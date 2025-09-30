Сян Бо: «Китайско-российские отношения выдержали испытание изменчивой международной обстановкой»

Генконсул Китая в Казани — о 76-й годовщине образования КНР и установления дипломатических отношений с Россией

На этой неделе Китай празднует 76-ю годовщину образования КНР и установления дипломатических отношений с Россией. Наши страны в последние годы активно наращивают и укрепляют торгово-экономическое сотрудничество, что может служить примером для других государств, убежден генконсул Китая в Казани Сян Бо. Подробнее о значении этой даты и развитии российско-китайских деловых, культурных связей он рассказывает в очередной статье для «Реального времени».



«За 76 лет китайский народ сотворил «два чуда»

1 октября 2025 года отмечается 76-я годовщина образования Китайской Народной Республики. За 76 лет китайский народ сотворил «два чуда»: быстрое экономическое развитие и длительную социальную стабильность, нашел путь развития, соответствующий национальным условиям Китая, — путь социализма с китайской спецификой, успешно вывел из-за черты бедности более 800 миллионов человек и полномасштабно построил среднезажиточное общество. Успешный опыт Китая показывает, что в мире не единственный путь к модернизации.

С начала этого года, на фоне значительного усиления внешних потрясений, рост валового внутреннего продукта Китая в первом полугодии составил 5,3%. Китай уверен в своих силах и способности поддерживать стабильный рост своей экономики.

Будучи второй крупнейшей экономикой мира, крупнейшей страной-производителем, а также страной, где постоянно достигаются прорывы в научно-технической сфере, Китай, придерживаясь курса на расширение высокоуровневой открытости, продолжит играть важную роль в содействии развитию мировой экономики.

Ключом к великим достижениям Китая является всестороннее руководство Коммунистической партии Китая. 13 лет назад Компартия Китая выдвинула «Правила из восьми пунктов» об улучшении стиля работы и укреплении связей с народом, решительно борясь с формализмом, бюрократизмом, гедонизмом и расточительством, а также с коррупцией и неправильными тенденциями, что обеспечивает мощную основу для всестороннего продвижения строительства сильной страны и великого возрождения нации путем модернизации китайского стиля.

«Истина о Второй мировой войне не может быть искажена»

В этом году отмечается 80-летие победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне. Китай и Россия были главной опорой в борьбе против немецкого фашизма и японского милитаризма, внося решающий вклад в победу в Мировой антифашистской войне.

Китай продолжит играть важную роль в содействии развитию мировой экономики (на фото председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань на саммит БРИКС).

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин посетили памятные мероприятия, проходившие в странах друг друга, в полной мере продемонстрировав ответственность великих держав, являющихся главными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН. Они послали убедительный сигнал о том, что истина о Второй мировой войне не может быть искажена, результаты победы не могут быть отвергнуты, а послевоенный международный порядок не подлежит пересмотру.

Недавно китайская сторона успешно провела Тяньцзиньский саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита председатель Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальному управлению, ключевыми принципами которой являются приверженность суверенному равенству, соблюдение международной законности, практика многосторонности, продвижение принципа «народ в центре» и ориентация на действия.

Это еще один важный общественный продукт, предоставленный Китаем международному сообществу вслед за Инициативами по глобальному развитию, по глобальной безопасности и по глобальной цивилизации. Инициатива придает мощный импульс продвижению более справедливой и равноправной системы глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества.

Объем торговли КНР и России достиг рекордных $244,8 млрд

2 октября мы встречаем 76-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. За эти годы китайско-российские отношения выдержали испытание изменчивой международной обстановкой, став образцом отношений между крупными державами, характеризующимися постоянным добрососедством, всесторонним стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством.

С начала этого года лидеры двух стран дважды встречались, определив новое стратегическое направление для развития китайско-российских отношений. Китай уже 15 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером России, а в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных 244,8 млрд долларов.

Стороны непрерывно укрепляют взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других структур, твердо придерживаются подлинного многостороннего подхода, направляют глобальное управление в верное русло и совместно способствуют построению равноправного и упорядоченного многополярного мира, а также общедоступной и инклюзивной экономической глобализации.

«Доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными»

Консульский округ Генерального консульства Китая в Казани — Приволжский федеральный округ, включающий 14 субъектов, — активно и всесторонне углубляет связи и сотрудничество с регионами Китая, демонстрируя мощную динамику развития. В Казани с большими успехами прошли пятое заседание совета по межрегиональному сотрудничеству «Янцзы — Волга» и третий международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», что вывело межрегиональное сотрудничество двух стран на новый этап качественного развития.

Успешно функционируют прямые авиарейсы, такие как Шанхай — Казань, и стороны изучают возможность открытия новых прямых рейсов, также недавно Китай ввел односторонний безвизовый режим для российских граждан, что будет активно способствовать прямым контактам и взаимным поездкам обеих сторон.

Современный мир сложен и изменчив, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными. Независимо от перемен на международной арене под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российские отношения будут уверенно двигаться вперед, развиваясь в более широких областях и на более глубоком уровне, принося больше благополучия народам двух стран и внося больший вклад в дело прогресса человечества.