В Казани отменили угрозу атаки БПЛА
Режим действовал с 03:28 мск до 08:08 мск
В Казани отменили угрозу атаки БПЛА, сообщили в приложении МЧС. Режим действовал с 03:28 мск до 08:08 мск.
Также в Татарстане сбили 2 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
UPD: По состоянию на 08 часов 15 минут на территории Республики Татарстан введенные режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» для международных аэропортов городов Казани и Нижнекамска сохраняются, — МЧС.
