Казанский бизнес присматривается к бюджетным офисам

На фоне возросшей финансовой нагрузки арендаторы изменили отношение к бизнес-центрам класса С

Российский офисный рынок переживает трансформацию: спрос меняется в пользу гибкости пространств и уменьшения площадей. Смене настроений арендаторов способствуют переход многих компаний на гибридный формат работы и оптимизация расходов бизнеса, который больше не видит необходимости снимать большие офисные блоки. Дефицит помещений, рост арендных и налоговых платежей подвиг многих предпринимателей пересмотреть отношение к бизнес-центрам бюджетного сегмента. Подробнее о том, где в Казани можно недорого снять офис, — в новом обзоре «Реального времени».

«У арендаторов есть интерес к офисам класса С»

Самый бюджетный сегмент офисной недвижимости в Казани, по данным профильных агрегаторов, представлен примерно двумя десятками бизнес-центров класса С. Обычно к нему относят помещения в зданиях старой постройки, которые эксплуатируются 25—30 лет и не всегда имеют современные системы коммуникаций и безопасности. Как правило, их отличает недостаточно развитая инфраструктура, ограниченные возможности парковки, коридорно-кабинетная планировка, отсутствие специализированных помещений (конференц-залы).

Несмотря на принадлежность к более низкому классу, условия и выгодное расположение некоторых БЦ позволяют им неплохо конкурировать с офисами В класса. Именно этим можно объяснить, что стоимость аренды в части из них сопоставима, а то и выше.

— У арендаторов Казани сейчас есть интерес к офисам класса С, и он достаточно хороший. Не такой, как хотелось бы, но все же. Правда, в отличие от прошлого кризиса, когда лет 10 назад прямо массово переезжали из бизнес-центров класса А в бизнес-центры класса В, а из В переезжали в С, либо сокращали площади, сейчас такого мы не видим. Есть, конечно, случаи переезда в меньшие помещения и менее комфортные условия, но пока они не носят массовый характер, — сообщил вице-президент Гильдии РТ Андрей Савельев.

Где в Казани дешевле всего снять офис

В большинстве своем казанские бизнес-центры самого бюджетного сегмента имеют небольшую общую площадь — в среднем от 3 до 6 тыс. кв. м. На этом фоне несколько выделяется только БЦ «Союз», расположенный рядом с Химградом, почти на 30 тысяч квадратов. Стоимость аренды в таких объектах варьируется от 7 до 14 тысяч рублей за кв. м в год.

Казанские офисы класса C

Наименование Адрес Класс здания Площадь Ставка аренды, в руб. Бизнес-центр «Ромол» Казань, ул. Зур Урам, д.1а С 3 327 от 7 200 за кв. м в год Бизнес-центр по ул. Щапова, 26 Казань, ул. Щапова, д. 26 С 9 009 от 14 400 до 15 421 за кв. м в год Офисный центр «Проточная, 8» Казань, ул. Проточная, д. 8 С 7 875 от 14 300 до 24 000 за кв. м в год Торгово-офисный центр Salamat Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 49 С 6 888 от 13 800 за кв. м в год Торгово-офисный центр «Арго» Казань, ул. Чистопольская, д. 19а С 7 851 от 10 800 до 21 600 за кв. м в год Бизнес-центр Mostaf Казань, ул. Адоратского, д. 63а С 3 951 от 10 800 за кв. м в год Бизнес-центр на Дементьева Казань, ул. Дементьева, д. 70а С 5 806 нет данных о свободных площадях Бизнес-центр «Солдатский» Казань, ул. Солдатская, д. 8 С 5 015 от 12 000 за кв. м в год Торгово-офисный комплекс на Лево-Булачной, 52 Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52 С 4 131 от 7 800 за кв. м в год Офисный центр на Сары Садыковой, 59 Казань, ул. Сары Садыковой, д. 59 С 3 747 нет данных о свободных площадях Офисный центр на Волгоградской, 49 Казань, ул. Волгоградская, д. 49 С 3 419 от 12 000 Офисно-складской центр в Малых Клыках Казань, пер. Дорожный (Малые Клыки), д. 3а С 2 914 от 7 200 за кв. м в год Деловой центр на Маяковского Казань, ул. Шмидта, д. 35 С 2 904 нет данных о свободных площадях в аренду Офисное здание на ул. Академика Лаврентьева, 3 Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 3 С 3 424 от 5 400 до 7 800 за кв. м в год Бизнес-центр «Солнышко» Казань, ул. Восстания, д. 8а С 1 715 нет данных о свободных площадях Офисный центр, ул. Тази Гиззата Казань, ул. Тази Гиззата, д 4 С 1 388 от 12 000 за кв. м в год Бизнес-центр на Кави Наджми, 8А Казань, ул. Кави Наджми, д. 8а С 1 857 нет данных о свободных площадях Бизнес-центр на Магистральной 59/1 Казань, ул. Магистральная, д. 59/1 C 547 от 8 760 за кв. м в год Бизнес-центр «Портовая, 25» Казань, ул. Портовая, д. 25 С 1 069 нет данных о свободных площадях Бизнес-центр «Союз» Казань, ул. Васильченко, д. 1, к. 153а С 29 755 от 12 000 за кв. м в год Офисный центр «Шер-Хан» Казань, ул. Энергетиков, д. 10а С 477



