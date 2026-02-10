В Казани из-за трамвая, сошедшего с рельсов, образовалась пробка на Гвардейской
Вагон частично перекрыл левую полосу в районе съезда на тракт
В Казани на улице Гвардейской из-за трамвая, сошедшего с рельсов, возник затор в движении транспорта. Инцидент произошел в районе съезда на Вознесенский тракт.
По имеющейся информации, вагон при сходе задней частью частично перекрыл левую полосу движения для автомобилей.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани на перекрестке Зорге и Фучика остановились троллейбусы и трамвай.
