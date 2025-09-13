Гид по улице Каюма Насыри: мыловаренные богачи и филологи

Прогулка по улице Каюма Насыри, часть 4-я

Так Каюма Насыри выглядела в 90-е, в центре — мечеть Марджани. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

От улицы Фатиха Карима и до 38-го дома по Каюма Насыри находится протяженное здание под номером 28, возведенное в год 1000-летия Казани. Прогулку по туристической слободской улице начнем с изучения прежних объектов, которые стояли на этом месте. Здесь жили богатейшие люди города, которым, правда, иногда в бизнесе не везло.

Дом Заманова — Галикеева (К. Насыри, 32)

Информации по угловым домам улицы в открытых источниках мало. Далее по Каюма Насыри 20 с лишним лет назад стоял двухэтажный полукаменный дом. Сначала он был одноэтажным, его строил купец первой гильдии Мухаметгарей Мухаметяхьич Заманов.

Второй этаж в начале прошлого века возвел другой богатый купец Абдрахман Мухаметсафич Галикеев. У Галикеева также был дом на углу современных Парижской Коммуны и Нариманова — с флигелем. Абдрахман родился в 1854 году. Его брат Мухаметсадык, который жил на Нариманова, 66, торговал мануфактурой, шерстью, шкурами, помогал медресе «Мухаммадия», где трудился его друг Галимджан Баруди. Строил Розовую мечеть, был гласным Городской думы, членом совета Казанского купеческого банка, учетно-ссудного комитета отделения Государственного банка и в итоге получил золотую медаль на Аннинской ленте.

Младший Абдрахман занимался исключительно бизнесом, в Ново-Татарской слободе на улице Камиля Якуба у него был мыловаренный завод, который достался ему от отца. Здесь он выпускал широкий ассортимент мыла силами всего 12 рабочих. Общий оборот предприятия составлял 120 000 рублей в год. Скончался Галикеев в 1927-м.

Современный дом на Каюма Насыри, 28. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Азметьева — Апанаева (К. Насыри, 36)

Ближе к Апанаевской мечети стоял дом купца Муртазы Азметьева (Әҗмәтов) — трехэтажное здание в стиле эклектики классицистического направления. Правда, сначала это был двухэтажным дом с антресолями 1849 года.

Отец владельца Минлебай Абдурашитович был купцом первой гильдии, торговал шкурами. В 1839—1844 годах он был бургомистром, а потом руководил Татарской ратушей. В дальнейшем разорился. Его сын Муртаза также значился в первой гильдии, но потом был переведен в мещанское сословие.

Эта семья покровительствовала мечети. К примеру, в 1860-е годы Азметьевы вместе с Апанаевыми предложили стать имамом Салахутдину Сагитову, выпускнику бухарских медресе, по сути переманив его у Мухаммадсадыка Бурнаева. У Сагитова в местном кадимистском, старорежимном медресе учился Баруди.

Когда Азметьевы стали мещанами, дом перешел к родственникам другого головы Татарской Ратуши, Хасана Апанаева, его детям Мухаметше, Ахметше и матери Бибишагван, которые в конце XIX века здание надстроили.

Дом Агишева. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Агишева (К. Насыри, 38)

Здание, где сейчас работает частный музей слободы, известен как дом филолога Якуба Халиловича Агишева. Он из села Татарская Пенделка (Пәлдәнге) в Пензенской области, учился в медресе, в Архангельском реальном училище, а потом закончил Казанский педагогический институт, где позже преподавал. Работал также в Казанском педагогическом техникуме и техникуме искусств, в Институте языка, литературы и истории и Казанском университете.

После войны у Агишева выходили значимые труды по творчеству Габдуллы Тукая, он писал учебники татарской литературы для средней школы. Его внук Равиль — профессор Казанского государственного энергетического университета.

Каюма Насыри, 40. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Усманова — Апанаевой (К. Насыри, 40)

Дом построил в 1853 году Александр Песке, один из авторов Сеннобазарной мечети. Даже сейчас за зданием есть не застроенное домами пространство. Здесь домовладелец Зиганша Бикмухаметович Усманов возвел мыловаренный завод. Он — уроженец села Карелино (Кариле, ныне — Балтасинский район), начинал бизнес с торговли пушниной. Долгое время на углу Парижской Коммуны и Московской стояло его Усмановское подворье — своеобразный Гостиный двор Сенного базара, к сожалению, заново отстроенный в наше время (очень похоже, но не то). Также у Усманова была китаечная фабрика и доходные дома. В честь него названа Усмановская мечеть и медресе неподалеку.

Позднее домом владела его жена Бибифатиха Вафовна и сын Султан-Абдулгазиз. Бибифатиха была урожденной Бигаевой, ее родной дом — нынешнее здание музея чак-чака на Парижской Коммуны. Наследники перестроили завод, занимался этим Богдан Нилус — городской архитектор, который вскоре перешел работать в Московское губернское правление, а в 1907-м стал Московским губернским архитектором. От него в Казани осталось только здание на Батурина, 12 — дом Кулалаева.

При этом в Москве у Нилуса много наследия — Госбанк (с Быковским), доходные дома Бочарова, Пенкиной, Спорышкина, Плещеевых и цирк Никитиных, перестроенный в Театр сатиры.

Словом, мыловаренный завод стал больше, но дела шли не так гладко, оборот упал до 25000 рублей. Хорошо, что доходные дома все еще работали. И все же в итоге дом пришлось продать — Бибифатиме Хасановне Апанаевой.