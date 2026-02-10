В Заинске посадили за «поборы» экс-начальника управления по физкультуре, спорту и туризму

Бывший директор местной спортшколы наказана условным сроком

Сегодня Заинский горсуд вынес обвинительный приговор по делу экс-главы районного управления по физкультуре, спорту и туризму Илфата Ашрапова и экс-директора спортшколы «Яшьлек» Ляйсан Бахтивалиевой. Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий и афере с хищением средств тренеров и преподавателей, при этом Ашрапова после оглашения приговора взяли под стражу, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Бывшего чиновника наказали сроком в 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности в органах власти и госучреждениях в течение трех лет. Рассмотревший это дело председатель суда Рамиль Бикмиев посчитал доказанной вину Ашрапова по трем эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Экс-директора спортшколы Бахтивалиеву суд приговорил к условному сроку в 1,5 года со штрафом 60 тысяч рублей — по двум эпизодам превышения полномочий и одному покушению на мошенничество (ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Согласно приговору, с декабря 2020-го по июнь 2021 года начальник управления исполкома Заинского района Илфат Ашрапов превысил полномочия и обманом похитил у одного из тренеров спортшколы 26 тысяч рублей, выплаченные в качестве стимулирующих надбавок, а в 2021-м Ашрапов и Бахтивалиева обманом пытались завладеть суммой в 203 тысячи — это была компенсация за командировочные расходы трем тренерам, которые получатели после обналичивания передали главбуху спортшколы, а та по незаконному требованию начальства отдала деньги ныне осужденным.

При этом судом установлено, что двум из трех тренеров компенсация за командировки не полагалась, а один из получателей не донес до бухгалтерии 15 тысяч — в банкомате закончились деньги. Принести позже не успел — начались следственные действия, и в служебном сейфе главы управления силовики обнаружили и изъяли 188 тысяч рублей. Данный эпизод судья квалифицировал как покушение на аферу.

Также суд посчитал доказанным превышение полномочий по эпизоду на 22 тысячи рублей, установив, что эти деньги двое фигурантов незаконно собрали с четырех сотрудников спортшколы — под предлогом покупки офисной техники.

Подсудимые причастность к сбору средств и преступлениям отрицали. В ходе допросов на стадии предварительного следствия бывший директор спортшколы рассказывала — в ковидный период сотрудники добровольно скидывались на приобретение антисептиков, чтобы выполнить предписания санитарных врачей, несмотря на отсутствие данной статьи расходов в бюджете.

По данным «Реального времени», дело было возбуждено еще в 2021-м, Ашрапов успел побывать и под стражей, и под домашним арестом, и под запретом определенных действий. Силовики даже добились решения о его отстранении от должности. При этом начиная с 2022 года дело трижды направлялось в суд и дважды судьи возвращали его в прокуратуру, указывая на недостатки обвинительного заключения.

Оглашенный сегодня приговор, вероятно, будет обжалован.

Ирина Плотникова