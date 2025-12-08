Минцифры Татарстана назвало главные достижения центра цифровой трансформации

Одним из достижений стало внедрение отечественного офисного программного обеспечения для государственных органов «Р-7 Офис»

На еженедельном совещании с участием представителей отрасли связи, подведомственных организаций и руководителей структурных подразделений Минцифры Татарстана были представлены ключевые достижения Центра цифровой трансформации республики.

Специалисты центра обновили компьютерное оборудование: установили 40 новых серверов и системы для хранения данных. Также было модернизировано сетевое оборудование. Важным достижением стало внедрение отечественного офисного программного обеспечения для государственных органов «Р-7 Офис». Начато создание системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц для повышения безопасности в городах. Напомним, что в 2025 году Татарстан сократил вложения в сферу кибербеза до 2,7 млрд рублей.

Эксперты провели проверку безопасности 25 информационных систем, включая платформу «АК БАРС» для разработки государственных сервисов. Успешно завершена работа над информационной системой «Имущество», куда внесены данные о 1,1 млн объектов. Создана автоматизированная система для охраны культурного наследия.

Отдельно Минцифры назвало достижением внедрение мессенджера МАХ. Теперь через него работают все государственные службы, МФЦ и образовательные учреждения. Центр также обеспечил защиту информации на более чем 50 тысячах рабочих мест, помогая развивать отечественные технологии.



Наталья Жирнова