Как прокуратура уволила с КАМАЗа тукаевского замглавы, а его шефу запросила срок «без лишения свободы»

Фаил Камаев — в шаге от приговора, Ильмиру Яббарову вернули статус подсудимого

Фото: Ирина Плотникова

Знаковым для двух тукаевских ВИП-чиновников стал поствыборный день. До обеда Верховный суд Татарстана отменил приговор бывшему первому замглавы этого района — в части его оправдания по эпизоду аферы и возврата прокурорам материалов по взятке. В итоге Ильмира Яббарова снова ждет скамья подсудимых, а параллельно — принудительная отработка как наказание по двум другим эпизодам. А вот бывшему главе того же Тукаевского района Фаилу Камаеву посадка за две взятки, три злоупотребления полномочиями и два превышения — гособвинитель запросил ему «мягкое» наказание в 7 лет лишения свободы условно со штрафом в 12 миллионов рублей. Согласится ли с этим денежным оброком суд и хватит ли у экс-чиновника денег — покажет время.

Тормозные колодки от Яббарова

На заседании Верховного суда Татарстана вскрылся процессуальный казус. Федеральная служба исполнения наказаний начала исполнять приговор Набережночелнинского суда в отношении Ильмира Яббарова раньше рассмотрения жалоб на него.



В результате осужденного и частично оправданного экс-заместителя тукаевского главы успели прописать в исправительном центре при одной из колоний и направить для отбытия принудительных работ на автомобильный завод КАМАЗ.

«Вытачивал на полуавтоматическом токарном станке тормозные колодки для грузовиков. Но успел отработать лишь неделю», — поделился с «Реальным временем» сам экс-чиновник.

Осужденный замглавы сетовал, что лишь на КАМАЗе снова смог начать зарабатывать — после двух лет домашнего ареста. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Почему так произошло — он объяснял в своем выступлении перед апелляционной тройкой судей: «Прошу учесть, что приговор был вынесен 15 мая, и через две недели мне вручили его с печатью о вступлении в силу. И после того, как было вынесено предписание ФСИН и я отправился отбывать наказание, прокуратура 8 июля направила представление».

В том представлении гособвинитель Чулпан Шаехова просила отменить и приговор, и постановление о частичном возврате материалов прокурору Татарстана. После получения этого документа органы ФСИН сообщили осужденному — приговор обжалован и оснований для прохождения принудительных работ пока не имеется. Отрыв от работы весьма расстроил осужденного, ведь два года под домашним арестом он также был лишен возможности хоть как-то обеспечивать семью.

Адвокат экс-чиновника Игорь Пичугов также обращал внимание Верховного суда РТ — сторона обвинения пропустила срок на обжалование и за его восстановлением не обращалась. Представитель прокуратуры РТ никаких возражений не высказывала, а судьи своей оценкой этих доводов не делились — оглашали претензии прокурора из представления в полном объеме.

В прениях гособвинитель Чулпан Шаехова просила для обвиняемого чиновника 6 лет колонии. Реальное время / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», позиция надзорного ведомства по истории с «опоздавшим» обжалованием такова — апелляцию сторона обвинения направила в установленный срок, но в одном документе оспаривались и постановление о частичном возврате материалов, и собственно оправдательно-обвинительный приговор, а в аппарате судьи прикрепили поступившее представление лишь к постановлению.

Забегая вперед, у бывшего замглавы будет шанс продолжить трудовую карьеру на КАМАЗе, ведь вчера Верховный суд Татарстана утвердил его наказание в виде 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Но вместе с этим вернул ему статус обвиняемого в двух более тяжких преступлениях — взятке и мошенничестве.

Как горсуд «распилил» обвинение бывшего замглавы

Под суд Ильмира Яббарова отправляли по четырем статьям. Однако в челнинский приговор попали только три.

Судья Ильдар Адгамов посчитал, что формулировка обвинения по эпизоду взятки составлена с нарушением и не позволяет вынести законное решение по существу. Замглавы инкриминировали получение 30 тысяч рублей за гарантированное предоставление участка в аренду под строительство дома для престарелых АНО «Центр «Содействие», а владелицу «Центра недвижимости и права» Татьяну Холкину — в посредничестве этому. По версии обвинения, Холкина получила от директора АНО 100 тысяч, из которых Яббарову отдала менее трети.

