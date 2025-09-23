Малый и средний бизнес Татарстана заработал более трети триллиона на госзакупках

В этом году, наряду с оргтехникой и канцтоварами, ведомства закупали товары легкой промышленности и ИТ-решения

Фото: Максим Платонов

С начала года малый и средний бизнес заработал на госзаказах Татарстана 390 млрд рублей, что примерно на 10% больше прошлогодних значений. Республика оказалась в тройке лидеров по закупкам у МСП, уступив лишь Москве (1,44 трлн рублей) и Санкт-Петербургу (0,42 трлн рублей). Что помогло этим предпринимателям нарастить свою долю участия в госзакупках, и какую продукцию у них закупали за бюджетный счет — выяснило «Реальное время».

ТОП-10 лидеров госзаказов среди МСП Татарстана

В 2025 году Татарстан демонстрирует наибольший по России прирост объема госзакупок у МСП — на 129 млрд рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности малый и средний бизнес сумел заработать на участии в торгах республики 390 млрд рублей, привели данные в Минэкономразвития России.

Как сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по госзакупкам, среди множества участников рынка выделяются десять малых и средних компаний Татарстана, сумевших значительно увеличить свою прибыль благодаря активному участию в закупках в рамках 44-ФЗ.

ТОП-5 муниципалитетов Татарстана по выручке поставщиков госкомпаний

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по закупкам Мария Алмазова в разговоре с нашим изданием подчеркнула, что рынок бюджетных закупок постепенно расширяется и охватывает новые категории товаров:

— Наряду с традиционными позициями, такими как компьютеры, бытовая техника, канцелярия и расходники, заказчики активно приобретают продукты легкой промышленности, включая инновационные разработки и даже высокотехнологичные решения. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства продолжает расти. Это не только экономия бюджетных средств, но и существенная поддержка малого бизнеса республики, — отметила она.

Основной вклад в объемы госзакупок, естественно, вносит Казань — выручка поставщиков здесь выросла до 91,8 млрд рублей. Для сравнения — это больше, чем во всех 43 районах республики вместе взятых. В числе лидеров также Набережные Челны — 3,3 млрд, Нижнекамский район — 1,9 млрд, Альметьевский — 1,8 млрд и Елабужский — 1,6 млрд.

В топ-3 аутсайдеров рейтинга по объему госзакупок вошли Атнинский, Рыбно-Слободский и Кайбицкий районы, каждый из которых продал товаров на сумму чуть более 50 млн рублей.

«Наряду с традиционными позициями, такими как компьютеры, бытовая техника, канцелярия и расходники, заказчики активно приобретают продукты легкой промышленности, включая инновационные разработки». предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Прирост доли МСП благодаря новшествам закона

По словам заместителя председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артура Николаева, система взаимодействия крупных и государственных компаний с субъектами малого и среднего бизнеса получила серьезный импульс благодаря законодательным изменениям, закрепляющим обязательную долю годовых закупок у МСП в объеме 25%. Из этого объема минимум 20% теперь распределяются по специальной процедуре торгов закрытого типа.

По мнению эксперта, значительный вклад в развитие регионального рынка внесли крупные проекты прошлого года, завершившиеся переходом многих заказов на федеральный уровень. Однако даже несмотря на временное снижение объемов федеральных заказов, региональный рынок продолжает демонстрировать положительную динамику.

Одной из ключевых особенностей является способность малого и среднего бизнеса быстро адаптироваться к новым условиям, оперативно реагировать на запросы заказчиков и гибко изменять свою производственную деятельность. Это позволяет крупным компаниям экономить время и средства, выбирая надежных местных поставщиков, подчеркнул спикер.

Кроме того, увеличение произошло в первую очередь потому, что в Татарстане есть своя площадка для реализации своей продукции — Республиканский маркетинговый центр. Малый и средний бизнес может использовать площадку для размещения своей продукции, нельзя исключать определенный административный ресурс поддержки местного производителя. Благодаря поддержке республиканских властей и активному участию крупных компаний-заказчиков республика смогла значительно увеличить объем сделок с предприятиями малого и среднего бизнеса.

По словам замглавы ТПП РТ Артура Николаева, система взаимодействия крупных компаний и госкомпаний с субъектами МСП получила серьезный импульс благодаря законодательным изменениям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, повышение спроса на продукцию малого и среднего бизнеса, по его словам, связано не только с изменениями в законодательной базе, но и с активной позицией крупных компаний и эффективной поддержкой региональной инфраструктуры закупок.

— Крупные компании заинтересованы работать с местными производителями, которые зарегистрированы в Татарстане. Многие компании понятны, на слуху, у них есть имиджевая составляющая, — пояснил Артур Николаев.

Малое производство вышло на первый план

По словам Артура Николаева, в первом полугодии 2025 года у поставщиков госкомпаний среди малого и среднего бизнеса Татарстана на первое место вышла продукция, связанная с обрабатывающим производством.

— Преимуществом небольших компаний оказалась скорость принятия решений и высокая маневренность. Когда крупные корпорации столкнулись с необходимостью замены европейских и американских брендов, предприниматели сумели вовремя среагировать и организовать поставку альтернативного оборудования, зачастую китайского производства. Этот фактор сыграл ключевую роль в росте объемов закупок продукции малого и среднего бизнеса в 2023—2024 годах, — указал зампредседателя ТПП РТ.

Впрочем эффективность взаимодействия крупных игроков рынка с малыми производителями связана не только с возможностью быстрого реагирования, но и со способностью небольших компаний брать на себя риски, предлагать инновационные решения и разрабатывать уникальные технологии, отметил он.

Преимуществом небольших компаний оказалась скорость принятия решений и высокая маневренность. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Особенность структуры российского малого и среднего бизнеса, по словам эксперта, заключается в ориентации на мелкосерийное производство, позволяющее выпускать эксклюзивные изделия и удовлетворять специфические потребности клиентов. Это играет решающую роль в условиях, когда российские производители вынуждены искать замену зарубежным товарам. «Это мы видим и по увеличению количества компаний, заинтересованных во вхождении в Реестр товаропроизводителей по 719-му постановлению, а здесь входной точкой является система Торгово-промышленных палат», добавил Николаев.

Вместе с тем эксперты указывают на необходимость повышать качество продукции и разработки отечественных конкурентоспособных технических решений. Только таким образом малое и среднее предпринимательство сможет укреплять свои позиции на российском рынке и успешно конкурировать с иностранными аналогами, считают они.

В России работает восемь федеральных электронных площадок, где могут закупаться бюджетные организации Татарстана, — это АГЗ РТ, ЕЭТП, «РТС-Тендер», «ЭТП Фабрикант», ЭТП ГПБ, «ТЭК Торг», ЭТП РАД и «Сбербанк-АСТ». Участвовать в госзакупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ может любой желающий: от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до физических лиц и самозанятых. Сервисов для коммерческих заказчиков и компаний значительно больше — свыше 200.

