Эдуард Вафин: «Люди готовы доплатить за коляску или слуховой аппарат»

После публикации «Реального времени», посвященной проблемам обеспечения татарстанских инвалидов техническими средствами реабилитации, глава Отделения Социального Фонда России по РТ Эдуард Вафин дал изданию эксклюзивное интервью. Он рассказал о том, что делается в республике для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО, получивших инвалидность в результате ранения, а также описал преимущества обеспечения инвалидов ТСР посредством электронных сертификатов. «Только за этот год мы выдали сертификаты более чем на 2,5 миллиона единиц технических средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей», — подчеркнул руководитель ОСФР по РТ.

«Теперь все вопросы решаются через одно «окно»

— Эдуард Яфасович, что изменилось в обеспечении татарстанских инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) после того, как в единую структуру были слиты два фонда — Пенсионный и Социального страхования?

— С января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд Социального страхования работают как единая структура — Социальный фонд России. Для людей с инвалидностью это стало реальным упрощением: теперь все вопросы решаются через одно «окно». Не нужно обращаться в разные ведомства, чтобы оформить выплаты или получить технические средства реабилитации. Появились единые стандарты обслуживания, сама процедура взаимодействия стала удобнее и быстрее.

— Для того, чтобы решить проблемы инвалидов с оперативной закупкой ТСР, был введен электронный сертификат. В чем его отличие от ранее практиковавшейся компенсации затрат при самостоятельном приобретении ТСР и каковы преимущества этой формы компенсации, есть ли у нее недостатки?

— Ранее была компенсация, она представляла собой выплату денежных средств, возвращаемых частично, после самостоятельной покупки ТСР. То есть человек с инвалидностью покупал ТСР за собственные деньги, потом подавал документы, и ему частично возмещали расходы, исходя из средневзвешенных цен, установленных в Приволжском федеральном округе. Это требовало предварительных расходов со стороны гражданина, что далеко не всегда было удобно и доступно. С 2025 года компенсация отменена, а новым видом обеспечения с 2023 стал электронный сертификат.

Электронный сертификат — это не деньги на руки, а электронная запись в реестре, привязанная к карте платежной системы «Мир». Средства резервируются в Федеральном казначействе и перечисляются только при покупке. Информация о сертификате появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Использование электронного сертификата означает, что выбор поставщика и конкретного технического средства реабилитации (ТСР) остается за вами. Если выбранный товар соответствует индивидуальной программе реабилитации (ИПРА), его стоимость компенсируется сертификатом. Человек сам определяет, что и в каком магазине он приобретет, по своему желанию. Таким образом, сертификат сокращает финансовую нагрузку и ускоряет обеспечение необходимыми средствами. Такой подход дает возможность получить товар сразу, не вкладывая личные деньги и не оформляя последующие компенсации.

Около 60% инвалидов в РТ обеспечиваются ТСР через сертификаты

— Сколько людей с инвалидностью в Татарстане воспользовалось электронными сертификатами в 2025 году и сколько предпочли дождаться обеспечения техническими средствами реабилитации?

— Только за этот год мы выдали сертификаты более чем на 2,5 миллиона единиц технических средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Сегодня около 60% нуждающихся людей с инвалидностью республики обеспечиваются именно через сертификаты. Анализ за восемь месяцев показывает, что этот способ становится все более востребованным: он удобнее, дает возможность выбора и позволяет быстрее получить необходимое.

— Что чаще всего приобретают люди с инвалидностью с использованием электронных сертификатов, и какие технические средства реабилитации чаще всего приобретаются в рамках закупок?

— По сертификатам жители чаще всего выбирают кресла-коляски разных видов, протезы, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, противопролежневые матрасы, трости, костыли и средства ежедневного ухода. В натуральной форме чаще выдаются изделия, требующие индивидуальных параметров — например, специальные виды колясок.

— Есть ли данные о том, сколько людям с инвалидностью приходится доплачивать при приобретении различных технических средств реабилитации по электронным сертификатам?

— По ИПРА технические средства реабилитации можно приобрести без какой-либо доплаты — весь перечень соответствует всем требованиям и не имеет дефектов. При этом иногда люди выбирают дорогие модели, и тогда возникает вопрос доплаты. Она появляется только в том случае, если человек сознательно выбирает модель, чья цена выше номинала электронного сертификата. Точных данных о том, как часто это происходит, нет, но важно подчеркнуть: полностью покрываемых сертификатом вариантов достаточно для обычных потребностей.

«Перебоя с поставками ТСР не наблюдалось»

— В редакцию часто поступают жалобы на отсутствие элементарных средств реабилитации. В частности, инвалиды возмущаются отсутствием регулярных поставок подгузников. Как в 2025 году изменились объемы их поставок людям с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с 2023—2024 годами?

— Жалобы, которые поступают в редакцию газеты «Реальное время», не имеют за собой правомерных оснований, так как перебоя с поставками технических средств реабилитации не наблюдалось. Эти заявления, скорее всего, связанные не с отсутствием средств реабилитации, а с наиболее высокой ценой товара, который граждане хотели бы приобрести. Электронный сертификат позволяет приобрести все необходимые средства, удовлетворяющие ИПРА, в заданный срок.

