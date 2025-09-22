«Стрела-Ак Барс» вступает в борьбу за недостающий титул

Предстоит повторение прошлогоднего полуфинала с «Красным Яром»

«Стреле-Ак Барс» предстоит защищать золото в регби-7. Фото: Динар Фатыхов

В минувшие выходные регбисты завершили выступления в регулярном чемпионате России, оставив на период золотой осени разборки за золото чемпионатов России по версиям 15 и семерки. «Реальное время» подводит итоги регулярки и рассматривает расклады перед гонкой за золотом.

Пока казанские стрелки выиграли оба старта нынешнего года

До окончания регбийного сезона осталось всего ничего: плей-офф в пятнашке и два заключительных тура в семерке. Попытку поговорить о событиях в чемпионате России по регби-7 наставник казанцев Рамиль Юсупов пресек вежливо, но твердо: «Сейчас не время». Причем было это до домашнего матча «Стрелы-Ак Барса» с красноярским «Енисеем-СТМ». После чего казанцы обыграли грозного соперника, затем прибавили в свой актив еще один завоеванный Кубок страны и подошли к завершающему туру в положении команды, от которой зависит далеко не все в плане распределения мест. И это было крайне обидно с той точки зрения, что после первого круга чемпионата были надежды на то, что «Стрела-Ак Барс» способна побороться за первое место в регулярке с красноярским «Енисеем-СТМ».

Увы, второй круг казанцы провели очень плохо. Поражение в Красноярске от «Красного Яра» — 8:13, и две неудачи дома в играх с пензенским «Локомотивом» — 19:21 и «Енисеем-СТМ» — 13:21, опустили казанцев на третье место в турнирной таблице. Помимо того, победа над «ВВА-Подмосковье» — 32:20 и «Славой» — 40:24, не выглядели убедительными. Подмосковную команду казанцы одолели только за счет блестящей концовки. когда три нереализованные попытки, занесенные в последние 10 минут игры, позволил превратить счет 17:20 в итоговые 32:20. А по итогу игры со «Славой» казанцы уступили во втором тайме, 19:21, и остались без победного бонуса. Как итог: только домашняя победа в чемпионате над «Динамо», грандиозный разгром «Енисея-СТМ» в полуфинале Кубка России, 48:24, и, собственно, победный финал с Пензой — вот три матча, которые можно занести в актив казанцам в полной мере. При этом послевкусие от текущего сезона крайне благоприятное, поскольку казанцы выиграли оба разыгрываемых трофея — Суперкубок и Кубок страны.

Капитан казанцев Герман Давыдов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чемпионатах страны казанцам пока не везет

В заключительном туре казанцы в очередной раз могли рассчитывать на помощь московских динамовцев, которые два года подряд выступали для нашей команды в роли доброй феи. В 2023 году, на стадии четвертьфинала Кубка России, бело-голубые обыграли «Енисей-СТМ», в итоге сами вышли в полуфинал, в котором уступили казанцам, облегчив им путь к заветному трофею. А в прошлом году в последнем туре неожиданно обыграли в гостях «Красный Яр» — 27:17, опустив его на третье место. Причем для самих динамовцев та игра ничего не решала в плане турнирной ситуации. Сейчас перед заключительным туром ситуация повторилась практически на 100 процентов. Динамовцы в этот раз попали в четверку лучших, но результат матча 13-го тура лишил их всяких турнирных перспектив. Тогда динамовцы уверенно побеждали на своем поле пензенский «Локомотив» — 36:8, но гости показали характер, занеся и реализовав подряд четыре попытки. В итоге матч завершился вничью — 36:36, и динамовцы лишились шансов опередить «Красный Яр» в случае победы в очном поединке. Тем не менее до концовки первого тайма москвичи вели со счетом 20:7, контролируя ход поединка. Но пропустили попытку, затем в начале второго тайма красноярцы реализовали два штрафных, сравняв счет 20:20. После чего стали заносить попытки раз за разом, в итоге выиграв матч с двойным преимуществом — 54:27.

И это не в упрек динамовцам, а в назидание казанцам: пора самим становиться кузнецами своего счастья. Если в Суперкубках и Кубках страны дела обстоят идеально, казанцы реализовали все свои шансы, по два раза выигрывая почетные трофеи из двух попыток, то в чемпионате «Стрела-Ак Барс» пока все выглядит из рук вон плохо. В 2022 году проиграли полуфинал в Пензе, а затем и матч за третье место с «ВВА-Подмосковье». В следующем году ситуация повторилась с поражением в полуфинальном матче в Пензе, а в противостоянии за бронзу проиграли уже «Красному Яру». Причем в регулярке казанцы обошли красноярцев на 10 очков, но тут уступили в дополнительное время — 15:17. И снова уступили на домашней арене. В 2024 году они преодолели полуфинальный этап, одолев «Красный Яр» — 2:1. Что любопытно, команды обменялись гостевыми победами, но третья игра полуфинала в Казани, наконец-то, принесла успех хозяевам. Иначе, получалось что все три домашних матча в плей-офф казанцы на домашней арене проигрывали. Но в прошлом году горечь поражения настигла их уже в финале, который стрелки блестяще проводили в Красноярске, выигрывая по ходу матча и владея численным преимуществом. Но на тот момент боязнь и уважение перед, казалось бы, непобедимым «Енисеем-СТМ» не были рассеяны даже после предыдущей победы в рамках регулярного чемпионата.