В Верховном суде РТ приговор и постановление о возврате материалов по взятке оспаривала лишь прокуратура. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, в суде обвиняемые и их адвокаты настаивали — незаконных действий, то есть состава взятки со стороны чиновника, не было.

Но добились оправдания за отсутствием состава преступления по другому эпизоду — истории с получением в 2019 году семьей Яббарова федеральной субсидии 977 тысяч рублей на строительство жилья в сельской местности, в которой суд посчитал недоказанным состав мошенничества. Недоказанным, даже несмотря на признания самого обвиняемого.

Как отмечала защита, в пользу оправдания суд трактовал сам договор, в котором в ту пору четко не прописали ни условие обязательной работы и проживания на селе в течение пяти лет, ни механизм возврата субсидии в случае нарушения договора. Заметим, де-факто сам Яббаров с 2018-го уже проживал в Челнах, работая в тукаевской администрации, но супруга с детьми оставалась в Муслюмово, числясь педагогом местного молодежного центра — в декретном отпуске, пока не уволилась в 2021-м. Причем глава семьи признавался — ради формального соблюдения условий федеральной программы устроил ее фиктивно к аграрию-частнику. А когда история получила огласку — вернул Минсельхозу полученные средства.

Татьяну Холкину обвиняли в посредничестве взятке и трех эпизодах коммерческого подкупа. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В прениях суда первой инстанции гособвинитель Чулпан Шаехова утверждала — все обвинения в адрес Холкиной и Яббарова доказаны. Для первой запрашивала 8 лет колонии общего режима со штрафом в 3 млн рублей — за посредничество взятке и три эпизода коммерческого подкупа (229 тысяч, 200 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно). По версии обвинения, указанные суммы даме, как директору фирмы-организатора земельных торгов, передавали от трех заинтересованных в устранении конкурентов участников. При этом одна из таких конкурентов в суде свидетельствовала — Холкина давила на нее с целью отказа от участия и даже передала 50 тысяч рублей.

В 6 лет колонии общего режима со штрафом 350 тысяч рублей прокуратура оценивала действия самого бывшего замглавы по четырем эпизодам. Кроме взятки и аферы с субсидией ему, как председателю аукционной комиссии района, вменяли и два превышения полномочий с вмешательством в торги. В одном случае заинтересованный в аренде участка получил от замглавы номера телефонов конкурентов и смог уговорить их отказаться от участия.

Причем Яббаров, по данным следствия, сумел подчистить документы — с его подачи сотрудники ПИЗО оформили отказы двух претендентов задним числом. Во втором случае чиновник лично общался с тремя конкурентами заинтересанта, а четвертого поручил обработать главе поселения, используя его втемную. В итоге оба аукциона прошли без конкурентной борьбы и выгоды для муниципалитета, указывали следователи и гособвинители.

15 мая Набережночелнинский суд вынес обвинительный приговор Ильмиру Яббарову лишь по двум указанным превышениям — назначил 2,5 года лишения свободы, и с учетом срока под домашним арестом заменил наказание тем же сроком принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. А по афере оправдал. Татьяна Холкина по трем эпизодам коммерческого подкупа получила условный срок в 2,5 года со штрафом 100 тысяч рублей.

Адвокат Руслан Сунгатуллин (справа) просил приобщить благодарность своей клиентки за спонсирование Дома ребенка. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Приговор оба не оспаривали. Более того, дама — организатор торгов даже не приехала в Верховный суд Татарстана, полностью доверившись своему адвокату Руслану Сунгатуллину. Который возражал против отмены приговора и постановления о возврате в прокуратуру дела в части эпизода взятки и посредничества. А еще — просил приобщить благодарственное письмо Дома ребенка за оказанную Холкиной спонсорскую помощь.

«Показания подтверждаются результатами прослушки номера Яббарова»

В суде огласили доводы апелляционного представления прокуратуры, которая настаивала на полной отмене мягкого приговора и постановления по коррупционному эпизоду и направлении дела на повторное рассмотрение в горсуд. По мнению гособвинителя Чулпан Шаеховой, суд при оправдании Яббарова не дал оценку его первоначальным показаниям в части переезда еще до получения субсидии и фиктивного устройства жены в ИП — ради соблюдения условия о работе в сельской местности.