В 2023 году на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации доведены средства федерального бюджета в размере (1 820 млн рублей). Заключено 126 государственных контрактов на сумму 1110,7 млн рублей. В 2024 году на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации доведены средства федерального бюджета в размере 2 138 373 тыс. рублей. Заключено 183 госконтракта на обеспечение средствами реабилитации на сумму 761 618,8 тыс. рублей. В 2025 году выделены средства федерального бюджета в размере 1 876 934,4 тыс. рублей.

Сегодня ситуация стабильная. Действующий контракт позволил обеспечить людей подгузниками за первое полугодие и частично за третий квартал. Сейчас ведутся работы по новым закупкам, включая пеленки. В целом объемы обеспечения, по сравнению с предыдущими годами, выросли более чем на 20%.

— В контакт-центре СФР людям с инвалидностью из Татарстана настоятельно рекомендуют оформлять электронный сертификат на поставку подгузников, чтобы получать их своевременно, а не ждать очередной закупки. Когда проводилась последняя закупка подгузников, в каком объеме, сколько людей с ОВЗ и на какой срок были ими обеспечены?

— Контакт-центр ОСФР по РТ прежде всего оповещает о существовании электронного сертификата. Наша роль — донести до них эту информацию и подробно разъяснить все очевидные преимущества данной формы помощи, оставив окончательный выбор за получателем. Закупки для Татарстана, как и для всех регионов, проводятся централизованно. Действующий контракт закрыл потребности на первое полугодие 2025 года и частично покрыл третий квартал. Параллельно уже готовятся новые контракты на второе полугодие. Такой подход позволяет заранее обеспечить потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и снизить риск перебоев.

— Сколько инвалидов воспользовались для закупки подгузников сертификатом в 2025 году, по какой стоимости им достались подгузники?

— Цена подгузников для взрослых и детей формируется в зависимости от веса, объема талии, возраста ребенка и количества влагопоглощения согласно рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). В 2024 году было приобретено подгузников на 13,6 миллиона рублей. В 2025-м сумма уже превысила 52,9 миллиона. Все больше людей выбирают сертификаты, потому что так они сами контролируют сроки закупок и не зависят от государственных контрактов. Что касается конкретного количества людей, воспользовавшихся сертификатами, то в 2025 году количество таких получателей превышает 15 тысяч человек.

«Оптимально планировать закупки на три месяца»

— В каком объеме надо осуществлять закупку подгузников по электронному сертификату, чтобы не переплатить?

— Сертификат оформляется на трехмесячную потребность и действует целый год. Натуральное обеспечение укладывается в такой же срок, поэтому оптимально планировать покупки именно на три месяца.

— Каков срок ожидания оформления электронного сертификата на различные технические средства реабилитации? В каком случае приходится ждать дольше пяти дней и почему?

— Рассмотрение заявки занимает до пяти рабочих дней. После этого сертификат активируется и им можно пользоваться. Более длительное ожидание может возникнуть, если требуется уточнить характеристики изделия или документы заявителя.

— Исходя из чего определяется размер суммы в электронном сертификате?



— Предельная стоимость электронного сертификата определяется по последнему исполненному контракту на закупку однородных товаров или услуг в Республике Татарстан, а при его отсутствии — в Приволжском федеральном округе.

— По данным какой закупки сегодня определяется размер суммы в электронном сертификате на приобретение подгузников?

— По последнему исполненному контракту в Республике Татарстан цена на подгузники для детей фиксируется от 06.03.2023, а на подгузники для взрослых — от 24.06.2024. Эти сведения находятся в открытом доступе и доступны для проверки в системе госзакупок. По электронному сертификату подгузники можно приобрести как в аптеках, так и на маркетплейсах, что дает возможность подобрать удобный вариант, в пределах установленной суммы.

«Люди готовы доплатить за коляску или слуховой аппарат»

— Как определяется стоимость сертификата на инвалидную коляску с учетом того, что в ИПРА коляски описаны подробно, они очень сильно различаются по оснащенности в зависимости от того, что требуется конкретному человеку с инвалидностью, и соответственно, каждая закупка глубоко индивидуальна?

— Сейчас у нас обеспечивается 33 вида кресел-колясок. Все зависит от характеристик, прописанных в индивидуальной программе реабилитации. Диапазон цен очень широкий: от 21 тысячи рублей за простую ручную модель до 600 тысяч за высокотехнологичную.

— Как часто люди с инвалидностью выбирают технические средства реабилитации, в том числе коляски, более дорогие и сложные, чем рекомендовано в ИПРА?

— Практика показывает: это довольно распространено. Люди готовы доплатить за коляску или слуховой аппарат, если это делает их жизнь комфортнее.

— Мать ребенка с инвалидностью рассказала, что была вынуждена отказаться от коляски, которая была предложена ее сыну. По заявленным техническим характеристикам должна была ему подойти, но в реальности оказалась мала по размеру. Какой выход предлагается людям с инвалидностью в подобных ситуациях?

