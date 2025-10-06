«Были реальные проблемы»: в России введут ГОСТ для глэмпингов

Норматив определит требования к загородным объектам

В России утвердили первый ГОСТ, который закрепляет понятие глэмпинга и устанавливает требования к нему. Сам рынок загородного туризма ожидал такого документа уже давно, заявили эксперты «Реального времени». Отсутствие регламента вызывало множество проблем — назвать формат отдыха глэмпингом можно было попросту поставив один дом без условий на участке ИЖС. При этом ГОСТ все равно остается добровольным. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый норматив

Росстандарт утвердил первый ГОСТ, который устанавливает требования к глэмпингу и предоставляемым в нем услугам. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В соответствии с новым нормативом, глэмпинг может быть организован на природных территориях, в сельской местности, в горной местности, в лесу, у водоемов, на островах и т. д. При этом должны быть обеспечены меры по учету особых условий охраны окружающей среды и здоровья людей.

Кроме того, в ГОСТе приведены требования к размещению и расположению глэмпингов, требования к территории глэмпинга, к сетям инженерно-технического обеспечения, требования к жилым модулям, требования к информационному обеспечению, требования к перечню оказываемых в глэмпинге услуг, требования к персоналу, а также требования безопасности и требования охраны окружающей среды.

— ГОСТ Р 72311-2025 впервые дает официальное определение глэмпинга и устанавливает конкретные требования к их расположению, жилым модулям, инженерным сетям, предоставляемым услугам и персоналу. Стандарт обеспечивает единый уровень качества и безопасности для туристов, а также меры по охране окружающей среды и сохранению природного и культурного наследия. Кроме того, появление данного определения расширяет понятийный аппарат отрасли, создает единые ориентиры для бизнеса и обеспечивает туристам гарантированный уровень качества, безопасности и заботы об окружающей среде, — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

До настоящего момента в России не было регламента строительства и работы глэмпингов. Более того, в законодательстве не закреплялось само понятие. Это не позволяло обеспечить единый уровень качества и безопасности.

— Появление ГОСТ для глэмпингов очень важно, потому что это определяет единые правила и стандарты, по которому они должны создаваться. С учетом большой программы поддержки создания модульных капитальных средств размещения в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», во всей стране, в том числе и в Татарстане, это позволит обеспечить минимальный уровень комфорта и требований к создаваемым объектам загородного отдыха, — заявил «Реальному времени» председатель госкомитета Сергей Иванов.

«Мы этого давно ждали»

Как рассказал «Реальному времени» сооснователь глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин, из-за отсутствия регламентов сфера испытывала некоторые сложности:

— В некоторых регионах были реальные проблемы. В этом году все прошли классификацию средств размещения, но выбрать можно было только кемпинг или базу отдыха, глэмпинга в списке не было. Из-за этого в рекламе и на сервисах бронирования мы не могли позиционировать себя теми, кем мы действительно являемся.

Хамидуллин пояснил, что ГОСТ позволит убрать с рынка «непонятные объекты»:

— Мы сами много говорили о том, что нужно сделать норматив, чтобы убрать непонятные объекты — один-два дома на СНТ, которые глэмпингами не являются. Все-таки глэмпинг — это качественный загородный отдых на природе с высоким комфортом. Это основополагающий фактор. Тогда количество объектов уменьшится кратно. Мы этого давно ждали!

«Закрепление понятия — это уже достижение»

Аналогичное мнение выразила и куратор инвестиционных проектов «Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма» Института развития городов Татарстана Екатерина Егорова. Она отметила, что до сих пор само понятия глэмпинга для многих было неясно.

— Стандарт закрепляет понятие «Глэмпинг» и вводит его в нормативное поле — это уже достижение. Несмотря на то, что отрасль начала формироваться около 10 лет назад, а у нас в республике 5—6 лет назад, для многих оставалось не совсем понятно, что же такое глэмпинг. Кто-то назвал глэмпингами любую базу отдыха, кто-то один частный дом на ИЖСном участке, а кто-то употреблял этот термин, говоря о модульном доме (в понятии, что каждый дом — это глэмпинг). Плюс это значит, что глэмпинг-бизнес заметили и признали на законодательном уровне, — рассказала она «Реальному времени».

По ее словам, классификация для глэмпингов стала «больным вопросом». Из-за отсутствия такого вида объектов в регламентах было неясно, можно ли использовать это слово в целях продвижения в соцсетях и рекламе.

— Задача ГОСТа пока, на наш взгляд, состоит в определении в терминологии и утверждении базовых стандартов для глэмпингов. Утверждение ГОСТа — это преимущество для объектов отдыха, которые действительно являются глэмпингами по уровню предоставляемых услуг/благоустройству территории и, соответственно, несут более серьезные затраты, нежели два-три частных дома, которые поставили чаны и продают себя как глэмпинги. Наличие утвержденного стандарта должно привести к тому, что такие объекты не будут называть себя глэмпингами, соответственно, поток гостей, которые выбирают для себя этот формат загородного отдыха, перераспределится между настоящими глэмпингами, — подытожила Егорова.