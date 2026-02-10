Новости происшествий

В Казани на перекрестке Зорге и Фучика остановились троллейбусы и трамвай

12:39, 10.02.2026

Из-за повреждения сети не ходят маршруты №5, 9, 12 и трамвай №4

Фото: Динар Фатыхов

На пересечении улиц Зорге и Фучика зафиксировано повреждение контактной сети, сообщил МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12, а также трамвайного маршрута №4.

На месте происшествия работают аварийные службы предприятия.

UPD: Спустя час движение восстановлено в полном объеме.

Ариана Ранцева

