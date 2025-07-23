«Сколько и где — не помню»: в суде Казани полковник МВД рассказал, как менял валюту для генерала Изаака

В заседании суда по иску прокуратуры к бывшему замглавы МВД Татарстана объявили месячный перерыв

Фото: Ирина Плотникова

Свидетельские показания по гражданскому иску прокуратуры к бывшему замминистра — начальнику ГСУ МВД Татарстана Владимиру Изааку дал сегодня его экс-подчиненный, полковник в отставке Максим Вашуркин. Он заявил, что по просьбе генерале занимался обменом «крупной суммы в евро», более того, привлек к этому свою мать и тестя, передает с заседания журналист «Реального времени».

Назвать банк, в котором производился обмен свидетель со стороны ответчиков не смог. Со временем также затруднился: «2018 или 2019 годы, было холодно, в пуховиках и куртках были». При этом заявил — речь шла о тысячах евро, и после обмена он передал непосредственному начальнику сумму не меньше 1 млн рублей.

Со слов Вашуркина, Владимир Изаак попросил его произвести такой обмен, заявив, что сам делать этого не умеет. На вопрос судьи — получил ли полковник за это какое-либо вознаграждение, тот ответил отрицательно. Но несколько раз заявил, что факт обращения его близких в банк — где-то на Горках, в районе улице Зорге — для обмена валюты легко установить запросом.

Со слов свидетеля, родственников к обмену он привлек в связи с тем, что при обмене крупной суммы банк брал комиссию. При этом сам в денежной операции участия не принимал. По какой причине не поменял часть денег лично — объяснять не стал.

В суде бывший начальник отдела ГСУ МВД Татарстана представился безработным, сказав, что вышел на пенсию в 2022 году. Согласно открытым источникам, после ухода со службы Вашуркин работал в адвокатуре, однако в настоящее время его статус адвоката приостановлен.

В деле был объявлен месячный перерыв. Несмотря на возражения представителя прокуратуры и адвокатов ответчиков судья решила привлечь к участию в качестве третьего лица Главное управление федеральной службы судебных приставов по РТ. Также на заседании приобщили ряд документов со стороны защиты.

Напомним, прокуратура требует обратить в доход государства недвижимость семьи генерала и его родственников на 22 млн рублей, полагая, что официальные доходы не позволяли подобные покупки.