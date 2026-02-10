В Казани на перекрестке Зорге и Фучика остановились троллейбусы и трамвай
Из-за повреждения сети не ходят маршруты №5, 9, 12 и трамвай №4
На пересечении улиц Зорге и Фучика зафиксировано повреждение контактной сети, сообщил МУП «Метроэлектротранс».
В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12, а также трамвайного маршрута №4.
На месте происшествия работают аварийные службы предприятия.
UPD: Спустя час движение восстановлено в полном объеме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».