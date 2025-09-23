«Люди не готовы сильно переплачивать за метро»

Сколько стоит жилье рядом с метро в Казани

Фото: Максим Платонов

Собственная квартира в нескольких минутах ходьбы от станции метро — мечта многих казанцев. «Реальное время» изучило актуальные предложения на рынке жилья в непосредственной близости от станций казанского метрополитена. В подборку вошли варианты в радиусе до 5-10 минут пешком и с ценами от 3,9 до 15,5 млн рублей. Наиболее доступные предложения найдены у станций «Авиастроительная» и «Проспект Победы», тогда как самые дорогие объекты расположены ближе к «Яшьлек» и «Аметьево». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Северный вокзал»

В непосредственной близости от станции метро «Северный вокзал» в Казани предлагается один вариант к покупке — трехкомнатная квартира площадью 52,9 м² . Расположенная на улице Академика Королева, 6, в пятиэтажном доме, она оценивается в 6,75 млн рублей (127,6 тыс. руб./м²). Инфраструктура Московского района, где находится объект, развита и включает в себя образовательные учреждения, детские сады, медицинские учреждения, мечеть и фитнес-клуб.

«Авиастроительная»

Около станции «Авиастроительная» сосредоточено наибольшее количество доступных предложений. Здесь можно найти студию за 3,9 млн рублей (19,5 м²) на ул. Побежимова, 47, либо однокомнатную квартиру за 5,2 млн рублей (34,1 м²) на ул. Социалистической, 7. Для семейных покупателей есть двухкомнатная квартира за 7,5 млн рублей (55,5 м²) на ул. Лядова, 5 и трехкомнатная за 10,49 млн рублей (69 м²) на ул. Копылова, 12.

«Козья Слобода»

В районе станции «Козья Слобода» представлены как эконом-варианты, так и предложения бизнес-класса. Однокомнатная квартира площадью 35,4 м² в новом 14-этажном доме на ул. Чистопольской, 3 оценивается в 7,55 млн рублей (213,3 тыс. руб./м²). Также доступная двухкомнатная квартира за 8 млн рублей (52,6 м²) на ул. Декабристов, 87.

«Проспект Победы»

Около станции «Проспект Победы» можно найти варианты разных ценовых категорий — от скромной двушки за 5 млн рублей (34 м²) на пр-те Победы, 47 до просторной трехкомнатной квартиры за 15,5 млн рублей (115,2 м²) на ул. Гарифьянова, 38Б.

«Аметьево»

Район станции «Аметьево» предлагает наиболее дорогое жилье в выборке. Здесь представлены современные жилые комплексы с видами на город. Стоимость однокомнатных квартир начинается от 7,2 млн рублей (35,2 м²) на Моторной ул., 31а и достигает 9,35 млн рублей (40 м²) на пр-те Универсиады, 10. Трехкомнатная квартира площадью 85 м² в этом же районе предлагается за 13,9 млн рублей.

«Яшьлек» и «Дубравная»

Вблизи станций «Яшьлек» и «Дубравная» представлены современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой. У «Яшьлек» можно приобрести двухкомнатную квартиру за 12,4 млн рублей (50,8 м²) на ул. Соловецких Юнг, 7 или просторное жилье за 15,5 млн рублей (82,2 м²) на ул. Восход, 16. У «Дубравной» двухкомнатная квартира на ул. Юлиуса Фучика, 44 предлагается за 9 млн рублей (54,6 м²).

Статистика рынка жилья у метро в Казани

Изучение объявлений о продаже квартир в шаговой доступности от станций казанского метрополитена выявило ярко выраженную ценовую дифференциацию по районам. Абсолютный минимум стоимости зафиксирован у станции «Авиастроительная», где квартира-студия площадью 19,5 м² предлагается за 3,9 млн рублей. На противоположном конце ценового спектра — премиальные предложения у станции «Яшьлек», где двухкомнатная квартира 82,2 м² оценивается в 15,5 млн рублей.

Разрыв между самым доступным и самым дорогим объектом составляет почти четыре раза.

