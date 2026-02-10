Умер заслуженный юрист России Генрих Падва

Адвокат, который добился отмены смертной казни в России

Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщил адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931–09.02.2026», — написал Пашков в своем телеграм-канале.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональный путь он начал в Калининской областной коллегии адвокатов. В дальнейшем занимал должность вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза (содружества) адвокатов.

«Адвокатская газета» отмечает, что благодаря его усилиям в России был введен мораторий на смертную казнь. Он представлял в Конституционном суде интересы одного из обратившихся граждан, на основании заявлений которых Конституционный суд принял решение о моратории.

За вклад в развитие адвокатуры Падва был награжден медалью имени Плевако. Также за значительный личный вклад в развитие законодательной системы и многолетнюю адвокатскую практику он был удостоен почетного знака «Общественное признание».



Ариана Ранцева