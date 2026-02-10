В Советском школьник пришел на занятия с оружием

Дело возбуждено по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц

Фото: Максим Платонов

Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с учащимся одной из школ города Советского.

По предварительным данным, 9 февраля 2026 года подросток пришел в образовательное учреждение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые находились у него в рюкзаке. Сообщается, что ранее он высказывал намерения совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которыми у него были личные неприязненные отношения.

Преступные действия не были доведены до конца: один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в школе.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Ариана Ранцева