В галерее «БИЗОN» появились уникальные новогодние открытки по эскизам особенных детей

Выручку от продажи направят на развитие инклюзивного центра и его подопечных

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» совместно с фондом «В твою пользу» запустила новогоднюю благотворительную акцию. Специально для нее подопечные инклюзивного центра «Симург» — дети с особенностями развития и ментальными нарушениями — подготовили иллюстрации для лимитированной серии открыток, приуроченной к Новому году. Их изготовление стало возможным при поддержке СМУ-88. Приобрести открытки можно в галерее современного искусства «БИЗОN». Все вырученные с продажи средства пойдут на поддержку центра и его воспитанников.

«Не первый год мы сотрудничаем с фондом и галереей, и за это время провели немало ярких и по-настоящему значимых акций. Нам повезло работать с такими профессионалами, рядом с которыми любая идея превращается в сильный и заметный проект. Уверен, что впереди у нас еще много интересных инициатив», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Группа компаний «СМУ-88» — постоянный партнер галереи современного искусства «БИЗОN». Параллельная программа последних выставок галереи проходит при поддержке девелопера. Ранее компания «СМУ-88» проводила на площадке галереи ряд мероприятий, в том числе встречу с городскими сообществами по вопросу развития общественных пространств Новой Портовой и лекцию об историческом наследии Ново-Татарской слободы для архитекторов, градостроителей и студентов КГАСУ. Кроме того, в холлах ЖК Atlantis Deluxe проходила эксклюзивная выездная выставка работ казанского художника Альберта Закирова.

Помимо поддержки фонда «В твою пользу» и его подопечных, СМУ-88 в течение нескольких лет является партнером инклюзивных лыжных гонок «Добролыж». Второй год подряд застройщик выступает генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону, за что стал лауреатом номинации «Благотворитель года» на ежегодной премии «Спортивная Казань». Кроме того, этим летом компания «СМУ-88» с фондом помогла спортсменке с нарушением зрения Марии Мамаевой приобрести специализированный велосипед для тренировок по триатлону.

