В Татарстане снизилось число ДТП, но выросло количество погибших

По состоянию на 8 февраля в республике зафиксировано уже 228 ДТП, в которых погибли 40 человек

В Татарстане за январь 2026 года зарегистрировано 171 ДТП — на 25 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов в ходе брифинга «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан».

Однако при снижении общего числа аварий отмечается увеличение количества погибших. В ДТП за первый месяц текущего года погибли 29 человек — на восемь больше, чем в январе 2025‑го. При этом число раненых сократилось: травмы получили 237 человек, что на 27 меньше прошлогоднего показателя.



Ситуация на дорогах остается напряженной и в начале февраля. По состоянию на 8 февраля в республике зафиксировано уже 228 ДТП, в которых 40 человек погибли и 300 получили ранения.



«Даже один человек — это большая трагедия для семьи, для общества», — подчеркнул Рустем Гарипов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне в Татарстане в течение часа произошло сразу два смертельных ДТП. Первое случилось на 134‑м километре трассы Казань — Оренбург: водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Note. В результате оба водителя — мужчина 1986 года рождения и женщина 1963 года рождения — скончались от полученных травм.

Второе ДТП произошло в Высокогорском районе на 22‑м километре автодороги Каменка — Дубъязы. Водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир «Лады» — супруги — погибли на месте. Водитель и пассажир Chery Tiggo были госпитализированы.

Рената Валеева