Под Купянском ликвидирован подполковник подразделения «Альфа» СБУ
Сообщается, что офицер координировал диверсионные операции и работу группы БПЛА
Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали в районе города Купянска Харьковской области подполковника спецподразделения СБУ «Альфа» Руслана Петренко. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».
По его словам, Петренко занимался координацией разведывательно-диверсионных операций, а также руководил подразделением беспилотных летательных аппаратов.
Источник отметил, что гибель офицера такого уровня является чувствительной и стратегически значимой потерей для украинского командования.
