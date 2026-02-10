Новости происшествий

Под Купянском ликвидирован подполковник подразделения «Альфа» СБУ

08:34, 10.02.2026

Сообщается, что офицер координировал диверсионные операции и работу группы БПЛА

Фото: Мария Зверева

Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали в районе города Купянска Харьковской области подполковника спецподразделения СБУ «Альфа» Руслана Петренко. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, Петренко занимался координацией разведывательно-диверсионных операций, а также руководил подразделением беспилотных летательных аппаратов.

Источник отметил, что гибель офицера такого уровня является чувствительной и стратегически значимой потерей для украинского командования.

Ариана Ранцева