Наставник стрелков Джей Пи Нил . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый матч полуфинала казанцы проведут 27 сентября на домашнем стадионе

Сейчас у казанцев накоплен победный опыт. Мы побеждали «Красный Яр» на нейтральной площадке в рамках финала Кубка страны, побеждали его на домашней арене в решающем матче чемпионата. Побеждали «Енисей-СТМ» в Суперкубке на нейтральной арене и громили дома в полуфинале Кубка страны. Осталось аккумулировать победный опыт и претворить его в жизнь, начиная домашним поединком в полуфинале чемпионата. 27 сентября казанцы будут принимать «Красный Яр», который уже обыгрывали дома в матче регулярки — 36:23. У стрелков будет определенное преимущество в свежести, поскольку часть ведущих игроков не ездили на матч последнего тура, да и возвращение из Москвы в Казань гораздо проще, чем перелет, который предстоит нашим соперникам из Красноярска в столицу Татарстана. Во всяком случае, в прошлом году этот нюанс помог победить в третьем матче полуфинала, поскольку красноярцы решили не оставаться в Казани между вторым победным и предстоящим третьим матчем, слетав на родину, вернувшись и представ на поле куда менее свежими, чем хозяева.

Что любопытно: по ходу сезона из «Красного Яра» в Казань перешел молдавский легионер Александру Колев, который не примет участия в матчах плей-офф. Его выход на замену в матче с «Енисеем-СТМ» привел к удалению и трехнедельной дисквалификации. Может, это и к лучшему: вряд ли тренерский штаб казанцев на 100 процентов смог внедрить Колева в игровой рисунок «Стрелы-Ак Барса». Да и неудачи стрелков в решающих матчах чемпионата страны пора воспринимать как отголоски прошлого, случившиеся в период, когда это была немного другая команда. В конце концов, бронзу 2022-го мы уступали, когда за «ВВА-Подмосковье» играли Герман Давыдов и Виталий Живатов. Пензе уступали, когда за них играл Владислав Созонов. «Красному Яру» уступили в моменте, когда цвета этой команды защищал Богдан Федотко. У этого квартета есть опыт выступления в Кубке мира по регби, как и у другого казанского квартета — Никиты Вавилина, Тагира Гаджиева, Антона Сычева и Йохана Тромпа. Пенза в 2023 году прервала гегемонию Красноярска в российском регби, обладая шестью игроками с опытом выступления на чемпионатах мира. Другое дело, что даже с таким опытом игроки могут допускать детские ошибки, буквально вкладывая мяч в руки игроков чужой команды на попытку.

В этом году Казань выиграла два титула из двух. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После плей-офф необходимо будет защищать золото в семерке

В полуфинале казанцам будут противостоять игроки «Красного Яра», что называется, оголодавшие до титулов. В прошлом году они уступили в матче за третье место Пензе, в финале Кубка страны — заклятым друзьям-соперникам из «Енисея-СТМ». В семерке им ничего не светит. Зато светит Пензе и московскому «Динамо», которые постараются оказать максимальную конкуренцию Казани ко второму подряд чемпионскому титулу. Путь казанских семерочников максимально показателен по теме, как команда шаг за шагом преодолевала путь к вершине. В 2021 году она осталась без медалей только по непонятному решению федерации регби. Далее были бронза, серебро, а теперь золото — титул, который казанцы просто обязаны защитить.



И в конце: случай из разряда невозможное — возможно, случайное — неслучайно. Члены медицинского персонала регбийного клуба «Металлург» из Новокузнецка Марина Грошева и Артур Шабалин спасли жизнь пассажиру рейса Москва — Саранск. Случай, который делает удивительным преамбула. Дело в том, что новокузнецкая команда стартовала в нынешнем чемпионате благодаря решению федерации, которая помогла ей средствами, и команд-соперников, отдавших Новокузнецку своих игроков. Ситуация была настолько сложной, что первый домашний матч с Пензой, новокузнечане совмещали с игрой четвертьфинала Кубка страны. Могли бы не лететь в Пензу на игру последнего тура, все равно она ничего не решала с точки зрения турнирного положения команд. Но полетели, как выяснилось, чтобы по ходу путешествия спасти жизнь человеку. В итоге у новокузнечан шесть очков в таблице, одна победа и одна спасенная жизнь. Кто скажет, что ради этого не стоило заявляться на чемпионат?