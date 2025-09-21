День в истории 21 сентября: освятили Софийский собор, в России объявили частичную мобилизацию
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 21 сентября 2025 года
Сегодня, 21 сентября, отмечают Всемирный день русского единения. Три года назад в России объявили частичную мобилизацию, 70 лет назад СССР произвел первый подводный ядерный взрыв, 226 лет назад начался знаменитый переход армии Суворова через Альпы. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Зиновий Гердт и Стивен Кинг
- 1866 — английский писатель Герберт Уэллс (скончался 13 августа 1946 года). В числе его романов — «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров».
- 1866 — французский врач и микробиолог Шарль Николь (скончался 28 февраля 1936 года). Получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за установление передатчика сыпного тифа — платяной вши».
- 1868 — русская актриса, жена А.П. Чехова Ольга Книппер-Чехова (скончалась 22 марта 1959 года).
- 1871 — организатор советской нефтяной геологии Иван Губкин (скончался 21 апреля 1939 года).
- 1916 — советский актер Зиновий Гердт (скончался 18 ноября 1996 года). Снимался в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Печки-лавочки», «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», и многих других.
- 1936 — второй мэр Москвы в 1992—2010 годах Юрий Лужков (скончался 10 декабря 2019 года).
- 1947 — американский писатель Стивен Кинг. За свои книги в жанрах триллера и ужасов получил прозвище «король ужасов».
- 1956 — американская сценаристка и продюсер Марта Кауффман. Вместе с Дэвидом Крейном создала ситком «Друзья».
- 1961 — министр энергетики России Сергей Цивилев.
Кто скончался: Артур Шопенгауэр и Мустай Карим
- 1832 — английский писатель, основоположник жанра исторического романа Вальтер Скотт (родился 15 августа 1771 года). Автор романов «Айвенго», «Роб Рой», «Квентин Дорвард» и др.
- 1860 — немецкий философ Артур Шопенгауэр (родился 22 февраля 1788 года).
- 1905 — русский инженер Николай Бенардос (родился 8 июля 1842 года). Одним из самых известных его достижений стало изобретение электрической дуговой сварки.
- 1982 — советский военачальник маршал и дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян (родился 2 декабря 1897 года).
- 2005 — башкирский писатель Мустай Карим (родился 20 октября 1919 года). В последнее время его произведения часто экранизируются: повести «Долгое-долгое детство», «Радость нашего дома» (фильм «Сестренка»), «Таганок» («Отряд «Таганок»).
Праздники: День работников леса
- Международный день мира. Установлен в 1981 году Генеральной Ассамблеей ООН.
- Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания.
- День независимости Армении. В этот день по решению Верховного Совета Армении прошел референдум о выходе из состава СССР и создании независимого государства.
- Всемирный день русского единения. Отмечается ежегодно с 2010 года. Инициатором учреждения выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии.
- День победы русских полков в Куликовской битве. Был учрежден федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в 1995 году.
- День работников леса. В 1996 году указом президиума Верховного Совета СССР он был учрежден, а в 1980-м празднование установили на третье воскресенье сентября.
События в истории: книга «Хоббит, или Туда и Обратно», первый подводный ядерный взрыв в СССР, мобилизация в России
- 1051 — в Великом Новгороде освятили Софийский собор. Это один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества.
- 1522 — был напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В Германии это событие стало революционным, а Библия Лютера превратилась в народную книгу.
- 1799 — начался знаменитый переход армии Суворова через Альпы. Впоследствии за него полководец получил звание генералиссимуса всех российских войск. Сам Суворов о переходе говорил: «русский штык прорвался сквозь Альпы».
- 1937 — вышла повесть английского писателя Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно». Позже автор приступил к новой истории о полюбившихся читателям хоббитах — ставшему культовым роману «Властелин колец».
- 1955 — на Новой Земле СССР произвел первый подводный ядерный взрыв. В бухте Черной губы военные на глубине 12 м взорвали торпеду с зарядом РДС-9 мощностью 3,5 килотонны.
- 1993 — президент России Борис Ельцин подписал Указ №1400, прекращавший полномочия Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В свою очередь председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов назвал его действия государственным переворотом. Страна вступила в острейший политический кризис.
- 2022 — в России объявили частичную мобилизацию. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. В тот же день военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации».