— Такое бывает, например, если ребенок подрос или изменились антропометрические данные. В этом случае, нужно пройти повторную медико-социальную экспертизу, внести изменения в программу реабилитации и подать новое заявление. Тогда предоставят коляску, которая будет подходить по параметрам.

Особый порядок для тех, кто получил инвалидность на СВО

— Сейчас на повестке дня остро стоит обеспечение техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью — участников СВО. В каких объемах и какая поддержка в 2025 году им оказывалась Отделением социального фонда России по РТ?

— Для этой категории действует особый порядок. Если военнослужащий получил травму, приведшую к инвалидности, Отделение социального фонда России по Республике Татарстан обеспечивает его техническими средствами проактивно, без заявлений. Все сведения приходят от медико-социальной экспертизы, и мы сразу оформляем обеспечение. Это является очередным доказательством удобства данного метода, поскольку такая форма обеспечения уже введена на законодательном уровне.

— Есть ли какие-то приоритеты, особенности в обеспечении этой категории людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации?

— Да, приоритетность для ветеранов СВО закреплена на уровне организации всей работы фонда. Отделение социального фонда России по Республике Татарстан действует в тесной связке с Минздравом, Бюро медико-социальной экспертизы и Фондом защитника Отечества, что позволяет сопровождать человека на всем пути — от прохождения экспертизы до получения конкретного изделия.

— Большинство из них — молодые, активные мужчины. Они нуждаются в особых протезах и других технических средствах реабилитации — максимально обеспечивающих возможно высокое качество жизни. Какие протезы, коляски поставляются им?

— Обеспечение участников СВО осуществляется в соответствии с характеристиками, прописанными в индивидуальной программе реабилитации. Большинство получателей пользуются электронным сертификатом, самостоятельно выбирают изготовителя и средство реабилитации с учетом индивидуальных особенностей.

— Каков срок ожидания высокотехнологичных протезов для ветеранов, какова их стоимость для людей с инвалидностью?

— Все зависит от индивидуальной программы реабилитации. Высокотехнологичные протезы изготавливаются на заказ, и в среднем срок изготовления занимает до двух месяцев.

Средний размер выплаты из маткапитала составляет 13—14 тысяч рублей

— В рамках поддержки семей с детьми в Татарстане осуществляются ежемесячные выплаты из материнского капитала. Сколько семей, в каком объеме и на каких условиях их получают? Сколько в среднем получает такая семья?

— На сегодняшний день 7 752 семьи в Республике Татарстан получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Общая сумма превысила 400 миллионов рублей. Семьи, в которых совместный доход родителей составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека, на данный момент это — 32 860 рублей, могут подать заявление на выплату. В Республике Татарстан она составляет в среднем 13—14 тысяч рублей.

— Кому и в каком объеме были в 2025 году выплачены остатки средств маткапитала?

— В августе 2024 года Федеральный закон №256-ФЗ дополнен статьей 11.3, регламентирующей порядок направления средств материнского (семейного) капитала на получение остатка средств в виде единовременной выплаты, при наличии на лицевом счете суммы, не превышающей 10 тысяч рублей.

В 2024 году 3 820 владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал получили указанную выплату, общая сумма, которая составила 15,6 млн рублей. В 2025 году данную меру получили 619 семей на сумму 2,8 млн рублей.

— Какие еще меры поддержки получают семьи с детьми в рамках деятельности СФР?

— Помимо выплат из средств материнского капитала и единого пособия, Отделение социального фонда России по Республике Татарстан предоставляет и социальные услуги. Например, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, и студенткам, обучающимся по очной форме обучения. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или Клиентскую службу фонда

Как изменилась надбавка на уход

— С 2025 года выросли надбавки на уход к пенсии людей с инвалидностью I группы и граждан, достигших 80-летнего возраста. Сколько получателей этих надбавок сегодня в Татарстане, какие суммы выплачены?

— В Татарстане увеличены надбавки на уход к пенсии для людей старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы. Такая выплата существует давно и закреплена Указом Президента от 2006 года. С 1 июля 2008 года ее размер составлял 1 200 рублей. Эта сумма оставалась неизменной вплоть до конца 2024 года.

С 1 января 2025 года порядок изменился: надбавка назначается автоматически и ежегодно индексируется вместе с пенсией. Если она установлена к страховой пенсии, то растет одновременно с ней, если к государственной или социальной — индексируется по тем же коэффициентам, что и сама пенсия.

Сегодня в Татарстане получателями таких выплат являются около 126 тысяч человек, среди них более 117 тысяч пожилых граждан и свыше девяти тысяч людей с инвалидностью I группы. После индексации размер надбавки составляет 1 314 рублей к страховой пенсии и 1 377 рублей к государственной или социальной.

Стали ли чаще обращаться в СФР за надбавкой на уход?

— Нет, потому что с 2025 года она назначается автоматически. Если раньше нужно было подавать заявление, то теперь все происходит проактивно, без участия человека.