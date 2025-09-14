Минниханов поблагодарил татарстанцев за высокую явку на выборах

Он выступил на фестивале «Всей семьей на выборы» в сопровождении мэра города Ильсура Метшина

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активное участие в выборах, отметив высокую явку избирателей. Он выступил на фестивале «Всей семьей на выборы» в сопровождении мэра города Ильсура Метшина.

— Хочу благодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. Выборы завершены, более 75% избирателей приняли активное участие в этой работе. Я искренне благодарю все города, районы республики. Все было организовано на самом высоком уровне, — сказал Минниханов.

скриншот видео с канала ТНВ

Он также отметил, что жители Татарстана, находящиеся на СВО и в Москве, также имели возможность проголосовать.

— И все это говорит о том, что мы патриоты нашей республики, патриоты нашей страны. И, конечно, каждый из вас приносит очень много для того, чтобы наша республика, наша столица расцветала.Сегодня я всех вас хочу благодарить, пожелать вам крепкого здоровья, — добавил раис республики.

Напомним, что по итогам обработки первых 0,33% протоколов на выборах в Татарстане лидирует действующий раис Рустам Минниханов, набирая 91,65% голосов. Он занимает пост главы Татарстана с 25 марта 2010 года.

Сразу после выступления Минниханова на сцене фестиваля выступил татарский певец Салават Фатхетдинов.

Рената Валеева