«Женщинам пожизненное не назначают»: прокурор РТ запросил 11 лет для соучастницы убийств проституток

В прениях Верховного суда Татарстана обвиняемая просила учесть ее помощь силовикам

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли прения по делу уже судимой за кражу Анны Рясной, сознавшейся в причастности к убийствам двух секс-работниц в 2019 и 2020 годах, включая несовершеннолетнюю. Гособвинителем выступил прокурор республики Альберт Суяргулов, который запросил для фигурантки 11 лет и 5 месяцев колонии общего режима, указав на то, что ранее заключенное досудебное соглашение она полностью исполнила, сообщает из суда журналист «Реального времени».

В запрошенный прокурором срок входит и наказание Рясной по приговору районного суда Челябинска от 2024 года. Дело рассматривается судом в особом порядке.

Подсудимой сейчас 27. По версии обвинения, на момент совершения преступлений она сама зарабатывала на жизнь в сфере интим-услуг, организованных сутенерами Григорием и Юлией Назаровыми в Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани. А еще — находилась в розыске за кражу у одного из клиентов, который после ночи с «девочками» недосчитался ценностей на 800 тысяч рублей, включая часы Cartier. Назаров в это время уже отбывал наказание в колонии Ростовской области, а его супруга числилась в розыске за торговлю людьми и вовлечение в проституцию не менее 30 дам, включая несовершеннолетнюю.

В СК и прокуратуре считают, что из колонии Назаров (ныне покойный) с использованием запрещенных средств связи регулярно связывался с женой и давал ей указания, как вести бизнес и как защищаться. По версии силовиков, Назаров дистанционно поучаствовал и в организации расправы над несовершеннолетней Анастасией С. в июне 2019-го — девушка решила отказаться от занятий подпольным бизнесом и вернуться домой, однако Назаровы и Рясная опасались, что она их выдаст.

Настю позвали на «подработку» в арендованный дом поселка Студенец в Верхнеуслонском районе Татарстана, где Назарова, как следует из показаний Рясной, подмешала жертве в напиток неустановленный препарат со снотворным эффектом, а когда та лишилась сознания, вручила Рясной нож. Однако Анна нанести удары не смогла. В итоге Назарова нашла в доме электрический шнур и при помощи Рясной задушила Анастасию. А дальше Назарова и Рясная с помощью ножа и топора отсекли мертвой конечности, кисти сожгли в мангале, остальное упаковали и спрятали недалеко от поселка имени Кирова Верхнеуслонского района.

Как отметил в своей речи Альберт Суяргулов, именно Рясная после задержания в марте 2025-го заключила с прокуратурой РТ досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнила его в полном объеме. В частности, «указала, где был сокрыт труп» несовершеннолетней жертвы. Также гособвинитель отметил «активное участие Рясной в следственных действиях, изобличающие показания в отношении Назаровых и [Лилии] Рыскужиной по двум убийствам, по вовлечению Анастасии в занятие проституцией».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При назначении наказания он просил учесть полное признание вины и активное содействие расследованию в качестве смягчающих обстоятельствах. Он напомнил: тяжесть обвинений предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И добавил: «Женщинам в России пожизненное не назначают».

При этом прокурор Татарстана посчитал нужным по итогам предварительного следствия исключить из обвинения в убийствах пункт о совершении преступления в отношении лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. Он отметил, что в такое состояние Анастасию С. пытались привести в процессе совершения преступления.

Сама Анна Рясная в прениях заявила: «Я помогла в расследовании преступления и розыске фигуранток — чтобы предотвратить дальнейшие преступления, которые могли быть совершены».

Назарова сейчас находится под стражей и ждет суда, Рыскужина — в розыске. Эта дама, согласно обвинению, участвовала в похищении в 2020-м трехлетней девочки и убийстве ее матери Кристины Пульниковой в июле 2020-го вместе с Анной Рясной по согласованию с Назаровыми. Силовики полагают, что Юлия Назарова неоднократно присматривала за ребенком, пока Кристина «работала», и так привыкла к девочке, что решила избавиться от матери и выдать ее дочь за свою, используя подложное свидетельство о рождении.

предоставлено Центральным МСУТ СКР

По версии обвинения, Пульникову выманили в Верхнеуслонский район — якобы к «клиенту». По дороге решили накачать шампанским, та пить отказалась, тогда Рясная и Рыскужина задушили ее проводом зарядки от мобильного, нанесли по несколько ударов бутылками шампанского и бросили тело в массиве близ села Каинки.

Адвокат Ренат Низамов попросил у суда справедливого решения. Не оспаривая квалификацию, он отметил — Рясная добровольно приехала в Татарстан и явилась в правоохранительные органы с признанием, указала место тайника с телом, изобличила иных лиц.

Заметим, гособвинитель Альберт Суяргулов в своей речи просил не учитывать явку с повинной обвиняемой по эпизоду Пульниковой, подчеркивая, что на момент ее первого признания силовики уже знали о ее причастности к этому преступлению.

Ожидается, что завтра досудебщица сможет выступить с последним словом.

Ирина Плотникова