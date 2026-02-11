В Казани объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей города призвали принять меры безопасности и спуститься в укрытия

Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани с 03.28 по московскому времени объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.

Также закрыт на прием и выпуск воздушных судов аэропорт Казани.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе Росавиации.

В 05.41 в приложении МЧС повторно была объявлена угроза атаки БПЛА на столицу Татарстана.

В последний раз режим угрозы атаки БПЛА в Казани вводили 6 января, когда над городом сбили один беспилотник.

Зульфат Шафигуллин