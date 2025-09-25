35 лет успеха: Банк «Аверс» отмечает юбилей

Сегодня Банк «Аверс» отмечает 35-летие со дня основания. Символично, что юбилейная дата совпала с празднованием и 35-летия образования Республики Татарстан

Банк «Аверс» был учрежден в сентябре 1990 года и является одним из первых участников банковской отрасли Республики Татарстан и России. На сегодняшний день Банк «Аверс» — универсальный банк с развитой линейкой продуктов и услуг и стабильными финансовыми показателями.

Сохраняя традиции

Один из старейших региональных банков страны «Аверс» основан в 1990 году. За долгие годы работы банк не только прошел испытания кризисами, но и заслужил прочную репутацию надежного финансового партнера.

Интересно, что здание головного офиса Банка «Аверс» имеет многовековую историю. В стенах памятника архитектуры — на улице Мусы Джалиля, 3 — в XIX веке свою деятельность осуществлял Казанский купеческий банк. Основанный в 1873 году, банк стал первым и единственным в Казанской губернии акционерным коммерческим банком, учредителями которого были богатые местные купцы. Казанский купеческий банк сыграл значительную роль в экономике губернии, активизируя денежные обороты и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей.

Кредитное учреждение просуществовало до 1917 года. В советские годы в здании находилось Министерство финансов ТАССР, а позже налоговая инспекция. Здание банка к его историческому предназначению вернули лишь в начале XXI века. Через 100 лет со времени постройки здания для Казанского купеческого банка сюда в 2003 году переехал Банк «Аверс», который с честью продолжает банковские традиции, сохраняя вот уже на протяжении 35 лет репутацию надежного партнера.

История создания и развития банка

История же самого Банка «Аверс» началась в 1990 году. Кредитная организация была зарегистрирована как Медицинский коммерческий банк «Аверс», учредителями которого выступили Министерство здравоохранения Татарстана, промышленные и торговые предприятия республики.

Начало 90-х было благоприятным временем для развития банковского бизнеса. Именно в этот период активно открываются коммерческие банки, развиваются расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции. Но грянувший в 1998 году один из тяжелейших экономических кризисов в истории страны привел к большим потерям.

Евгений Богачев: «Меня беспокоила судьба банка. Заручившись поддержкой первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, я обратился за помощью к ТАИФу». предоставлено АО Банк «Аверс». Фотограф: Михаил Козловский

В то время финансовый кризис пошатнул позиции и Банка «Аверс». Чтобы избежать банкротства, контроль над Банком руководство Республики Татарстан предложило взять Группе компаний ТАИФ.

— Меня беспокоила судьба банка. Заручившись поддержкой первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, я обратился за помощью к ТАИФу. Таким образом банк оказался в надежных руках. Компании удалось поправить финансовое положение кредитной организации, — рассказал «Реальному времени» экс-председатель Национального банка РТ Евгений Богачев.

Так с 2000 года для Банка «Аверс» началась новая история. Благодаря ГК ТАИФ только за первый год уставный капитал банка был увеличен с 9,8 млн рублей до 138 млн рублей.

Самый надежный банк Татарстана

Сегодня Банк «Аверс» занимает лидирующие позиции в банковском секторе Татарстана и стабильно входит в число прибыльных банков республики. На 01.07.2025 года активы банка составили порядка 218,8 млрд рублей, а прибыль достигла 3,3 млрд рублей. По итогам первого полугодия банк занимает 2-е место по размеру активов, прибыли, капиталу, объему вкладов и вложениям в ценные бумаги среди татарстанских банков.

Устойчивость и надежность банка подтверждена российскими рейтинговыми агентствами. В марте 2025 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне A(ru) со стабильным прогнозом. Принимая во внимание высокие финансовые показатели, положительную динамику собственного капитала, улучшение качества активов, рост показателей ликвидности Банка, а также улучшение рентабельности деятельности, в августе 2025 года Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг АО «Банк «Аверс» до уровня «A+|ru|» по национальной рейтинговой шкале, прогноз «стабильный».

На сегодняшний день Банк «Аверс» — универсальный банк с развитой линейкой продуктов и услуг и стабильными финансовыми показателями. За долгие годы работы он не только прошел испытания кризисами, но и заслужил прочную репутацию надежного финансового партнера.

Банковское обслуживание бизнеса — основное направление в деятельности Банка «Аверс», который работает с крупнейшими предприятиями реального сектора Татарстана. За годы работы Банк выстроил долгосрочные отношения с корпоративным бизнесом из нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства. Банк «Аверс» также проводит активную работу по укреплению своих позиций в роли надежного партнера и контрагента на фондовом, валютном и денежном рынках. Деятельность на финансовых рынках относится к приоритетным видам деятельности банка и направлена на постоянный поиск перспективных направлений развития бизнеса и новых точек роста.

