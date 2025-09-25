«Это своего рода Олимпийские игры»

Работники «ТАИФ-НК» стали вторыми на пожарной эстафете среди промышленных предприятий Нижнекамска

Фото: Руслан Хайруллин

Проверка сил, обмен опытом, азарт и единение в общем деле. Команды шести крупнейших предприятий Нижнекамска продемонстрировали слаженность действий в пожарной эстафете. Впервые в истории на учебно-тренировочном полигоне пожарной части №33 прошли совместные соревнования среди добровольных пожарных формирований «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «ТАИФ-СМ», «Нижнекамсктехуглерод» и «Нижнекамская ТЭЦ». Пожарная эстафета стала не просто проверкой навыков, а настоящим праздником профессионализма, командного духа и укрепления дружеских связей.

Проверка на прочность

В строю самые ловкие, смелые, умелые: добровольные пожарные дружины крупнейших предприятий промышленного узла Нижнекамска. Именно они первыми приступают к ликвидации чрезвычайных ситуаций до приезда профессиональной пожарной охраны.

В строю смелые, ловкие, умелые: добровольные пожарные дружины крупнейших предприятий промышленного узла. Руслан Хайруллин

В борьбу за титул сильнейшей команды вступили представители шести предприятий: «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», ТАНЕКО, «ТАИФ-СМ», «Нижнекамсктехуглерод» и «Нижнекамская ТЭЦ». В каждой команде по пять человек, включая командира. Все они являются победителями внутрикорпоративных соревнований по пожарной эстафете.

— Соревнования охватывают основные этапы тушения пожаров на охраняемых объектах. Это крайне важно, чтобы люди не боялись огня, умели пользоваться первичными средствами пожаротушения и, что самое главное, знали, что нельзя нарушать правила пожарной безопасности. В течение года добровольные пожарные формирования обучаются на нашем полигоне. Раз в год они проводят пожарную эстафету внутри предприятия. Сегодня встретились сильнейшие — это своего рода Олимпийские игры, — подчеркнул помощник начальника Отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по РТ Дмитрий Гордеев.

На первом этапе необходимо было добежать до телефона, набрать «01» и четко, следуя инструкции, сообщить о пожаре. Руслан Хайруллин

Пожарная эстафета состояла из трех основных этапов. На первом необходимо было добежать до телефона, набрать «01» и четко, следуя инструкции, сообщить о пожаре. Затем участникам предстояло показать умение работать с пожарным рукавом — сбить мишень струей воды с расстояния 15 метров. Завершающий этап — ликвидация возгорания, в полном обмундировании с помощью огнетушителя потушить открытый огонь.

Раскатать рукава!

Для команды АО «ТАИФ-НК» ни один из этапов эстафеты не вызвал трудностей. Все действия команды отработаны до автоматизма на тренировках. И это не удивительно. На протяжении года все работники взрывоопасных производств проходят обучение по мерам пожарной безопасности: осваивают правильное использование средств первичного пожаротушения, изучают основы пожарной безопасности, свойства горючих материалов, с работниками проводятся инструктажи и сдача экзаменов.

— Сегодня мы демонстрируем навыки реагирования в экстренных ситуациях и ликвидации чрезвычайных происшествий, а также показываем свои спортивные качества. Промышленные предприятия представили свои сильнейшие команды. Это создает атмосферу азарта и интереса, способствует укреплению сотрудничества и формированию дружеских связей, — отметил ведущий инженер по промышленной безопасности АО «ТАИФ-НК» Альберт Гасимов.

Для добровольных пожарных формирований АО «ТАИФ-НК» ни один из этапов эстафеты не вызвал трудностей. Руслан Хайруллин

Несмотря на спортивное волнение и азарт, атмосфера соревнований оставалась дружеской. Участники активно обменивались советами и опытом.

— Я бежал на последнем этапе. Немного волновался. Показалось, что тушил пламя на пару секунд дольше, чем обычно. Для меня и нашей команды такие соревнования очень важны. Они помогают проверить нашу боеготовность. Интересно было встретиться с командами из других предприятий, — поделился впечатлениями от эстафеты оператор технологических установок цеха №02 КГПТО Айназ Саитов.

Решающие 2,5 секунды...

До последнего момента имя победителя и обладателя переходящего кубка оставалось неизвестным. Команды выступали наравне друг с другом. В итоге первое место заняли представители «ТАНЕКО». Работники «ТАИФ-НК» уступили лидерам всего 2,5 секунды и стали вторыми. Замкнули тройку призеров сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Все призеры были награждены памятными призами и грамотами.

На втором этапе участникам предстояло сбить мишень струей воды с расстояния 15 метров. Руслан Хайруллин

— Все команды выступили на высоком уровне. Это радует, ведь они наши первые помощники, которые могут оперативно предотвратить распространение огня. Такие мероприятия — важная часть повышения квалификации, — резюмировал судья соревнований, заместитель начальника отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по РТ Ленар Гильманов.

Капитан команды «ТАИФ-НК», начальник смены цеха №02 КГПТО Рамиль Шаяхметов признался, что гордится своими ребятами. Второе место — достойный результат.

— Соревнования произвели на нас большое впечатление. Интересно было наблюдать за ребятами из других производств, за их спортивной формой и достижениями. У нас тоже накоплен немалый опыт. Мы не раз занимали первое место в соревнованиях по пожарной эстафете у себя в «ТАИФ-НК». Здесь, конечно, этапы немного отличаются от наших, но в любом случае это опыт, который мы запомним на будущее. Важно, что мы взяли второе место. Я горжусь достижением нашей команды, — отметил Рамиль Шаяхметов.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Руслан Хайруллин

Как отмечают организаторы соревнований, совместные учения добровольных пожарных формирований среди промышленных предприятий Нижнекамска — не просто формальность, а ключевой практический опыт. В планах сделать их ежегодной традицией. А работники АО «ТАИФ-НК» обязательно постараются взять реванш.