«Не учтены показания Яббарова об отсутствии у его супруги права на субсидию, — указывала она, отмечая, что жена была лишь формальным получателем и сразу перевела полученную сумму на счет мужа. — Указанные показания подтверждаются результатами прослушки абонентского номера Яббарова».

По мнению прокурора, у судьи Ильдара Адгамова не было оснований для возврата материалов по эпизоду коррупции, оправдания по афере и назначения наказания ниже низшего предела с его заменой принудительными работами по фактам превышений полномочий.

Адвокат Игорь Пичугов убеждал Верховный суд РТ — получение субсидии было законным: его жена продолжала проживать в Муслюмовском районе, ежедневно встречая сына из садика, и регулярно делая покупки с карты в магазинах Муслюмовского района. «Кроме того, они полностью цель оправдали — построили дом, только нарушили договор — должны были проживать 5 лет, а через 2,5 года нарушили. Исполком имел право обратиться в суд за взысканием субсидии, но этого не сделал», — указывал защитник.

На следствии Ильмир Яббаров полностью признал вину. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отрицал Пичугов из состав 290-й, коррупционной статьи УК: «В деле установлено, что никаких договоренностей у Яббарова, с Холкиной и Петровой (директор АНО «Центр «Содействие») не было, что подтверждается и записями, представленными оперативниками в суд. Единственное, Яббаров поручился за человека, которого привел, но никак землю не помогал получить...»

Также адвокат просил учесть заслуги своего клиента — благодарственные грамоты, помощь участникам СВО, и называл приговор «более, чем справедливым».

В защиту Холкиной адвокат Руслан Сунгатуллин подчеркивал — его клиентку Петровой рекомендовал Яббаров, как человека, который знает всю процедуру законного получения участков, в переписках и прослушках Петровой с Холкиной никакое вознаграждение не обсуждалось, лишь технические моменты аукциона.

После удаления в совещательную комнату тройка судей огласила результат — оправдание Яббарова и постановление о возврате материалов в прокуратуру отменить, вернуть дело по обвинениям его в мошенничестве и взятке, а Холкину — в посредничестве взятке на пересмотр в Набережночелнинский суд. При этом обвинительная часть приговора по эпизодам превышений с небольшими коррективами была утверждена. При этом наказание осталось прежним — 2,5 года принудительных работ с удержанием в казну 15% зарплаты.

Семь эпизодов главы «весят» меньше, чем четыре преступления зама?

На фоне рассматриваемых преступлений и наказаний бывшего зама Фаила Камаева позиция гособвинения в деле самого экс-главы Тукаевского района выглядит еще мягче. Де-факто главным инструментом исправления должно стать общественное порицание, отлучение от власти и весомый штраф.

По мнению гособвинителя, досудебщик Фаил Камаев может исправиться и без реального срока. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, накануне в прениях Набережночелнинского суда гособвинитель Искандер Давлетшин предложил для заключившего досудебку и полностью признавшего вину по 7 эпизодам (две взятки, три злоупотребления полномочиями и два превышения) штраф в 12 млн рублей вместе с условным сроком в 7 лет при испытательном в 5 лет. А еще запросил допнаказание — 6 лет запрета занимать руководящие должности в органах местного самоуправления и государственной власти.

Как отмечают источники «Реального времени», арестованных по делу активов бывшего главы должно хватить для погашения штрафа. Не случайно прокурор предложил сохранить этот арест на дом и участки обвиняемого в Муслюмовском и Тукаевском районе до исполнения наказания в виде штрафа.

Безусловную мягкость своей позиции по коррупционному делу гособвинитель в суде обосновал рядом обстоятельств — полным признанием вины и исполнением досудебного соглашения Камаевым.

