Количество БПЛА, ликвидированных над Татарстаном, увеличилось до трех
Жертв и разрушений нет
Количество БПЛА, ликвидированных над Татарстаном, увеличилось до трех. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
— Сегодня с 3 часов ночи на республику была совершена атака вражескими беспилотниками. В результате слаженной работы служб 3 БПЛА сбиты. Жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме, — сообщает пресс-служба раиса республики.
Ранее Минобороны сообщало, что в Татарстане сбили 2 украинских БПЛА.
