины.

— Мы с Мурадом Задикашвили его приглашали. Виктор в Казань приезжал, я организовывал встречу и с Исхаковым, и с руководством республики. Колотов был в сомнениях. Уже обосновался на Украине, у него жена оттуда, семья была, сын. Он любимчик Лобановского как игрок, и потом Лобановский ему помогал в тренерской карьере, но у него мало что получалось. Он главным тренером в некоторых командах работал, а еще в молодежной сборной Украины. И вот он приехал, и у него сомнения. Ну, понятно, он уже привык к Киеву, да и в Казани тогда не было такой инфраструктуры, как сейчас, даже близко. Это середина 90-х. Он сомневался и очень переживал. Уехал, обещал подумать, посоветоваться и связаться с нами. Конечно, руководству нашему не понравилась эта нерешительность. Тут надо было срочно решать, — вспоминает Евгений Голов, в прошлом директор ФК «Рубин».

Ветераны «Рубина» (в зеленой форме) сейчас играют на ветеранском чемпионате России. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Дамир Бикбов, друг Колотова, в прошлом игрок «Рубина», затем министр экономики Татарстана, отмечал: «В ноябре 1999 года ко мне обратился Камиль Шамильевич Исхаков. Он попросил помочь с приглашением Колотова на пост главного тренера «Рубина». Я поговорил с Виктором и договорился встретиться с Исхаковым. На встрече Камиль Шамильевич сразу сказал, что хочет, чтобы «Рубин» играл в еврокубках (тогда «Рубин» только выбрался из второй лиги и играл в первой). В общем, поставил высокие цели. Через неделю после встречи я позвонил Виктору и спросил: «Ну как, возглавишь «Рубин»?» На что он ответил, что руководство ставит очень высокие цели. Он не готов их решить с ходу, нужно собрать команду, подготовить ее, на это нужно время. И предложил такой вариант: «Рубин» возглавит Владимир Мунтян, а сам Колотов станет старшим тренером, то есть его помощником. Через год-два Виктор уже сам встанет у руля команды. Такой вариант уже не устроил Камиля Шамильевича».

Альберт Бикбов, журналист: «Отец (Дамир Бикбов) сблизился с самым знаменитым воспитанником татарстанского футбола Виктором Колотовым, несмотря на то, что они успели поиграть только полтора сезона в одной команде. Но Колотов был таким же целеустремленным, как отец, и даже после того, как судьба разбросала обоих не только по разным сферам деятельности, но и по разным городам и республикам, они продолжали поддерживать общение. Во всяком случае, отец зачастую бывал в Киеве, встречался с Виктором Михайловичем, через него познакомился с его звездными партнерами по «Динамо», и даже я бывал в расположении знаменитого клуба, помню игроков «Динамо» разных поколений — от Йожефа Сабо до Олега Блохина».



В Татарстане всегда следили за успехами Колотова. Когда Виктору Михайловичу предложили вернуться в родной город, Колотов слетал в Казань в ноябре 1999 года, вел переговоры и даже дал согласие возглавить «Рубин». К 2004 году в республике хотели создать команду, способную пробиться в еврокубки, — это был бы неплохой подарок к 1000-летнему юбилею Казани.



В игре ветераны Зеленодольска (в синей форме) — города, за команду которого также играл Колотов. предоставлено федерацией футбола Татарстана

В декабре того года Колотов попал в больницу, он надеялся, что за три месяца зимнего межсезонья сможет привести здоровье в порядок, в то время как Мунтян подготовит команду к сезону. Альберт Файзуллин, ветеран «Рубина», вспоминал: «Помню, как он приезжал в Казань в год, когда «Рубин» тренировал Павел Садырин, а Камиль Исхаков планировал доверить команду на следующий сезон Колотову. Тот загорелся этой идеей, планируя взять с собой в тренерский штаб Владимира Мунтяна».

3 января 2000 года Виктор Михайлович Колотов ушел из жизни в возрасте 50 лет.



Не так давно в честь Колотова был назван один из секторов на казанском стадионе

Евгений Голов: «Считаю, что он этого заслуживает. Представляете, будучи, по-простому говоря, «москалем», он стал капитаном киевского «Динамо», где почти все игроки были местные, а потом и сборной СССР — это уникально. Из «Рубина» уже в молодом возрасте получил приглашение в сборную страны. Когда я работал в Зеленодольске, то на местном стадионе мы установили памятник Виктору Колотову. Он ведь до перехода в «Рубин» играл в этом городе».

В 2026 году пройдет юбилейный, 25-й Мемориал Виктора Колотова. предоставлено федерацией футбола Татарстана

С 2001 года в Татарстане стали проводить футбольный мемориал Виктора Колотова, который в этом сентябре состоялся в 24 раз. Лучшие участники тех соревнований, выросшие на игре Виктора Михайловича, сейчас защищают клубные цвета на чемпионате России в Анапе среди ветеранов старше 60 лет.

