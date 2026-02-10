Новости происшествий

За роллы с сальмонеллой предпринимательница из Татарстана получила год условно

14:45, 10.02.2026

Нарушение санитарных норм привело к заболеванию клиентов

Фото: Реальное время

Альметьевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении управляющей кафе «Роллар», признанной виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщает прокуратура Татарстана в своем телеграм-канале.

По данным следствия, действия 28-летней сотрудницы привели к вспышке сальмонеллеза среди посетителей заведения. В период с 11 по 16 апреля 2025 года заболевание было выявлено у 23 человек.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах на 70 суток закрыли кафе POPITO.

Ариана Ранцева

