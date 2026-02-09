В доме на Беломорской, 71а в Казани обрушилась крыша над двумя подъездами

Пострадавших нет, отопление в здании планируют восстановить в течение двух часов

В доме №71а по улице Беломорской в Казани сегодня произошло обрушение кровли над двумя подъездами. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщает администрация Московского и Кировского района.

Как сообщили в районной администрации, управляющая компания сразу приступила к восстановительным работам. Дом представляет собой пятиэтажную «хрущевку» 1964 года постройки. На месте находится глава районов Владимир Жаворонков. По предварительной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет.

В настоящее время проводятся подготовительные работы к запуску систем жизнеобеспечения. Отопление в доме планируется восстановить в течение двух часов. В двух подъездах, над которыми произошло обрушение кровли, подачу тепла намерены возобновить до конца дня.

Ранее «Реальное время» писало, что в гимназии №27 в Казани частично обрушилась крыша.

Ариана Ранцева