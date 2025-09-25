«Таттелеком» показал на KDW, как использует искусственный интеллект

ИИ-решения уже внедрены в видеонаблюдение, в IP-домофонию и могут забрать на себя 80% рутины в бизнес-процессах

Фото: Артем Дергунов

Стенд ПАО «Таттелеком» на Kazan Digital Week — 2025 следовал двум главным лейтмотивам форума нынешнего года: темам безопасности и искусственного интеллекта. Компания внедряет ИИ в свою систему видеонаблюдения и IP-домофонии. Разрабатывает ИИ-агентов, которые в ближайшем будущем станут верными помощниками сотрудникам. Создала и уже внедряет комплексное решение для домофонии, повышающее безопасность людей перед лицом современных угроз. Подробнее о технологических решениях, которые «Таттелеком» представил на форуме, — в обзоре «Реального времени».

«Золотой стандарт» и классификация ИИ

«Таттелеком» традиционно выступает генеральным спонсором Kazan Digital Week и каждый год на стенде демонстрирует интересные новинки. Этот год не стал исключением — на KDW-2025 компания представила прежде всего решения на основе ИИ. Технологии искусственного интеллекта вообще стали главным трендом форума в этом году, наряду с кибербезопасностью.

Генеральный директор компании Айрат Нурутдинов, по своему обыкновению, предварил презентацию, которую проводили для журналистов, разъяснением матчасти. Словосочетание «искусственный интеллект» звучит сегодня слишком часто, и в сплошном информационном потоке важно отличать зерна от плевел.

— Поэтому я предложил бы некий «золотой стандарт» — три условия, которые должны выполняться для того, чтобы считать компанию действительно развивающей технологии искусственного интеллекта. Первое — наличие специалистов, имеющих ученую степень в этой области. Второе — серверные решения в собственном распоряжении, позволяющие воспроизводить высоконагруженные нейронные сети. И третье — чтобы внедрение ИИ-решений было коммерчески эффективным, — рассуждал гендиректор «Таттелекома».

На KDW-2025 компания представила прежде всего решения на основе ИИ. предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

В самой компании со всеми тремя условиями порядок. Айрат Нурутдинов — кандидат технических наук, его диссертация была посвящена как раз-таки искусственному интеллекту. На серверах компании стоят мощные процессоры, позволяющие производить сложные вычисления. И наконец, внедряющиеся решения, по всем расчетам, дадут серьезный экономический эффект.

Айрат Нурутдинов привел классификацию ИИ на четыре направления, согласно уровню организационного развития. Ее предлагает один из основателей компании NVidia Дженсен Хуанг.

ИИ в области восприятия, или perception, распознает информацию, считывает образы;

генеративный ИИ создает объекты сам: рисует изображения по заданному промту, пишет текст, предлагает планы и т.д;

агентный ИИ представляет собой сложные решения, выполняющие определенные функции вместо человека. ИИ-агентов можно объединять, собирая из них даже рабочие команды;

физический ИИ некоторые визионеры представляют как будущее человечества: это физические объекты, снабженные возможностями ИИ. Самый простой пример — роботы.

— На нашем стенде представлены решения в активно развивающейся, очень уже зрелой области perception и в сфере агентного ИИ. С их внедрением в компании будут реализованы важные вехи, — представил экспозицию компании Айрат Нурутдинов.

Всегда ясный «ВЗОР»

Как говорит генеральный директор ТТК Digital Тимур Камалетдинов, важно, чтобы ИИ был интегрирован во внутренние процессы компании. Таков комплекс «ВЗОР» — собственная разработка на основе perception-ИИ, которая встраивается в систему видеонаблюдения, развернутую «Таттелекомом» по всему Татарстану.

В компании 42 тысячи камер видеонаблюдения, которые иногда повреждаются вандалами или загрязняются. Из-за этого ухудшается или вовсе теряется качество изображения. Чтобы вовремя это отслеживать, специалисты компании обучили нейросеть, и теперь она помогает вовремя выявлять дефекты.



Как говорит генеральный директор ТТК Digital Тимур Камалетдинов, важно, чтобы ИИ был интегрирован во внутренние процессы компании. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Благодаря этому решению мы узнаем о том, что с камерой что-то не так, еще до того, как это заметит сам клиент. Программа информирует об этом и сразу же создает наряд для сервисных инженеров. Своевременность выполнения нарядов и качество работы сервиса анализируются средствами BI-аналитики, — объяснял Тимур Камалетдинов практический смысл использования «ВЗОРа».

