ФСБ сообщила о задержании еще одного пособника покушения на генерала Алексеева

Сообщается о его вербовке в сентябре 2025 года

Фото: Реальное время

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного предполагаемого пособника покушения на генерала Алексеева. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, задержан Павел Васин 1981 года рождения, сын ранее арестованного Виктора Васина, проходящего по делу как соучастник. Сообщается, что Павел Васин обеспечивал ранее задержанных Корбу и своего отца автомобилями для слежки и изъятия оружия из тайника.

Кроме того, он приобрел видеорегистратор и трекер, которые использовались для наблюдения и определения маршрутов передвижения. ФСБ также утверждает, что задержанный содействовал в сборе информации об адресах проживания и автомобилях лиц, представляющих интерес для СБУ, используя интернет-приложения и поисковые системы.

В ведомстве сообщили, что Павел Васин дал признательные показания, подтвердил участие в подготовке покушения на генерала Алексеева и сообщил о слежке за еще двумя сотрудниками Минобороны РФ. По информации ФСБ, он был завербован исполнителем покушения в сентябре 2025 года.



Ариана Ранцева