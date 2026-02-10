На трассе М-12 в сторону Казани ограничили движение
Из-за ДТП водителям предлагают использовать съезд на 395 км
На 407-м километре автодороги М-12 «Восток» в направлении Казани введены ограничения движения в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщил «Автодор» в своем телеграм-канале.
Для объезда организован съезд на 395-м километре трассы М-12 «Восток».