Кроме того, программный продукт получил свое развитие во «ВЗОР.Офисе», который помогает контролировать ситуацию в офисах продаж «Летай» по всей республике. Камеры пока настроены на распознавание открытия и закрытия офиса, скопления очереди, присутствия сотрудника на месте и контроль ситуации у витрины. Пользователи — менеджмент офисов продаж — в режиме реального времени видят отклонения и имеют возможность реагировать на эти триггеры вместо постоянного наблюдения онлайн или просмотра десятка часов записей.

— Коллеги получили простой и удобный инструмент повышения качества сервиса и клиентского пути, — рассказал Тимур Камалетдинов. — Этот продукт имеет большие перспективы. Пока в него заведено только пять метрик, в планах расширение функционала. Ведь нужно не только собирать данные — с ними нужно уметь работать!

Комплекс «ВЗОР» — собственная разработка на основе perception-ИИ, которая встраивается в систему видеонаблюдения, развернутую «Таттелекомом» по всему Татарстану. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

ИИ-агент как цифровой коллега

Важный шаг, готовящийся в компании, — внедрение агентных моделей, которые будут помогать сотрудникам, а впоследствии и абонентам решать каждодневные задачи. Директор департамента анализа ПАО «Таттелеком» Вадим Яковлев рассказывает, что в компании используется 150 информационных систем, ведется около 3 тысяч аналитических дашбордов. Всю эту информацию нужно уметь верно использовать и иметь к ней быстрый доступ, чтобы работа 3,5 тысячи сотрудников была четкой, быстрой и, что немаловажно, комфортной.

— Чтобы система ИИ (тот же ChatGPT, например) была полезна для вашего предприятия, надо ее адаптировать к локальным знаниям, дообучить, снабдить агентами и инструментами для работы с внутренними системами. Большие языковые модели, обладая лишь общими знаниями, могут решить порядка 20% рутинных рабочих задач, связанных с обучением сотрудников общим знаниям, генерацией идей и общими справочными вопросами, — объяснил Вадим Яковлев.

Директор департамента анализа ПАО «Таттелеком» Вадим Яковлев рассказывает, что в компании используется 150 информационных систем, ведется около 3 тысяч аналитических дашбордов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На форуме «Таттелеком» представил собственную разработку — конструктор сценариев. Этот инструмент с помощью API-коннекторов объединяет различные информационные системы и выстраивает маршруты доступа к данным, которые становятся связующим звеном между LLM и локальными знаниями компании. Благодаря этому сотрудник может задать запрос на естественном языке и получить развернутый, понятный ответ.

Для сотрудников с разным функционалом можно собирать уникальные сценарии работы ИИ-агента. К примеру, оператор контакт-центра сможет обратиться к нему с вопросом: «Почему не работает интернет по конкретному адресу?» Цифровой коллега обратится к базам данных, проверит состояние оборудования по этому адресу, не ведутся ли технические работы, и выдаст подробный ответ.

— Инструмент пока создан для внутреннего использования, мы поэтапно начнем внедрять его в рабочие процессы. Сценарии работы ИИ-помощника можно интегрировать практически в любую корпоративную систему: от CRM до сервисных платформ, использовать для создания телеграм-ботов. В перспективе у каждого сотрудника компании появится собственный цифровой помощник, — обозначил Вадим Яковлев будущие возможности разработки.

Когда систему «обкатают» на сотрудниках, на базе сценариев могут быть собраны агенты и для абонентов. Агентный ИИ, получив вопрос пользователя в личном кабинете, будет обращаться к информационным системам компании и собирать необходимые данные. Это позволит клиенту не ждать обратную связь от оператора, а оперативно получать ответы через ИИ-помощника.

Учли и момент безопасности данных. Система универсальна, информация хранится на собственных серверах компании. Все модели локальны, работа идет в надежно защищенном внутреннем контуре.



Цифровой коллега обратится к базам данных, проверит состояние оборудования по адресу, не ведутся ли технические работы, и выдаст подробный ответ. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

IP-домофония становится умнее и помогает защищать людей

Впервые проект IP-домофонии «Таттелеком» представил на Kazan Digital Week в 2022 году. За это время компания установила уже более 17 тысяч домофонных панелей в 18 населенных пунктах Татарстана. В приложении «Мой дом Летай» зарегистрированы более 700 тысяч пользователей.