Реальное время / realnoevremya.ru

Стоимость квадратного метра демонстрирует значительный разброс — от 127 599 рублей у «Северного вокзала» до рекордных 244 094 рублей у «Яшьлек». Средняя цена по выборке колеблется вокруг отметки 165 тыс. рублей/м².

Ключевыми факторами формирования цен выступают тип жилья и этажность. Квартиры-студии в низкоэтажных домах составляют бюджетный сегмент, в то время как просторные квартиры на верхних этажах новостроек автоматически попадают в премиальную категорию с надбавкой 20-30% к средней стоимости.

Наибольшие цены наблюдаются в ЖК у станций «Яшьлек» и «Аметьево», где сочетание современных планировок, развитой инфраструктуры и транспортной доступности формирует premium-сегмент рынка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Районы у станций «Авиастроительная» и «Проспект Победы» сохраняют статус наиболее доступных локаций. При этом «Северный вокзал» демонстрирует оптимальное соотношение цены и качества, предлагая трехкомнатные квартиры по стоимости ниже рыночной средней.

Казанское метро не делает квартиры золотыми

Рынок недвижимости Казани демонстрирует принципиально иную динамику по сравнению с Москвой в вопросах влияния метрополитена на стоимость жилья. Как отмечает руководитель центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин, казанское метро не всегда решает транспортные проблемы горожан: «Допустим, в центр города, условно, с Азино не всегда удобно доехать на метро, быстрее на троллейбусе».

Лишь одна локация — улица Родина — реально находится непосредственно у станции метро. Большинство новых строек достаточно удалены от станций, что нивелирует фактор транспортной доступности как ключевой при выборе жилья.



— Казань — слишком конкурентный рынок, слишком много вариантов новостроек. Люди не готовы сильно переплачивать за метро, — подчеркивает Сафин.

— Транспорт в Казани, помимо метро, достаточно хорошо организован. Логистика работает очень удобно, и автобусный парк, и трамвай практически в каждом районе есть, поэтому отмечать прям критическую важность метрополитена в этом формате я бы не стал, — добавил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.



Особый интерес представляет анализ этажности как фактор стоимости. По словам Сафина, разница между 3-м и 14-м этажом может достигать 500 тыс. рублей. Значительная надбавка (до 1 млн рублей) возникает только за эксклюзивные видовые характеристики выше 50-го этажа.



— Сейчас покупатели 35-40 лет больше рассматривают высокие этажи (от 8 до 15), чем низкие. Здесь логика простая: во-первых, видовые характеристики, во-вторых, практически отсутствующие проблемы с лифтами. Даже квартиры одинаковой площади на низком и высоком этаже по ощущениям разные. Больше света, просторнее, — отметил Садреев.

Значительная разница в стоимости между районами объясняется статусом локации, а не наличием метро. По словам руководителя центра недвижимости «Квартет», на Хакима, на Гаврилова будет дорогая квартира, но даже если метро рядом нет — это не влияет.

— Авиастроительный район сам по себе всегда дешевле, чем Московский, из-за удаленности от центра и преобладания старого фонда, — развивает мысль Садреев.

Маркетинговый ход

Отдельного внимания заслуживает тема строящейся второй ветки метро. Как отмечает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана, «застройщики уже используют маркетинговый ход, анонсируя станцию метро, которая будет в шаговой доступности. Соответственно, в этих локациях цены устанавливаются повыше». Однако эксперты сходятся во мнении, что это скорее маркетинговая стратегия, чем реальное отражение стоимости.

взято с телеграм-канала Института развития городов

В Казани метро остается удобным опциональным преимуществом, но не ключевым ценообразующим фактором. Как заявляет Садреев: «Метро — не для богатых людей. Им пользуются те, у кого нет автомобиля. Расслоения общества по этому критерию не произойдет».

Рынок недвижимости татарстанской столицы продолжает развиваться по собственным законам, где исторически сложившаяся репутация района и качество жилого фонда значат намного больше, чем близость к станциям метрополитена.