«Ак Барс» одержал две победы за день, но рад ли Гатиятулин?

В Казани могут отправить в отставку главного тренера

«Ак Барс» увез победу из Астаны, переиграв «Барыс» со счетом 2:1. Игра стала сплошным мучением для зрителей: обе команды часто теряли шайбу и не реализовывали опасные моменты. До начала встречи «барсы» смогли подписать контракт с новичком Александром Хмелевским, но это не добавило настроения казанским хоккеистам. Победа стала для Анвара Гатиятулина юбилейной 250-й в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако сам тренер не выглядел счастливым. Почему — читайте в материале «Реального времени».

Хмелевский резко «влюбился» в Казань

Матч с «Барысом» отошел на второй план незадолго до стартового вбрасывания. «Ак Барс» наконец договорился с новичком Александром Хмелевским о подписании контракта. Американец на днях перешел в результате обмена из «Салавата Юлаева», однако играть в Казани нападающий, как выяснилось, не планировал. В итоге боссам «барсов» пришлось приложить массу усилий, чтобы уговорить хоккеиста. История получилась детективная, но разрешилась успешно.

Хмелевский не поехал с «Ак Барсом» на выезд в Астану, так что играть против «Барыса» предстояло имеющимся составом. В клубе выслали за нападающим личный самолет, на котором привезли в Казань, дали выгодные условия и дожали сделку. По самым смелым прогнозам, Хмелевский присоединится к «Ак Барсу» в Магнитогорске и сыграет с «Металлургом». Пока же новичок отметился практически любовным признанием к своей новой команде.

— Я знаю, что у нас очень крутые болельщики, играть в «Татнефть Арене» всегда было тяжело. Очень рад, что теперь эти трибуны будут поддерживать мою команду и надеюсь, что такая атмосфера будет всегда, потому что мы хотим приносить победы фанатам. Спасибо всем, кто помог с этим переходом, очень жду первых матчей за «Ак Барс», — заявил Хмелевский пресс-службе клуба.

Билялов — герой матча

С приходом Хмелевского особое внимание в матче с «Барысом» было уделено нынешним центрфорвардам команды. Кириллу Семенову и Брэндону Биро предстояло доказать, что они достойны игры в ведущих звеньях «Ак Барса». К Илье Сафонову это относится меньше всего, его изначально не рассматривали в топ-6 атаки.

Однако чем-то удивить центры «барсов» не смогли, проведя свой типичный в этом сезоне неоднозначный матч. Семенов уже на 14-й секунде поучаствовал в голевой атаке, где Владимир Алистров замкнул трехходовку гостей — 1:0. А вот потом центрфорвард первого звена дважды удалился, а его атакующее трио потерялось на льду. Биро же абсолютно ничем не выделялся и его появление при розыгрыше большинства выглядело просто нелепо. Не удивительно, что ни одной своей попытки реализовать «лишнего» казанцы не использовали.

Впрочем, в составе «Ак Барса» единственным героем был вратарь Тимур Билялов. «Барыс» полностью переиграл казанцев по количеству опасных моментов, но каждый раз на пути шайбы становился голкипер. За всю игру Билялов допустил всего одну помарку (не ошибку), отбив мощнейший бросок с синей линии на Майкла Веккьоне, который добил в сетку — 2:1. Правда, к тому игровому отрезку «Ак Барс» усилиями Никиты Дыняка успел удвоить преимущество, и пропущенный Биляловым гол не стал критичным.

Сама игра на протяжении всего матча была сумбурной. Обе команды допускали детские обрезы в своей зоне, но нападающие оказались в этой встрече слабее вратарей. Голкипер «Барыса» Адам Шил провел в четверг первый матч в КХЛ и выглядел достаточно уверенно. Вдвоем с Биляловым они стали главными звездами поединка.

Юбилейная и последняя (?) победа Гатиятулина

В раздевалке после матча Билялов произнес короткую, но очень емкую речь: «Впереди еще две игры, надо выиграть как угодно, главное победа». Голкипер сказал то, что лежит на поверхности. Кто-то в комментариях в соцсетях назвал «мучением» исход игры с «Барысом», идеально описав происходившее на льду.

В нынешнем сезоне «Ак Барсу» победы достаются с большим трудом. В восьми матчах на старте сезона команда проиграла пять раз — необычайно много для клуба, считающего себя топом. Дальнейший выезд в Магнитогорск и Екатеринбург будет очень тяжелым, если игроки не вытянут из себя все силы.

Между тем, для Анвара Гатиятулина победа стала юбилейной, 250-й, в КХЛ в статусе главного тренера. Но наставник казанцев не выглядел радостным при вручении памятного знака. Выездная серия «барсов» может стать последней для тренера у руля команды. Источники сообщают, что в Казани уже начали поиски кандидатов на пост главного тренера. Скорее всего Гатиятулин может быть уволен после матча с «Автомобилистом», а его помощник Денис Ячменев — стать временно исполняющим обязанности.

Сам рулевой «Ак Барса» продолжает уклоняться от прямого ответа на вопросы об отставке по собственному желанию.

— По игре сейчас комментировать особо нечего. Это командная победа. Но и на площадке, и в своих головах мы сейчас играем сами против себя. Профессиональный спорт подразумевает разные ситуации, нужно уметь из них выходить разными путями. Конечно, для нас было важно сегодня победить. Для нас важна каждая игра. И следующий матч сейчас — самый важный, — сказал Гатиятулин.

«Барыс» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

0:1 — Алистров (Семенов, Барабанов, 00:14);

0:2 — Дыняк (42:37);

1:2 — Веккьоне (Масси, Морелли, 42:56).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 сентября в Магнитогорске с «Металлургом» в 14:30 по московскому времени. Для команд эта встреча станет уже третьей в текущем сезоне. В двух предыдущих «барсы» проиграли, суммарно пропустив в них (с учетом победного буллита) 10 шайб. Поражение практически наверняка поставит крест на каких-либо шансах Гатиятулина сохранить свой пост. Увидим ли от «Ак Барса» максимальную отдачу?