За годы успешной работы Банк «Аверс» приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг, нарастил кадровый и технический потенциал, достиг высоких позиций в регионе и приобрел репутацию надежного партнера. Банк гордится доверием и поддержкой акционеров, партнеров, клиентов и уверен в том, что впереди у профессиональной команды банка много новых достижений!

Активная социальная позиция и командный дух

Важно отметить, что Банк «Аверс» — это не только высокие финансовые показатели, но и уникальная атмосфера в коллективе, сильный командный дух и люди с активной социальной позицией.

С 2016 года банк сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей. предоставлено АО Банк «Аверс»

С 2016 года банк сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей. За эти годы, помимо озеленения территории клиники, Банком «Аверс» пожертвована различная компьютерная и медицинская техника, а также регулярно вручаются персональные подарки для пациентов — развивающие настольные игры и книги, в том числе по финансовой грамотности. Помощь, оказанная банком, помогает улучшить как качество медицинской помощи, так и качество жизни маленьких пациентов детской клиники.

Доброй традицией Банка «Аверс» стало ежегодное поздравление с Днем Победы участников Великой Отечественной войны, узников нацистских концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Реальное время / realnoevremya.ru

Доброй традицией Банка «Аверс» стало ежегодное поздравление с Днем Победы участников Великой Отечественной войны, узников нацистских концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Сотрудники Банка «Аверс» навещают ветеранов и благодарят героев за отвагу, смелость, силу воли и Победу! «Наш долг — помнить их подвиг», — говорят в банке и из года в год радуют поколение победителей вниманием, добрыми словами и подарками.

Ежегодно для детей сотрудников в Банке «Аверс» организуется корпоративный праздник «День первоклассника». Реальное время / realnoevremya.ru

Ежегодно для детей сотрудников в Банке «Аверс» организуется корпоративный праздник «День первоклассника», обязательными элементами которого являются историческая экскурсия по банку, волшебные герои, увлекательные задания для детей, разнообразные научные шоу с удивительными опытами и развивающие подарки.

Помимо ударной работы на финансовом поприще, коллектив банка также активно состязается в интеллектуальных викторинах и спортивно-исторических квестах. предоставлено АО Банк «Аверс»

Традиционными являются также ежегодные творческие конкурсы для сотрудников банка и их детей. Взрослые и дети поют, читают стихи, снимают видеоролики, рассказывают о любимых городах нашей Родины, объясняются в любви к республике и банку.

Сегодня эта дружная и профессиональная команда отмечает юбилей Банка «Аверс». предоставлено АО Банк «Аверс»

Помимо ударной работы на финансовом поприще, коллектив банка также активно состязается в интеллектуальных викторинах и спортивно-исторических квестах, устраивает песенные и поэтические фестивали, участвует в спортивных летних командных играх и бежит в «Казанском марафоне» за Банк «Аверс»!

Команда банка «Аверс» на «Казанском марафоне».

Сегодня эта дружная и профессиональная команда отмечает юбилей Банка «Аверс», заработавшего за 35 лет доверие своих клиентов и репутацию самого надежного Банка. И это самый главный его актив.

Поздравления от клиентов и партнеров с 35-летием со дня основания Банка «Аверс»:



Альберт Шигабутдинов Председатель Правления АО «ТАИФ» Поздравляю руководство и дружный коллектив со знаменательной, юбилейной датой — 35-летием Банка «Аверс», учрежденным в сентябре 1990 года. За эти годы Банк заслуженно заработал репутацию стабильного и надежного финансового учреждения, имеющего важнейшее значение для экономической системы Республики Татарстана и Российской Федерации. Непрерывно развиваясь и внедряя передовые решения, Банк показывает лучший пример масштабных изменений, которые происходят в республике, стране и мире. На протяжении трех с половиной десятилетий Банк осуществляет эффективную бизнес-модель, сосредоточенную на безупречном сервисе с широким спектром банковских услуг. Демонстрируя надежность, высокую клиентоориентированность, гибкость и индивидуальный подход, Банк не прекращает движения, находится в постоянном развитии и уверенно обеспечивает достижение заявленных результатов. Банк «Аверс» стабильно входит в число лучших российских банков. Это наглядно подтверждают не только его значимые финансово-экономические результаты, но и высокие рейтинги аналитических агентств. Кредитно-финансовое учреждение активно расширяет клиентскую базу, внедряет новые современные продукты и услуги, непрерывно наращивает объемы операций. Масштабное кредитование Банком реального сектора экономики открывает благоприятные возможности для реализации программ развития крупнейших промышленных предприятий. Банк, как и 35 лет назад, строит свои взаимоотношения с партнерами и клиентами на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения и безусловного выполнения своих обязательств. Принцип «Надежность имеет традиции» — основополагающий для Банка «Аверс» доказан временем и не подлежит сомнению у своих партнеров и клиентов. Доверие, которым «Аверс» пользуется сегодня, высокие позиции в банковских рейтингах и устойчивое положение — это результат многолетней работы, высокого профессионализма, сплоченности и целеустремленности коллектива и руководства. Сильная команда Банка и ее вклад в развитие производств и поддержка инфраструктурных проектов региона работают во благо республики и экономики страны! От имени Группы ТАИФ выражаю руководству и всем работникам Банка «Аверс» искреннюю признательность за ваш созидательный труд и преданность делу, новаторство и прогресс. Желаю всему коллективу новых достижений, масштабных проектов и осуществления самых амбициозных планов! Уверен, что славные традиции Банка «Аверс» будут бережно сохраняться, а каждый следующий юбилей будет отмечен новыми совместными с АО «ТАИФ» и предприятиями ГК ТАИФ достижениями и сплоченной результативной работой на благо процветания родной республики и страны! Крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мира, добра и процветания вам и вашим близким!

