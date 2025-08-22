Генерал Изаак вернул часть займа, который не декларировал 6 лет

Об этом стало известно на заседании казанского суда по иску прокурора Татарстана к бывшему замглавы МВД республики

Сегодня адвокаты бывшего начальника ГСУ — замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака представили в Ново-Савиновский суд Казани документ о зачислении еще 500 тысяч рублей на счет друга своего клиента — бизнесмена Фаниса Гатина. Ранее сам Гатин свидетельствовал — давал генералу в 2017-м в долг 5 млн рублей — бессрочно и без процентов, и первый миллион из этой суммы получил назад в декабре 2024-го, и еще полтора — в апреле текущего, передает журналист «Реального времени».

Исходя из сказанного свидетелем и свежей платежки, семья заемщика погасила 3 млн рублей — за время проверок и судебного разбирательства. «С друзьями просто не требую проценты, да и по религии нам нельзя, я и кредиты не беру», — объяснял суду бизнесмен Гатин.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры РТ Лилия Фаттахова сегодня против приобщения новых сведений не возражала. Но просила суд учесть: «Возврат денег с 2017 года осуществлен именно в рамках осуществления контроля за расходами и доходами госслужащего. Это сделано для придания видимости законности приобретения имущества».

Также Фаттахова подчеркнула — на покупку того же жилья, по версии защиты, пошли еще два документально не подтвержденных займа — в 4 и 3 млн рублей соответственно. При этом ни один из них в качестве обязательств имущественного характера семья Екатерины и Владимира Изааков, старшего следователя и замминистра, не декларировала на протяжении шести лет. Как и квартиру, на покупку которой были направлены эти 5 млн рублей. В суде адвокаты ответчиков подтвердили — в пользовании их доверителей квартира находилась фактически с 2018 года, но официально собственницей числилась Любовь Логоша — мать Екатерины Изаак, она же — теща главного ответчика.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании выяснилось — на момент части покупок недвижимости семья Логоша проживала в Томске и фактически в Казань перебралась лишь в 2023 году. При этом именно на нее оформлялись две квартиры, которые, как уверяют адвокаты, предназначались для сестры Екатерины Изаак, Ольги Пигулевской, до сих пор проживающей в Томске. В Казань успела переехать ее дочь, поступившая в местный вуз.

Еще одной новостью сегодняшнего процесса стала обнародованная прокурором информация, что участок и дом за 1 млн рублей в Лаишевском районе Татарстана Екатерина Изаак в 2021-м году приобрела у супруги полковника, Раиля Шакирова, бывшего начальника тыла МВД Татарстана, ныне обвиняемого в получении взяток за содействие в заключении госконтрактов. Со стороны представителя истца высказывались сомнения, что указанная в договоре сумма сделки реально передавалась.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, прокурор Татарстана просит обратить в доход государства активы семьи отставного генерала МВД республики. В перечне на изъятие — объекты в Казани и пригороде на общую сумму 22,3 млн рублей, из которых оформленная непосредственно на семью Изааков недвижимость оценена в 10 млн рублей, а еще на 12,3 млн тянут площади тестя и тещи генерала (их в прокуратуре считают номинальными собственниками, полагая, что таким образом семейная чета офицеров МВД хотела скрыть реальное имущественное положение). Ответчики претензии не признают.

На заседании были представлены развернутые позиции обеих сторон по каждому из предметов иска. Процесс отложили на конец августа.