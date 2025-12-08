Новости технологий

02:22 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане перестал работать MAX

10:51, 08.12.2025

Сообщения о неработоспособности мессенджера появились от жителей республики на платформе Downdetector

В Татарстане перестал работать MAX
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане перестал работать MAX. Сообщения о неработоспособности появились от жителей республики на платформе Downdetector.

скриншот с сайта downdetector.su

Всего за час от пользователей по всей России было зарегистрировано более 800 жалоб.

скриншот с сайта downdetector.su

UPD: на 11:49 — на данный момент сервис работает в штатном режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе VK.

Ранее казанцам начали приходить уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в MAX. Отмечается, что такой чат работает даже при отключении интернета, а ссылка на него не меняется даже при смене управляющей компании.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также