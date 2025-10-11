Валерий Поканинов: «Соглашение создает условия для развития футбола в Татарстане»

Тренер и педагог Поволжского университета спорта и туризма — об уникальном соглашении вуза с РФС

Команда Поволжского университета спорта в Бресте. Фото: предоставлено Валерием Поканиновым

23 студента Поволжского университета спорта получили тренерские лицензии международной категории С-УЕФА. 13 выпускников завершили первый «Базовый» этап курса по подготовке футбольных судей. О подготовке тренерских кадров и соглашении вуза с РФС, которое этому способствовало, в интервью «Реальному времени» рассказал завкафедрой теории и методики футбола и хоккея спортивного вуза Валерий Поканинов.

«В рамках сотрудничества спортивного вуза с РФС была реализована программа повышения квалификации»

— Валерий Борисович, расскажите подробнее о вашем соглашении с Российским футбольным союзом.



— Все это произошло в рамках соглашения с Академией РФС по реализации проекта развития массового футбола. Оно было подписано нынешним летом между раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и президентом РФС Александром Дюковым.

Соглашение станет основой для системного взаимодействия в реализации проекта развития массового футбола, который предполагает развитие проекта «Футбол в школе» и уроки физкультуры на основе футбола в общеобразовательных школах, проведение массовых школьных соревнований. Также соглашение призвано создать условия для развития в Татарстане любительского, детско-юношеского и профессионального футбола.

В том числе для того, чтобы воплощать эти задачи в жизнь, впервые в истории физкультурного образования России 23 студента Поволжского университета спорта получили тренерские лицензии международной категории С-УЕФА. Опять же в рамках сотрудничества спортивного вуза с РФС была реализована дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «тренер по футболу международной категории С-УЕФА», позволившая получить дипломы УЕФА аттестационного уровня «С-УЕФА». Кроме того, 13 выпускников завершили первый «Базовый» этап курса по подготовке футбольных судей начальной категории «Теория, методика и практика судейства соревнований по футболу».

Сама идея по созданию на базе нашего вуза Центра по подготовке тренерских кадров витала в воздухе достаточно давно, еще до моего переезда в Казань, с момента которого прошло 10 лет. Когда в 2018 году при Университете спорта была создана профильная кафедра футбола, мы снова возобновили работу по претворению данной идеи в жизнь, я плотно занимался этим вопросом, обращался к завкафедрой ГЦОЛИФК Андрею Лексакову, но дело сдвинулось с мертвой точки только по заключении договоренностей между нашим университетом и РФС. Там есть целая Академия Российского футбольного союза под руководством Ирины Барановой, где и занимались подготовкой и переподготовкой специалистов по международным тренерским лицензиям. И вот впервые в рамках изучения в профильном вузе дисциплины теории и методики игровых видов спорта была интегрирована эта программа обучения.

Первый выпуск студентов, получивших тренерские лицензии международной категории. предоставлено Валерием Поканиновым

«Владимир Леонов охарактеризовал это событие как «уникальное для нашей республики»

Предварительно преподаватели нашей кафедры, имеющие тренерские лицензии, Наиль Садыков (экс-капитан «Рубина»), Дмитрий Денисенко (экс-футболист дубля «КАМАЗА»), Дмитрий Корзун и я, как руководитель проекта, все мы прошли обучение на базе Академии футбола, получив право на преподавание студентам.

На первом выпуске было 23 наших выпускника и чуть меньше официальных лиц. Министр спорта Владимир Леонов охарактеризовал это событие как «уникальное для нашей республики». Поэтому вместе с ним на мероприятии были и директор «Рубина» Александр Айбатов, и председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев, и депутат Казгордумы Ильгиз Фахриев, прилетевшая из Москвы Ирина Баранова, наш ректор Рафис Бурганов, который и был инициатором взаимодействия вуза с РФС.

Один из тех выпускников, Кирилл Протасов, стал сотрудником РФС, будучи назначенным на кураторство проекта «Футбол в школе». Владислав Мост, Кирилл Паршин стали сотрудниками Академии «Рубина», туда же должна устроиться Рената Закирова, чтобы начать работу с девочками.

— Это важно с точки зрения понимания руководства Федерации футбола Татарстана, недаром Александр Гусев неоднократно подчеркивал важность внимания к женскому футболу.

