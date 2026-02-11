Новости происшествий

В Казани отменили угрозу атаки БПЛА

08:14, 11.02.2026

Режим действовал с 03:28 мск до 08:08 мск

В Казани отменили угрозу атаки БПЛА, сообщили в приложении МЧС. Режим действовал с 03:28 мск до 08:08 мск.

Также в Татарстане сбили 2 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

UPD: По состоянию на 08 часов 15 минут на территории Республики Татарстан введенные режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» для международных аэропортов городов Казани и Нижнекамска сохраняются, — МЧС.

Ариана Ранцева