После показания Фаила Камаева в деле Энгеля Фаттахова добавился эпизод. Сhelny-biz.ru

Сотрудничать он начал, еще находясь в СИЗО:

Поделился информацией по безвозмездной передачи активов ООО «Чишма» в пользу «Агрофирмы «Чишма» Фаттаховых. Этот эпизод в деле бывшего вице-премьера — министра образования Татарстана и экс-главы Актаныша сейчас расценивают как превышение полномочий с ущербом в 157 млн рублей

Дал показания по сделке муниципалитета с влиятельным бизнесменом, владельцем челнинской гостиницы «Татарстан» и инвестором европоселка Валерием Чулаковым по обмену земли с ущербом для казны в 62 млн рублей. Суд над ним уже стартовал

Свидетельствовал против бывшего главы ПИЗО Тукаевского района Азата Надыршина, чье дело в июне 2025-го уже дошло до приговора — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года — за злоупотребление полномочиями и подлог по той самой сделке с Чулаковым. Согласно приговору, цена земель последнего была завышена, а в документы по сделке в ПИЗО внесли недостоверную информацию об отсутствии ограничений и обременений по этим активам. Вину Надершин полностью признал.

С учетом досудебки Камаева перевели под домашний арест, а также пересмотрели первоначальную позицию в части обвинения в пяти взятках на общую сумму 8,5 млн рублей. В итоге их осталось две. Первая — на 971,3 тысячи рублей (изначально стоимость материалов работ по строительству дома, оформленного на сестру главы, в поселке Новый силовики оценивали в 1,3 млн рублей), полученные за лоббирование интересов подрядчика «Дострой Механизмы» Рамиля Тукмакова в районе и республике. Вторая взятка также передавалась стройматериалами — на 280,3 млн в интересах челнинского бизнесмена Гамиля Ахунова, просившего о содействии с оформлением арендованной земли в собственность.

Обмен муниципальных земель с активами Валерия Чулакова фигурирует и в деле экс-главы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Признавался Камаев и в превышении полномочий по невыгодному обмену землями с Чулаковым, и аналогичном преступлении с завышением — правда, всего на 100 тысяч рублей — объема выполненных работ в ДК «Яшьлек» с передачей разницы коммерсанту, который в 2021-м по просьбе главы развернул полевую кухню с бесплатным питанием 23 февраля и 9 мая в поселке Новый.

Как злоупотребление полномочиями силовики расценили безвозмездную передачу директором совхоза «Гигант» сестре обвиняемого трех земельных участков, ныне соединенных в один. Сейчас на этой земле стоит дом Камаева. В деле есть схожий эпизод с отчуждением стороннему лицу муниципальной земли под видом участка для садоводства, также квалифицированный по должностной, 285-й статье УК РФ. По той же статье предъявлено обвинение по эпизоду со счетом на брусчатку в 200 тысяч, который по просьбе Камаева оплатил предприниматель Шарафетдинов.

Адвокат Евгений Котов заявил о раскаянии своего клиента и попросил суд о наказании ниже низшего предела. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

И вот за все эти преступления гособвинитель просит, напомним, условный срок, указывая в суде, что исправление этого подсудимого возможно и без реального лишения свободы. При этом, с учетом рассмотрения дела досудебщика в особом порядке, закон не позволяет запрашивать и назначать ему наказание свыше двух третей от максимального по каждой из статей обвинения.

Напомним, для бывшего зама Камаева по одной взятке, двум превышениям и мошенничеству прокуратура просила реальный срок в 6 лет.

Полностью признавший вину подсудимый вчера заявил, что поддерживает адвокатов, но сам в прениях выступать не будет. Готовится к последнему слову. Слова о глубоком раскаянии Камаева достались защитникам. При этом Евгений Котов предложил суду свою трактовку действий своего клиента в части взяток — мол, тот не стремился получить запредельные материальные блага, а лишь хотел побыстрее построить дом ввиду отсутствия другого жилья в районе. Кроме того, защитник просил учесть состояние здоровья фигуранта и его близких, помощь бойцам СВО и по возможности применить норму о назначении наказания ниже низшего предела.

Адвокат Евгения Алтынова просила также учесть — земельный обмен с Чулаковым уже оспорен и все сделки аннулированы, то есть ущерб возмещен. Кроме того защита указывала — оспаривать увольнение через суд по утрате доверия Камаев не стал.

8 октября суд предоставит обвиняемому последнее слово. С учетом особого порядка, который не требует от судьи исследования всех доказательств, приговор может быть оглашен в тот же день.