Тимур Шигабутдинов Генеральный директор АО «ТАИФ» «Надежность имеет традиции» — вот уже 35 лет коллектив АО «Банк «Аверс» подтверждает этот слоган. От всего сердца поздравляю коллектив компании с этой знаменательной датой! Ставят на сильных. За три с половиной десятилетия «Аверс» заслужил авторитет стабильного банка, важнейшего звена экономики и финансовой сферы Татарстана и России, компании, которая гармонично сочетает в себе следование лучшим традициям с использованием инновационных наработок. Поддержка местных инициатив и участие в благотворительных проектах показывают, что для вас бизнес — это не только прибыль, но и вклад в развитие республики и страны. Уверен, что «Аверс» продолжит оставаться одним из самых передовых банков Татарстана и России, эффективно реагируя на любые вызовы. Пусть ваша история продолжается, а богатое наследие вдохновляет на новые свершения! Желаем вам стабильности, роста, покорения новых вершин, неизменного доверия со стороны клиентов и коллег, потому что доверие — это капитал, который не измеришь деньгами, а надежность имеет традиции…

Максим Новиков Член совета директоров АО «ТАИФ-НК» Уважаемая Аида Накиповна и коллектив Банка «Аверс»! Поздравляю вас со знаменательной датой — 35— летним юбилеем АО «Банк Аверс»! 35 лет работы на рынке — это, безусловно, впечатляющий срок и показатель огромного опыта и надежной деловой репутации. Банковская сфера — это то, что требует высокой степени ответственности, взвешенных решений, стратегического мышления, кропотливости и упорства! За эти годы, вы всем коллективом, прошли через нелегкие испытания банковской системы, продолжая строить долгосрочные партнерские отношения и выполняя все свои обязательства. Доверие, которое вы заслужили у своих клиентов и партнеров, авторитет и устойчивое положение — результат высокого профессионализма, энергии и любви к своему делу. Мы высоко ценим совместную работу и выражаем благодарность за ответственность и плодотворное сотрудничество, в основе которых доверие и взаимоуважение! Желаю коллективу Банка «Аверс» дальнейшего процветания, финансового благополучия и реализации всех запланированных идей и новых профессиональных побед! Крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма!

Эдуард Галеев Генеральный директор АО «ТГК-16» От имени всего коллектива АО «ТГК-16» поздравляю Банк «Аверс» со знаменательной датой — 35-летием! За годы работы вы зарекомендовали себя как надежный и прогрессивный партнер, который всегда идет в ногу со временем, внедряя современные технологии и принимая на себя обязательства перед клиентами и обществом. Ваши усилия по повышению качества обслуживания, развитию новых направлений и укреплению позиций на рынке вдохновляют и вызывают глубокое уважение. 35 лет — это не просто цифра. Это целая история, полная вызовов и побед, созданная благодаря профессионализму и самоотверженности вашей команды. Мы гордимся тем, что можем сотрудничать с вами и являться частью вашей успешной истории. Ваши достижения вдохновляют, а ваша команда всегда готова к новым вызовам и возможностям. Мы уверены, что впереди у вас много новых побед, интересных проектов и свершений. В этот особенный день мы желаем вам дальнейшего роста, расширения горизонтов и крепких позиций на рынке. Пусть каждый новый год приносит вам только положительные изменения и успешные решения!

Ильшат Фаттахов Генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Уважаемые партнеры! Поздравляю с 35-летием вашей компании! Этот значимый этап в истории вашего бизнеса является результатом многолетнего труда, упорства и профессионализма. За эти годы вы смогли не только создать успешную компанию, но и завоевать доверие и уважение клиентов и партнеров. Способность адаптироваться к изменениям на рынке, внедрять инновации и поддерживать высокие стандарты качества делает вашу компанию образцом для подражания. Гордимся тем, что являемся вашими партнерами и уверены, что впереди нас ждут новые совместные достижения. Желаю энергии и вдохновения для реализации всех ваших планов. Пусть каждый новый проект приносит удовлетворение, а команда продолжает развиваться и добиваться успеха. Ждем новых совместных начинаний и уверены, что вместе мы сможем достичь еще больших высот!