— Да, неслучайно Александр Петрович был в числе почетных гостей на нашем мероприятии, высказав свое отношение, что Татарстан давно ждал подобного соглашения. Иными словами, востребованность большая, с учетом того, что большая часть наших выпускников остается в профессиональном и любительском футболе, играя за различные команды.

Касаемо того, что 13 выпускников завершили первый «Базовый» этап курса по подготовке футбольных судей, там читает лекции старший преподаватель нашей кафедры Рафаэль Ильясов, имеющий опыт работы на чемпионате мира 2010 года.



Тренерско-преподавательский корпус футбольной кафедры. предоставлено Валерием Поканиновым

— Недостаток международной практики, неучастие в тех же Универсиадах сильно ударили по спортивной составляющей?

— Дело в том, что у нас развита практика участия в международных соревнованиях, о которых мало что известно широкому кругу болельщиков. К примеру, что вы знаете о победе футбольной команды нашего вуза в Спартакиаде Союзного государства, которая состоялась в Белоруссии с участием восьми команд. Там участвовали по четыре команды из Белоруссии и России, включая нас. Соревнования проходили в Бресте, что было очень важно с точки зрения патриотического воспитания, поскольку командование Брестской крепостью осуществлял наш земляк майор Петр Михайлович Гаврилов. Сейчас мы достаточно успешно провели выездной тур в Саратове, обыграв обе хозяйские команды и заняв промежуточное второе место. С 21 по 23 октября у нас состоится мини-тур на домашнем поле стадиона «Буревестник». К нам приедут коллеги из ГЦОЛИФК плюс команды Питера и Краснодара.

«Мы в нынешнем году вернулись в сильнейший дивизион турнира»

— Вы сами подвели к вопросу о том, что среди 16 участников Студенческой национальной футбольной лиги всего три команды, представляющие спортивные вузы. Казань, названный вами ГЦОЛИФК плюс Смоленск.

— Начнем с того, что наши коллеги представлены в других лигах НСФЛ, мы сами только в нынешнем году вернулись в сильнейший дивизион этого турнира. Их непричастность к спорту не означает отсутствия интереса к тому же футболу. Питерский институт дизайна имеет давние футбольные традиции, там обучался Андрей Аршавин. Еще один наш предстоящий соперник — КубГАУ из Краснодара, его курирует Иван Перонко, занимающий также должность председателя федерации футбола Краснодарского края. Их земляки, КубГУ, действующий чемпион НСФЛ, лидирующий в текущей таблице, выпустили большое количество известных футболистов, включая всю линейку сильнейших вратарей данного региона — Агкацева, Адамова, Сафонова. Нигериец Олакунле Олусегун опять же оканчивал этот вуз.

— У нас самих до возвращения Поволжского университета спорта в Казань сильнейшей футбольной дружиной была команда КНИТУ-КАИ, выступавшая в финалах как всероссийских, так и международных соревнований. Кстати, надо отдать должное «каистам», они продолжают участвовать и в чемпионате Татарстана, играя в первом дивизионе этого турнира.

— Предвосхищаю ваш вопрос — мы решили отказаться от этой практики, хотя ранее активно участвовали и в чемпионате Татарстана, и в Кубке республики. Но, если вы обратите внимание на состав нашей команды, то увидите, что все наши студенты-футболисты активно задействованы в командах республики, преимущественно казанских. НСФЛ плюс Студенческая футбольная лига Татарстана — я считаю, у наших ребят достаточно игровой практики.



Радость после гола. предоставлено Валерием Поканиновым

— Наставник «Стрелы» Олег Миронов подчеркивал, что при конфликте интересов, когда его футболисты задействованы в студенческих соревнованиях, он идет им навстречу. А как обстоят дела с остальными командами чемпионата Татарстана, в которых играют студенты вашего вуза?

— Необходимо отметить, что в данном случае выступления студенческой команды на вузовских соревнованиях стоят в приоритете. Единственный, кто не хотел идти нам навстречу, это был ФК «Сокол», прекративший существование. С руководством этой команды у нас были недоразумения, когда там высказывались о том, что они платят зарплату, обеспечивают медицинским сопровождением. Ответ с нашей стороны был однозначным: кто не хочет играть за команду вуза, может покинуть его при первой возможности. Кстати, отмечу, что Раят Шарафутдинов этим летом перешел из «Сокола» в профессиональную команду из Нижнего Тагила, тем не менее приехал в распоряжение студенческой команды своего вуза на тур в Саратов. Ранее за нас играли Даниил Моторин, выступающий нынче за «КАМАЗ», другие футболисты.