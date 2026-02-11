Новости происшествий

Количество БПЛА, ликвидированных над Татарстаном, увеличилось до трех

09:54, 11.02.2026

Жертв и разрушений нет

Количество БПЛА, ликвидированных над Татарстаном, увеличилось до трех. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

— Сегодня с 3 часов ночи на республику была совершена атака вражескими беспилотниками. В результате слаженной работы служб 3 БПЛА сбиты. Жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме, — сообщает пресс-служба раиса республики.

Ранее Минобороны сообщало, что в Татарстане сбили 2 украинских БПЛА.

Ариана Ранцева

