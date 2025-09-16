Пять семейных ферм Татарстана получат гранты на развитие
Семейным фермам республики окажут господдержку, выделив 100 млн рублей
В Татарстане продолжается отбор кандидатов на получение гранта, направленного на развитие семейной фермы. Проект реализуется в сфере АПК на условиях софинансирования из федерального бюджета: деньги выделяют крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение их затрат. Это вторая очередь конкурса, заявки на которую принимают до 1 октября 2025 года. Сумма гранта по молочному и мясному скотоводству составляет 30 млн рублей, на другие направления деятельности — до 20 млн. Трудно ли получить финансовую помощь от государства и сколько семейных фермерских хозяйств смогли пройти все этапы конкурса — в материале «Реального времени».
«Не всем это по силам»
Три семейные фермы Татарстана уже выиграли в первом этапе конкурса 2025 года по оказанию грантовой поддержки. Каждое хозяйство получит грант на развитие в размере от 20 до 30 млн рублей. Средства выдаются на реализацию проектов по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений.
Деньги можно потратить как на текущие нужды животноводов, так и на покупку новых земельных участков. В 2025 году по этой программе Министерство сельского хозяйства РФ определило для Татарстана лимит — это 103 млн рублей. Изначально планировалось поддержать пять семейных ферм, поэтому в республике приняли решение продлить отбор, чтобы освоить все федеральные средства.
Речь идет не просто о семейных фермах, а именно о крепких хозяйствах. Дело в том, что средства гранта должны покрывать не более 60% стоимости реализации проекта, в то время как доля собственного софинансирования не может быть ниже 40%, из которых 30% разрешено взять в кредит. Именно это условие и тормозит многие хозяйства, считает молодой фермер из деревни Авдеево Азнакаевского района Динар Саргузин, которого корреспондент издания застал за рулем комбайна — в хозяйстве возделывают около 500 гектаров земли и сейчас завершается сбор урожая.
— Честно признаюсь, я не знаю ни одной семейной фермы поблизости, которая смогла бы получить этот грант на свое развитие. Мы и сами дважды подавали заявки на него, но не прошли по некоторым критериям. Два года назад мы собирали документы на грант по коневодству, а до этого 4-5 лет назад пытались получить средства на развитие молочной фермы, — рассказал Динар.
По его словам, условия участия в конкурсе довольно жесткие, нужно вкладывать и немало своих средств. «Получается, что если взять на свои цели средства от государства в размере 10 млн рублей, то нужно вкладывать еще и свои 4 млн. Не всем это под силу. Но все же мы понимаем, что в будущем надо будет попробовать еще, так как без государственной поддержки крупные проекты реализовывать невозможно. А нам необходимо сохранять объемы и преумножать их. У наших родителей трое сыновей, и каждому из нас нужно будет иметь свое собственное хозяйство и кормить свои семьи», — отметил аграрий.
В крестьянско-фермерском хозяйстве, где трудятся отец, мать и три их сына, занимаются растениеводством и откармливают бычков на убой. Семья проживает в Азнакаево и каждый день ездит по 10 км до своего хозяйства. Поголовье составляет около 65 бычков, кроме того, есть пять конематок.
На 500 гектарах земли сегодня продолжается сбор урожая. В этом году фермеры засеяли поля ячменем, овсом, пшеницей и новой культурой — эспарцетом. Это высокопитательное многолетнее бобовое растение, которое используется для получения зеленой массы, сена и силоса, а также как медонос. В этом году урожайность ячменя в хозяйстве составила 30-35 центнеров с гектара, пшеницы — 35-40 центнеров. В округе — это единственное хозяйство, которое оставляет зерно на продажу соседним сельхозпредприятиям и личным подворьям. В этом году цена ячменя здесь составляет 10 руб. за кг, пшеницы — 12 руб., овса — 10 руб.
«Деревня стареет»
Ветеран аграрной отрасли Татарстана Иван Чурин, проработавший в профессии 42 года, стал основателем семейной фермы в своем родном селе Верхняя Кондрата Чистопольского района, которую сейчас развивает его сын Петр Чурин. Основная деятельность — производство молока.
— Работы в хозяйстве много, оно расширяется. Через несколько месяцев поголовье дойного стада достигнет 1200 голов. Если сейчас в сутки выходит около 11-12 тонн молока, то к декабрю объемы должны достигнуть 20 тонн. Мы чувствуем поддержку государства. Так, по региональной программе прокладываются дороги. Молочным комплексам всегда оказывается помощь. В скором времени у нас завершится строительство двух помещений для молочных ферм примерно на 800 голов. Здесь используется и грантовая поддержка, и, безусловно, кредитные ресурсы, — рассказал фермер.
Гранты на развитие семейных ферм хозяйство выигрывало уже три раза, каждый — с разницей в пять лет. Средства были направлены на приобретение КРС, сначала бычков на убой, затем дойных коров, а в прошлом году — на проекты, связанные с молочными фермами.
— Сейчас этим полностью занимается мой сын. Хочу сказать, что получить грант может любое хозяйство, главное — соблюдать все правила. Никакой бюрократической волокиты от Минсельхоза не создается, — сообщил аграрий.
Иван Чурин поделился и своими опасениями, посетовав, что на селе сейчас катастрофически не хватает рабочих рук:
— Деревня стареет, сейчас практически некому работать. К нам приезжают молодые люди в качестве специалистов ветеринарной службы или, например, службы учета. В этом году были три практиканта, и двое из них решили приехать в наше хозяйство уже на работу, что очень радует. Но проблема в другом. Доить коров, убирать навоз за ними, пасти стадо, охранять скот по ночам — вот на такую работу желающих немного. Этим готовы заниматься только рабочие с Ближнего Востока. Да, появляются фермерские хозяйства, в том числе и семейные, создавая при этом новые рабочие места, но только они не способны возродить село, к сожалению. Это мое мнение.
Средства от гранта нужно освоить в течение года
Грант выдается на развитие семейной фермы, поэтому эти средства нужно вложить в увеличение объемов сельхозпродукции, запуск нового направления деятельности, создание новых рабочих мест. В частности, деньги могут пойти на покупку земельного участка под будущее производство, строительство помещений, прокладку дорог и монтаж инженерных сетей, приобретение и установку оборудования, а также скота, птицы или семян. Кроме того, разрешается использовать средства на разработку проектной документации для строительства или на реконструкцию, модернизацию уже существующих сооружений.
Для подачи заявки необходимо подготовить следующий пакет документов:
- заявку, заполненную по специальной форме,
- выписку из Единого государственного реестра предпринимателей (ЕГРП),
- ксерокопии паспортов,
- документы, удостоверяющие родство (например, свидетельства о рождении или браке),
- соглашение о создании хозяйства,
- трудовые книжки членов КФХ,
- документ, подтверждающий право на землю или копию договора аренды.
К заявке нужно приложить справки о количестве наемных работников, строений, техники, оборудования и животных. Нужно представить бизнес-план с информацией о предстоящих расходах, разрешением на строительство, если оно планируется. Кроме того, требуется подтверждение наличия собственных средств на реализацию проекта. Например, надо взять в банке справку об остатке на счете КФХ или его главы, или об одобрении кредита на нужную сумму.
Решение о предоставлении гранта принимает региональная конкурсная комиссия. Использовать средства господдержки нужно в течение 24 месяцев с даты получения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».