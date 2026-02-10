Новости происшествий

На трассе М-12 в сторону Казани ограничили движение

12:03, 10.02.2026

Из-за ДТП водителям предлагают использовать съезд на 395 км

Фото: Динар Фатыхов

На 407-м километре автодороги М-12 «Восток» в направлении Казани введены ограничения движения в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщил «Автодор» в своем телеграм-канале.

Для объезда организован съезд на 395-м километре трассы М-12 «Восток».

Ариана Ранцева

