Разговор с руководством, грустный Галимов и дубль Яшкина: у «Ак Барса» первый разгром — пострадал «Амур»

Третья победа «барсов» за четыре последних матча

Фото: Реальное время

«Ак Барс» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 5:1 в первом матче новой домашней серии. «Барсы» провели идеальный поединок, показав тот самый хоккей, к которому стремится их тренерский штаб. Крупная победа случилась на фоне встречи Анвара Гатиятулина с руководством клуба. О чем говорили — неизвестно, но тренер свою позицию объяснил. Поможет ли разгром «Амура» тренеру — читайте в материале «Реального времени».

Гатиятулин пока остался главным тренером



Главной новостью перед матчем с «Амуром» в стане «Ак Барса» было то, что Анвара Гатиятулина оставили тренировать команду после выездной серии. По всей видимости, тренеру дали шанс показать себя, пока клуб продолжает поиски нового рулевого. Хоккейные инсайдеры сообщают об интересе казанцев к североамериканским специалистам, работавшим на уровне НХЛ. Для чего в таком случае временно оставлять прежнего наставника — большой вопрос. Искать тренера без увольнения предыдущего не очень этично.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как бы там ни было, именно Гатиятулин определял состав «Ак Барса» на первую игру с «Амуром». Командам по календарю выпала возможность провести сдвоенные матчи в пятницу и воскресенье в Казани. Перед началом очередной домашней серии тренерский штаб «барсов» столкнулся с проблемой. Ведущий вратарь Тимур Билялов и один из лучших игроков нынешнего сезона Александр Барабанов пропускали встречу из-за повреждений. Были даже слухи, что голкипер выбыл на долгий срок, однако они не оправдались.

В итоге с первых минут в стартовом звене «Ак Барса» Барабанова заменил Дмитрий Яшкин. В последнее время экс-капитан редко выходил в ведущей тройке атаки команды, гастролируя между вторым и третьим трио. Также вне заявки остался защитник Артемий Князев, ничем особо не проявивший себя на выезде. За него в третьей паре обороны вышел Константин Лучевников. В третьем звене вместо Яшкина появился Алексей Пустозеров, который вернулся в состав после долгого отсутствия по игровым причинам.

В воротах травмированного Билялова подменил Михаил Бердин, частенько в этом сезоне проваливающий стартовые минуты матчей. Запасным в резерв заявили Максима Арефьева. Голкипер в нынешнем игровом году играл только за «Барс» в ВХЛ и играл достаточно успешно. Своей игрой во второй по силе лиге страны Арефьев, наконец, получил шанс попасть минимум в заявку «Ак Барса».

Только Галимов грустный

Матч начался с активных атак гостей. Уже на исходе первых полутора минут игры «Амур» распечатал Бердина. Алексей Соловьев бросил с синей линии, а Кирилл Слепец переправил шайбу в ворота — 0:1. Хабаровчане одни из лучших в лиге по игре в первых периодах, поэтому за «Ак Барс» становилось немного страшно. К тому же казанцы заработали удаление, оставшись в меньшинстве.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Амур» перед игрой с «Ак Барсом» перетасовал звено большинства, поэтому в первой же попытке реализации хабаровчане допустили грубейшую оплошность. Игроки хозяев, Никита Лямкин и Илья Сафонов, убежали в контратаку и организовали гол. Первый бросил, второй добил — 1:1.

Затем «Ак Барс» своего уже не упустил. Казанцы ринулись добивать соперника, явно вспомнив поговорку «куй железо, пока горячо». В одном из эпизодов Владимир Алистров, находясь за воротами, бросил в надежде на то, что шайба отскочит от амуниции вратаря в ворота. Голкипер Максим Дорожко справился с хитростью форварда «барсов», но подоспевший Яшкин протолкнул игровой снаряд в сетку — 1:2. Ближе к концу периода «барсы» чуть расслабились и дали хабаровчанам немного прийти в себя. Впрочем, Бердин сумел остановить все атаки гостей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вторая 20-минутка снова началась с прессинга «Амура». Особо проявлял себя Ярослав Лихачев, проводивший дебютный матч после перехода из ярославского «Локомотива». Забить новичку «тигров» не удалось, как и гостям реализовать очередное большинство. Ближе к середине проснулись «барсы», устроившие «Амуру» шквал бросков, — Дорожко все тащил. За два периода у «Ак Барса» накопилось свыше 30 атак, достигших створа хабаровских ворот. Но гола не было.

Оказалось, что все шайбы припасли на третий отрезок игры. Вначале свой дубль оформил Яшкин, выцарапавший себе гол активностью в зоне соперника. После этого отличился Брэндон Биро, которому в его дебютной шайбе усердно подсобил Сафонов. Илья стал автором голевой передачи и в моменте с результативным броском Григория Денисенко. Последний установил окончательный счет встречи — 5:1.

Реальное время / realnoevremya.ru

После победы команда собралась вместе на середине площадки и помахала болельщикам клубными шарфами. Все радовались, и только один Артем Галимов выглядел грустным. Его серия без забитых голов продолжается.

«Обсуждали с руководством…»

Победа над «Амуром» получилась эффектной. Во-первых, смогли отыграться с 0:1, не сломались после быстрого пропущенного гола. Во-вторых, победили без двух ведущих игроков — Билялова и Барабанова. А в-третьих, шайбы забросили четыре нападающих, от которых в этом сезоне особенно ждали повышенной результативности. Да и сама игра казанцев напоминала тот самый идеал, к чему стремился Гатиятулин: активный хоккей с множеством бросков. Сам тренер сообщил, что после выездной серии встречался с руководством.

— Перед матчем напоминали ребятам, что у нас есть долг перед нашими болельщиками. Команда услышала — мы все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной самоотдачей. Идет рабочий процесс, ищем сочетания через игры. Обсуждали с руководством, что в сентябре по определенным причинам могли возникнуть трудности. Ребята все понимают и играют друг за друга. Сегодняшний матч показал, что потихоньку мы находим свою игру и будем прогрессировать дальше, — сказал Гатиятулин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но все это пришлось на игру с хабаровским «Амуром». Не умаляя заслуг дальневосточников, это далеко не самый сильный соперник, с победой над которым можно делать далеко идущие выводы. И хочется верить, что в тренерском штабе понимают это обстоятельство. Теперь команде важно повторить результат и показанный хоккей в ответной игре с «Амуром» через день. Тогда можно будет хоть немного оценить перспективы этого состава и тренерского штаба.

«Ак Барс» — «Амур» — 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)

Голы:

0:1 — Слепец (Соловьев, 01:28);

1:1 — Сафонов (Лямкин, 06:41, 4х5);

2:1 — Яшкин (Алистров, Марченко, 13:01);

3:1 — Яшкин (40:29);

4:1 — Биро (Сафонов, Миллер, 44:58);

5:1 — Денисенко (Сафонов, Пустозеров, 52:15).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 октября в Казани с «Амуром» в 17:00 по московскому времени. Победа позволит команде Гатиятулина закрепиться в кубковой восьмерке Восточной конференции. Правда, этого все еще мало, чтобы клуб перестал искать нового главного тренера.