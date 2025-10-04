Перасович построил чемпионский УНИКС? Казанцы разгромили «Зенит» со своей бывшей звездой

Команда набрала рекордные 104 очка в матче с представителем «большой четверки»

УНИКС начал регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ с принципиального матча против «Зенита» — одного из представителей «большой четверки». После предсезонного поражения казанцы подошли к этой встрече с особым настроем, взяв убедительный реванш — 77:104. О том, как сыграли первые номера команд и к чему сегодня готовился капитан казанцев, — в материале.

УНИКС сможет навязать борьбу за чемпионство?

В Санкт-Петербурге состоялась принципиальная встреча двух лидеров прошлого сезона — «Зенита» и казанского УНИКСа. Несмотря на то, что по итогам всех встреч УНИКС одержал больше побед (24 против 21), прошлогоднее противостояние между этими командами так и не выявило явного фаворита. Обменявшись победами дома и на выезде, они не встретились в плей-офф.

При этом обе команды значительно перестроились: у «Зенита» сменился главный тренер — им стал бывший специалист «Локомотива» Александер Секулич — и пришел экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич. Казанцы за время межсезонья расстались с Маркосом Найтом и ДеВоном Акун-Перселлом, но подписали бывших игроков Евролиги.

Перед самой игрой тренер питерцев Секулич заявил, что у УНИКСа «в атаке собраны очень талантливые игроки» и команда создана «для борьбы за чемпионство». А вот Велимир Перасович, наоборот, не стал давать оценок и заявил, что «обоим клубам пока сложно оценить весь имеющийся потенциал».

Пэрис Ли vs Ненад Димитриевич

Матч между «Зенитом» и УНИКСом должен был продемонстрировать оправданность выбора Димитриевича в пользу петербургского клуба. Однако обновленный состав казанцев уверенно переиграл вице-чемпионов прошлого сезона. Особое внимание привлекло противостояние разыгрывающих, определявших ход игры — 30-летнего Пэриса Ли и 27-летнего Димитриевича.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оба пришли в Единую лигу из Евролиги, где последний провел свой неудачный сезон. Димитриевич в декабре 2024 года взял титул самого ценного игрока Суперкубка Италии в составе «Олимипии Милана», но после этого стал все меньше и меньше выходить на площадку. Тренер Этторе Мессина редко вводил македонца в игру.

Роль первого номера в УНИКСе в этом сезоне доверена 30-летнему Пэрису Ли. Последние два сезона выпускник университета Иллинойса провел в АСВЕЛе, демонстрируя стабильную игру: в 32 матчах завершившегося чемпионата он в среднем набирал 10,9 очка, отдавал 3,4 передачи, делал 1,6 подбора и совершал 0,8 перехвата за 22,8 минуты на паркете. Ранее Ли успел поиграть в Евролиге за «Монако», «Панатинаикос» и «Виллербанн», проведя в общей сложности 77 матчей.

«У нас большое баскетбольное братство и все мы семья»

Пэрис Ли провел хороший матч, набрав за 30 минут на паркете 18 очков и став третьим по результативности в УНИКСе. Помимо этого, он отдал 5 передач и заработал 5 фолов соперника, эффективно взаимодействуя в связке с Маркусом Бингэмом и Си Джей Брайсом. В то же время Димитриевич, проведя на площадке 27 минут, стал лучшим по очкам в «Зените» — 14, добавив к ним 2 подбора и 4 передачи. Однако эффективность Ли — 24 — значительно превзошла показатель Димитриевича — 6.

УНИКС плотно опекал Димитриевича, не давая ему развернуться. Бингэм несколько раз прерывал его передачи, Лопатин блокировал броски, а связка Рейнольдс — Бингэм не раз останавливала его атаки.

— У нас большое баскетбольное братство, и все мы семья. Однако сегодня я особенно настраивался на то, чтобы не дать [Димитриевичу] проявить себя, особенно в нападении, — рассказал капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин. Он признался, что ключевым моментом стала агрессия, которая не давала сопернику забить мячи и оформить перехваты.

Ключевым фактором матча стала вторая половина, когда «Зенит» полностью стал хаотичен в атаке и потерял своего разыгрывающего Трента Фрейзера. В один из тайм-аутов Секулич позволил себе назвать своих игроков «кисками» из-за отсутствия агрессии.

— Во второй половине мы стали играть более индивидуально, перестали делиться мячом. Мы не выполнили ничего, о чем договаривались, — критически оценил игру «Зенита» Георгий Жбанов, бывший игрок УНИКСа. Впрочем, о периоде работы с нынешним тренером казанцев Велимиром Перасовичем Жбанов говорит неохотно, признаваясь, что поначалу тот даже не мог запомнить его имени.



Статистика встречи:

«Зенит» — УНИКС — 77:104 (18:20, 27:25, 21:29, 11:30).

Лидеры питерцев: Димитриевич (14 + 5 передач), Рэндольф (13), Пойтресс (12 + 9 подборов).

Лидеры казанцев: Бингэм (22 + 8 подборов), Брайс (22 + 7 подборов), Ли (18 + 6 передач), Пьер (16 + 5 подборов), Рэйнольдс (12).