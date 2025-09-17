Казанцы заявили о «засекречивании» документов, которыми «перекраивают» земли города

Постановления об участках, по их словам, не предоставляются для ознакомления со ссылкой на наличие персональных данных

Фото: Реальное время

В редакцию «Реального времени» обратились жители Казани с жалобой на недоступность информации о том, как исполком города распоряжается муниципальной землей. Постановления об утверждении схем расположения земельных участков, по их словам, больше не публикуются под предлогом наличия в них персональных данных. Как выяснило издание, есть категория правовых актов, которые муниципальные органы власти действительно вправе не публиковать. Однако способы сделать их достоянием общественности в случаях, когда это необходимо для защиты прав граждан, все же существуют. О тайнах муниципальных правовых актов, «стратегическом» овраге в казанском поселке Старые Горки и секретах городского благоустройства — в нашем материале.

Вдруг закроют выезд и засыплют овраг?

Жители Старых Горок в Казани выступили против перераспределения исполкомом земельного участка площадью 92 квадратных метра в пользу собственника одного из домов на ул. Туринской. Они выяснили, что в мае 2023 года исполком издал постановление №1501 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул. Туринская на кадастровом плане территории», и теперь переживают, что переход в частные руки кусочка муниципальной земли в овраге между поселком и гаражным кооперативом обернется закрытием одного из двух выездов из поселка, а также подтоплениями территории во время паводка и дождей.

— Участок, который в результате постановления исполкома увеличился в размерах, граничит с выездом из поселка к поликлинике №18, который был благоустроен и заасфальтирован в 2023 году на средства бюджета, — рассказал «Реальному времени» местный активист Ильхам Шагараев. — Этот выезд имеет поистине стратегическое значение для поселка, но до сих пор не узаконен в качестве дороги. После перераспределения земли частный собственник может закрыть выезд, засыпать овраг, по которому происходит отток талых и ливневых вод в водоприемник, построенный в рамках строительства дороги.

«Этот выезд имеет поистине стратегическое значение для поселка, но до сих пор не узаконен в качестве дороги». скриншот соцсети

Для того чтобы понять, какие именно последствия повлечет перераспределение земель, говорит активист, надо видеть текст постановления и приложенные к нему графические материалы. Однако, по его словам, постановление не опубликовано и предоставить его жителям поселка для ознакомления в исполкоме отказываются, ссылаясь на то, что в этом документе содержатся персональные данные граждан:

— Мы не хотим потерять выезд, также мы не хотим, чтобы в результате засыпки оврага наши участки вновь начало затапливать талыми водами, — говорит Шагараев. — Но чтобы понимать, как этому противодействовать, мы должны знать, о чем идет речь в постановлении исполкома. Мы сомневаемся, что отказ предоставить нам текст постановления законен, тем более что исполком часто публикует документы, в которых фигурируют персональные данные, например награждаемых чиновников.

Как отметил казанец, одновременно с постановлением №1501 было издано постановление №1512 «О подготовке проекта межевания территории по ул. Аргамак Советского района», которое тоже содержит персональные данные граждан: «Мы также полагаем, что исполком нарушает закон, не публикуя такие документы».

«Мы должны понимать, о чем идет речь в постановлении исполкома». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Желая обезопасить себя от потери важного проезда в город, жители Старых Горок обратились в городское Управление архитектуры и градостроительства — попросили нанести красные линии и разработать проект межевания территории, на котором бы отображался новый, построенный на средства бюджета проезд. Однако им ответили, что на ближайший год план работы уже утвержден и финансирование этих работ не предусмотрено.

«Реальное время» обратилось в республиканскую прокуратуру с запросом, насколько правомерны действия исполкома Казани, обязан ли город публиковать все постановления, имеют ли силу неопубликованные муниципальные акты и какой документ регламентирует порядок их публикации. По получении ответ будет опубликован.

Решили благоустроить без публичных слушаний?

Герою публикации «Реального времени» Владимиру Шамсутдинову исполком отказывает в возможности ознакомиться с содержанием постановления от 03.04.2025 №979 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул. Яшляр на кадастровом плане территории», которое напрямую затрагивает его интересы. Ведь именно этот документ послужил основанием для отказа в перераспределении ему земельного участка, а отказ сделал невозможным строительство на имеющейся у него земле частного дома.

Владимиру Шамсутдинову исполком отказывает в возможности ознакомиться с содержанием постановления от 03.04.2025 № 979 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул. Яшляр на кадастровом плане территории». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 10 июня 2025 года руководителю Исполнительного комитета МО г. Казани внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ. — В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования установлено, что запрашиваемая [гражданином] территория представляет самостоятельное значение и образование земельного участка возможно для благоустройства территории <...>. В настоящее время органом местного самоуправления проводится работа для вовлечения в оборот данного земельного участка <…>. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется. Указанное постановление не подлежит публикации на основании ст. 63 Устава города Казани, так как оно не соответствует критериям нормативного правового акта.

При этом прокуратура не разъяснила причины, по которым с постановлением не ознакомили заинтересованное лицо — гражданина, которому на основании этого документа отказали в перераспределении земельного участка.

— Благоустройство — условно разрешенный вид использования земельного участка, и чтобы он был изменен, надо обратиться в Комиссию по землепользованию и застройке, — говорит представитель Шамсутдинова Тамара Сарпова. — Такой перевод требует проведения общественных слушаний. Однако информации про такие общественные слушания мне и моему доверителю найти не удалось.

Не упоминается о проведении общественных слушаний по этому поводу и в упомянутом выше ответе прокуратуры на запрос издания.

«Публиковать не обязательно, ознакомить должны»

«Реальное время» также обратилось в исполком Казани с запросом о причинах, по которым там, по словам горожан, «засекречивают» документы.

— Нормативные правовые акты должны быть официально опубликованы не позднее 10 дней после их подписания и вступают в силу после их официального опубликования, — сообщили «Реальному времени» в Казгорисполкоме. — Ненормативные муниципальные правовые акты в соответствии с законодательством не являются обязательными к опубликованию. Указанные в запросе постановления являются ненормативными правовыми актами и не подлежат обязательному опубликованию. При награждении муниципальными наградами у граждан предварительно берется согласие на обработку их персональных данных.



Казанский адвокат Сергей Сычев сообщил, что по закону обязательному опубликованию подлежат лишь те постановления исполкома, которые затрагивают интересы неопределенного круга людей:

— Постановления о предоставлении земельных участков публиковать не обязательно. Однако отказывать в ознакомлении с документами на том основании, что в них содержатся персональные данные граждан, нельзя. Эта проблема легко решается — скройте персональные данные и предоставьте остальной текст для ознакомления. Есть конституционное право гражданина на ознакомление со всей информацией, которая затрагивает его права и интересы!

Правда, уточнил адвокат, то, что конкретный документ затрагивает права и интересы конкретных граждан, надо доказывать, а предположения, что принятие какого-либо постановления может привести к их нарушению — еще не доказательство в такого рода делах. Другое дело, если в результате принятия постановления оказалась перегороженной дорога общего пользования или чей-то участок убавился в размерах.

Сам он, по его словам, ни разу не сталкивался с отказами в ознакомлении с такого рода документами — всегда удавалось убедить суд в необходимости предоставить его доверителям такую возможность.

— Должностные лица и органы, рассматривающие обращения граждан, должны знакомить их с результатами проверок, если граждане этого желают, — говорит юрист Раят Зайнуллин. — Этого требует законодательство. Согласно статье 5 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обращения. И исполком был обязан предоставить это постановление гражданину, который обратился с заявлением о перераспределении земельного участка и получил отказ.