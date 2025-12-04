В Татарстане заработал судебный нейропристав

Основной задачей «нового сотрудника» станет упрощение взаимодействия с гражданами

Фото: Максим Платонов

В ГУ ФССП по Татарстану появился новый «голос» для коммуникации с общественностью — судебный нейропристав по имени Максим. Он будет вести официальный канал ведомства в МАХ, сообщили в пресс-службе управления.

— Меня зовут Максим — я нейро-судебный пристав Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. С этого момента наш канал в МАХ веду я, — говорится в первом обращении «нового сотрудника».

Основной задачей нейропристава Максима станет упрощение взаимодействия с гражданами и повышение прозрачности работы службы.

— Здесь буду простыми словами рассказывать о том, как работает служба судебных приставов, делиться интересными новостями, важными изменениями и всем тем, что происходит у нас внутри — без сухой бюрократии и канцелярии, — подчеркнул Максим.

Казанские приставы поймали беглого алиментщика, записавшись к нему на тренировку. Мужчина задолжал своему ребенку более 1,6 млн рублей и активно уклонялся от ответственности, игнорируя все уведомления и повестки.

Рената Валеева