Теперь, спустя три года, проект вновь стал частью экспозиции, уже с обновленным функционалом. На стадии пилотного проекта находится определение событий в видеопотоке с камер домофонов. Perception-ИИ будет распознавать, что в кадре появился человек, группа людей или движущийся автомобиль, детектировать это событие и записывать в базу.

— Это сделает домофонию еще удобнее, теперь можно будет гораздо быстрее находить нужные события на видеозаписях. К примеру, родители смогут легко найти момент, когда ребенок пришел домой из школы, просто пройдя по зафиксированным в определенный промежуток времени событиям, — говорит руководитель проекта IP-домофонии «Таттелекома» Азат Мусин.

Руководитель проекта IP-домофонии «Таттелекома» Азат Мусин рассказал о пилотном проекте по определению событий в видеопотоке с камер домофонов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

И еще одна ключевая веха в развитии сервиса — разработка и внедрение программного пульта для активации режима чрезвычайной ситуации. Суть реализации: на контрольном пункте в исполкомах городов есть программный пульт, подключенный к базе домофонии компании. При запуске режима ГО и ЧС в течение 3—8 секунд все домофоны в городе открываются и начинает проигрываться информационный аудиоролик.

— Это нужно, чтобы люди могли быстро зайти с улицы в ближайший подъезд и укрыться от опасности, — объясняет Азат Мусин. — А после того, как опасность миновала, исполком принимает решение об отключении режима. Пилотный проект в феврале был запущен в Елабуге, в июле его запустили в Казани и других крупных городах республики. Теперь в этом режиме уже работают более 16 тысяч панелей в 12 городах Татарстана. Появились реальные кейсы использования системы.



И еще одна ключевая веха в развитии сервиса — разработка и внедрение программного пульта для активации режима чрезвычайной ситуации. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интернет в кубе: новая итерация

Но не ИИ единым живет «Таттелеком». Развиваются и инженерные решения. В 2024-м на форуме был представлен новый роутер «Таттелекома», который раздает Wi-Fi 5-го поколения, умеет объединяться в Mesh-сети и таким образом избавляться от «слепых интернет-зон» в квартире или частном доме. Такие роутеры стали стандартом, именно их устанавливает компания новым абонентам.

В нынешнем году на стенде «Таттелекома» представили новую итерацию роутера, теперь уже с Wi-Fi 6-го поколения. Начальник Центра эксплуатации сервисных платформ «Таттелекома» Владислав Искандеров показал результаты замеров скорости и рассказал:

— До прошлого года основные модели роутеров были рассчитаны на 5-е поколение. Осенью с новыми устройствами в компании стартует запуск Wi-Fi 6. На этом мы не остановимся. В мире сейчас идет развитие 7-го поколения такой связи. Например, новые линейки популярных смартфонов имеют на борту Wi-Fi 7. Но в России законодательно этот стандарт еще не разрешен, поэтому мы его пока только изучаем и тестируем.

Начальник Центра эксплуатации сервисных платформ «Таттелекома» Владислав Искандеров рассказал о роутере с Wi-Fi нового поколения. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В пользовательских устройствах с Wi-Fi 6 используется новая технология, которая разделяет общий поток информации на отдельные «веточки» для каждого устройства, тем самым снимая очередь команд. Это позволяет передавать данные сразу всем подключенным гаджетам одновременно, что значительно ускоряет работу сети и снижает задержки. Благодаря этому можно комфортно смотреть видео в высоком качестве, быстро загружать большие файлы и играть в онлайн-игры без перерывов и зависаний.

Единственное «но»: чтобы ощутить на себе эту скорость, мало поставить новый роутер. Wi-Fi 6 должны поддерживать и пользовательские устройства: телефоны, ноутбуки, колонки и т. д. С течением времени такая замена будет происходить естественным путем.



В пользовательских устройствах с Wi-Fi 6 используется новая технология, которая разделяет общий поток информации на отдельные «веточки» для каждого устройства, тем самым снимая очередь команд. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Работа на KDW показала, как «Таттелеком» развивает прежние решения (роутер, IP-домофонию и т. д.) и открывает для себя принципиально новые направления технологии (агентный ИИ). Компания уже давно вышла за рамки классического телекома, но центром ее кристаллообразования все равно остается абонент, его интересы, нужды и безопасность.

