Далекоидущее поражение: «Рубин» проиграл «Локомотиву» и снова стал середняком

Команда Рахимова уже девятая в таблице РПЛ

«Рубин» снова не смог победить в гостях, на этот раз команда проиграла в Москве «Локомотиву» со счетом 0:1. Решающим стал гол, забитый после дикой ошибки вратаря Евгения Ставера, выпустившего мяч из рук. Не помог даже выход на поле Далера Кузяева, дебютировавшего за казанцев. Почему проиграл «Рубин» — в репортаже «Реального времени».

Свой Хмелевский для «Рубина»



На фоне дебютировавшего за хоккейный «Ак Барс» новичка Александра Хмелевского в футбольном «Рубине» ждали дебюта Далера Кузяева. Два именитых спортсмена пополнили казанские клубы на уходящей неделе, и от обоих ожидают, что они смогут придать своим командам дополнительной мощи. Но в отличие от американского хоккеиста, российский футболист не попал в стартовый состав «Рубина» на игру, оставшись в запасе.

Перед матчем у Рашида Рахимова взяли мини-интервью, где спросили про возможный выход на поле Кузяева. Тренер без тени сомнения ответил, что опытный новобранец пока далек от идеальной формы, поэтому дебют мог быть отложен. Шутка ли, полузащитник не выступал практически с начала года, а в межсезонье занимался в индивидуальном порядке. Хотя в случае с другими осенними новичками рулевой казанцев ждать не стал, Антон Швец, Жак Сиве и Андерсон Арройо выступили за команду сразу после пары тренировок.

Двое последних появились в старте и в игре с «Локомотивом». Оба игрока оставили приятное впечатление в матче с «Акроном» (2:2), а форвард даже забил первый гол в России. Его связка с Мирлиндом Даку выглядит страшно по габаритам, а в игровом плане нападающим еще надо сыграться друг с другом.

Одна ошибка перечеркнула всё

Первый тайм не изобиловал опасными моментами. В большинстве случаев мяч гулял на подступах к штрафной. В стартовые минуты было много сумбура в действиях команд, а затем игра взрывалась лишь эпизодически. Да и взрывом это назвать трудно, скорее яркие вспышки. Наверняка, у телевизоров было много людей, которые уснули при просмотре этих 45 минут матча. Вспомнить можно только момент, в котором Илья Рожков выбил мяч с «ленточки» ворот, но это случилось еще на 10-й минуте встречи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важной для «Рубина» явилась желтая карточка Егора Погостнова. Защитник «Локомотива» играл против Даку чуть ли не персонально. С карточкой футболисту далее приходилось играть аккуратнее и без риска, что облегчало задачу нападающему казанцев. Только вот Погостнова сменили уже в перерыве, а «Рубин» в первом тайме атаковать, кажется, не собирался. Складывалось ощущение, что гости приехали в Москву исключительно за ничейным результатом и довольно отсиживались в обороне.

Единственным героем «рубиновых» был вратарь Евгений Ставер, действовавший безупречно даже там, где судьи фиксировали офсайд у форвардов соперника. Тем больнее было болельщикам, когда голкипер допустил фатальную ошибку на 78-й минуте. Во втором тайме с усилением дождя «Локомотив» пересмотрел стратегию в атаке и перешел на дальние удары. Один из таких выстрелов Дмитрия Баринова легко забрал Ставер, но мяч предательски соскользнул в сетку — 1:0 в пользу хозяев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не помог «Рубину» и выход сразу после перерыва Далера Кузяева. Новичок казанцев заметно усилил среднюю линию команды, его действия даже в не лучшей форме качественно выделялись среди своих коллег. О чем футболист поведал на послематчевом интервью: «Физически было непросто. Довольно много времени я пропустил, и во время игры это сказалось. Вначале задохнулся, потом стало легче».

«Рубин» свой гол, конечно, забил. Команда включилась сразу после пропущенного гола, хотя могла бы проснуться гораздо раньше. Например, в первом тайме. Однако судьи после видеопросмотра ВАР отменили взятие ворот, увидев у Дардана Шабанхаджая офсайд.

«Так случается в футболе»

«Рубин» в очередной раз оступился в гостях. С начала года команда Рашида Рахимова одержала всего одну победу на выезде — в первом туре текущего сезона над «Ахматом». При этом игра в этих матчах зачастую далека от идеала: то действуют чересчур смело, то слишком трусливо. Тренерскому штабу пока не удается решить эту проблему. Сам Рахимов после поражения от «Локомотива» даже вроде гордился дисциплиной в обороне своей команды.

— Мы дисциплинированно играли в обороне. Наверно, кроме стандартов у «Локомотива» моментов не было. В первом тайме все, что возникало после наших потерь мяча, обратные контратаки. Но это даже не моменты, за исключением последнего в первом тайме, когда Баринов бил с линии штрафной. В принципе, больше ничего не было. В этом плане мы сыграли хорошо, и реакция на пропущенный мяч была очень хорошей. Достаточно ничейная игра, но так случается в футболе: одна ошибка предопределила исход, — сказал Рахимов.

Между тем в турнирной таблице потихоньку все приходит в норму. Топ-клубы выстроились в числе лидеров, андердоги идут ближе к ним, а середняки и аутсайдеры расположились ниже. Перед 10-м туром «Рубин» отставал от лидирующего «Краснодара» всего на четыре балла. Теперь же лидирует «Локомотив», а казанцы свалились на девятую строчку. Для выхода на медальные позиции команде необходимо одержать две победы при неудаче вышестоящих коллективов.

С учетом подписания Кузяева и сохранения Даку, это, явно, не тот результат, который ждут от Рахимова боссы «Рубина». Повторение результата двух последних сезонов, возможно, уже не будет считаться хорошим показателем работы нынешнего тренерского штаба. Как бы поражение от «Локомотива» не имело грустных последствий для турнирных перспектив «рубиновых».

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0, 1:0)

Гол:

1:0 — 78, Баринов (Фассон)

Следующий матч «Рубин» проведет 30 сентября в Казани с «Зенитом» в 18:00 по московскому времени. Эта игра состоится в рамках группового этапа Кубка России, где казанцам необходимо побеждать для выхода в плей-офф. Затем команду ждут еще три домашних поединка, по итогам которых можно будет сделать первые далеко идущие выводы по амбициям «Рубина».