Спрос смещается с премиального сегмента в бюджетный

Сегодня арендаторы все чаще голосуют за вариант гибких офисных пространств, доля таких сделок в 2025 году значительно возросла. Многие компании отказались от больших офисов с переходом на гибридный формат работы сотрудников. Малый и средний бизнес Казани в условиях возросшей финансовой нагрузки стремится оптимизировать расходы, выбирая недорогие БЦ.

— В целом по бюджетным вариантам офисов на рынке Казани просадки вообще нет. Да, этот сегмент не сильно растет и остается примерно в тех же пределах, что и был. Просто многие арендаторы стали переезжать. Те, кому сейчас тяжело финансово, просто переезжают. Если раньше, например, они спокойно сидели в премиальном сегменте, то сейчас у многих возникли проблемы с деньгами, и они съезжают в более бюджетные офисы. Собственно, поэтому в БЦ класса С никакого спада нет, — пояснил директор Агентства регионального развития Ильшат Хамитов.

Между тем в Москве в рамках обновленной классификации офисной недвижимости решили прекратить сертификацию бизнес-центров этого уровня. В результате в столице полностью отказались от класса С, объяснив это тем, что решение давно назревало и такие объекты больше не востребованы. Казани это пока не грозит, считают эксперты рынка.

— В нашем городе пока большая проблема с офисами, острый дефицит площадей. Дело в том, что этот бизнес не слишком выгодный и уступает в прибыльности, например, торговому бизнесу. Если в торговле ты посадил арендатора, условно, «Пятерочку», она тебе платит, никаких проблем, и это на годы. А в офисах — волатильность, если арендатор растет и укрупняет бизнес, он съезжает в большой офис. Если наоборот испытывает трудности, то съезжает на меньшую площадь. В торговле не так, если тебе хорошо, ты просто открываешь вторую точку, — отметил Ильшат Хамитов.

«Видим небольшое движение, но до стабилизации рынка еще далеко»

Кроме того, значительную часть выручки, по его словам, забирают управляющие компании: «В офисах еще УК процентов 15 маржи съедают. И в Казани офисов строится мало, их очень не хватает — это большая проблема. В Москве обратная ситуация: правительство заставляет застройщиков строить офисы в жилых комплексах. Если строишь жилье, ты обязан часть отвести под офисы — для локализации трудовой силы, чтобы жители не ездили по всему городу, а концентрировались в этой части. Бизнес там вынужден строить офисы, отсюда там такое огромное предложение».

Параллельно с недорогими БЦ у арендаторов растет спрос на мини-офисы — небольшие помещения от 15 до 300 кв. м. Объем таких сделок в России удвоился, частные инвесторы покупают их в основном под сдачу в аренду. Поскольку качественных офисных площадей по-прежнему не хватает, эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок аренды и быстрой заполняемости помещений.

Андрей Савельев в целом отмечает некоторое оживление на рынке офисной недвижимости, которое больше связывает с сезонным фактором. «Летом у нас всегда затишье — это время отпусков, а сейчас мы видим небольшое движение. Но до стабилизации рынка нам еще очень и очень далеко. В любом случае сделки происходят, аренда идет, хотя говорить о массовом спросе, конечно, не приходится. Думаю, до конца года у нас сохранится эта тенденция. Во-первых, на следующем заседании Центробанка могут еще немного снизить ключевую ставку. Во-вторых, в конце года спрос всегда немного увеличивается. А полная стабилизация рынка произойдет, наверное, не раньше весны—лета следующего года. Но пока ставка ЦБ не упадет процентов до 12—13, ничего не будет», — считает эксперт.

